Это обзорная прогулка по бухте Новик под парусами океанической яхты. Вы пройдёте от центра острова Русский до уникального острова Уши. По пути познакомитесь с другими островами и связанными с ними историями. Узнаете азы яхтинга и проводите закат в море.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Это не просто экскурсия, это романтическая прогулка на яхте. Подойдёт путешественникам, которым интересно посмотреть красоту природы Русского острова с моря, увидеть маяки, прокатиться под парусами на закате. В программе:

Остров Русский — самый большой в архипелаге императрицы Евгении

— самый большой в архипелаге императрицы Евгении Остров Папенберга — остров в острове. Зимой можно дойти до него по льду, а летом — на сапе или каяке. Как такое возможно? Увидите сами!

— остров в острове. Зимой можно дойти до него по льду, а летом — на сапе или каяке. Как такое возможно? Увидите сами! Остров Елены . Вы узнаете, чьё имя он носит и почему именно так был назван

. Вы узнаете, чьё имя он носит и почему именно так был назван Фальшивый остров , который едва заметен с воды. Для безопасности в тёмное время суток на нём зажигается маяк

, который едва заметен с воды. Для безопасности в тёмное время суток на нём зажигается маяк Остров Уши, больше похожий на башмак или затонувший корабль. Также здесь можно найти слона

По пути поговорим об освоении острова Русский и его уникальности, о яхтах и тонкостях местной навигации. А на обратном пути, когда начнутся сумерки, разберём световые сигналы судов и маяков.

Организационные детали