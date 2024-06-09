Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Эта экскурсия — 4 в 1. Вы полюбуетесь знаковыми местами Владивостока с необычного ракурса, узнаете интересное о городе, отдохнёте вдали от шумных улиц и побалуете себя свежим приморским гребешком. Без посторонних и городской суеты — только вы, море и маяки.
Бухта Улисс. На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками. Увидим стоянку военных судов и подводных лодок. Пролив Босфор Восточный и Русский мост. Проплывём под вантовым мостом — шестым по высоте в мире. Обязательно загадаем под ним желание. Остров Скрыплева, окутанный тайнами и легендами. Вы узнаете о них на прогулке. А ещё взглянете на самый старый маяк города, которому более 130 лет. Маяк Басаргина. Он находится на закрытой территории — пешком попасть к нему невозможно. По воде мы подойдём к маяку максимально близко. Маяк «Токаревская кошка». Это визитная карточка Владивостока. Если наша прогулка придётся на вечернее время, именно тут мы встретим закат. Уходящее солнце, бокал игристого, гребешок, море и маяк — что может быть романтичнее? Бухта Золотой рог. Мы пройдём вдоль порта и увидим, как масштабно выглядят погрузка и разгрузка судов. Дальше вас ждут морской вокзал, набережная Цесаревича, судоремонтный завод «Дальзавод» и самое главное — Золотой мост. Закончим экскурсию в месте отправления.
Вы узнаете:
Кем и когда был основан Владивосток
Почему маяки так манят к себе гостей и жителей города
Почему мосты называют гордостью Владивостока
Куда интересно сходить в городе, что посмотреть и где перекусить
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены прогулка на комфортабельном катере, услуги гида, музыкальное сопровождение, игристое, свежий гребешок
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 49 туристов
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. За последние 3 года объездила большую часть Приморского края и хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона.
Я с вами, чтобы показать читать дальше
красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память. С декабря 2023 года я стала хозяйкой прекрасного добермана и в турах мы работаем вместе. Если вы категорически против четвероногого исследователя, сообщите об этом, пожалуйста:)