Это обзорная прогулка по бухте Новик под парусами океанической яхты. Вы пройдёте от центра острова Русский до уникального острова Уши. По пути познакомитесь с другими островами и связанными с ними историями. Узнаете азы яхтинга и проводите закат в море.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание водной прогулки
Это не просто экскурсия, это романтическая прогулка на яхте. Подойдёт путешественникам, которым интересно посмотреть красоту природы Русского острова с моря, увидеть маяки, прокатиться под парусами на закате. В программе:
- Остров Русский — самый большой в архипелаге императрицы Евгении
- Остров Папенберга — остров в острове. Зимой можно дойти до него по льду, а летом — на сапе или каяке. Как такое возможно? Увидите сами!
- Остров Елены. Вы узнаете, чьё имя он носит и почему именно так был назван
- Фальшивый остров, который едва заметен с воды. Для безопасности в тёмное время суток на нём зажигается маяк
- Остров Уши, больше похожий на башмак или затонувший корабль. Также здесь можно найти слона
По пути поговорим об освоении острова Русский и его уникальности, о яхтах и тонкостях местной навигации. А на обратном пути, когда начнутся сумерки, разберём световые сигналы судов и маяков.
Организационные детали
- Можно с детьми от 10 лет
- Яхта океаническая, большая и тяжёлая, на ней не укачает за 3 часа. На борту есть всё необходимое: навес, каюта, кухня, с/у
- В стоимость входит чай, кофе и лёгкий перекус
- По запросу можем организовать трансфер до места встречи — 5000 ₽ за машину в обе стороны. Также вы можете заказать такси — около 1300 ₽ в одну сторону
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Экипажной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Владивостоке
Моё дело выросло из личных увлечений — походов. Три года назад организовала Агентство организации походов. Теперь показываем красоты нашего края гостям и жителям города. При написании программ привлекаем знатоков из Русского географического общества, любим давать людям самое лучшее как в комфорте, так и в информации.Задать вопрос
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