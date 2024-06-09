Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бухта Улисс. На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками. Увидим стоянку военных судов и подводных лодок.

Пролив Босфор Восточный и Русский мост. Проплывём под вантовым мостом — шестым по высоте в мире. Обязательно загадаем под ним желание.

Остров Скрыплева, окутанный тайнами и легендами. Вы узнаете о них на прогулке. А ещё взглянете на самый старый маяк города, которому более 130 лет.

Маяк Басаргина. Он находится на закрытой территории — пешком попасть к нему невозможно. По воде мы подойдём к маяку максимально близко.

Маяк «Токаревская кошка». Это визитная карточка Владивостока. Если наша прогулка придётся на вечернее время, именно тут мы встретим закат. Уходящее солнце, бокал игристого, гребешок, море и маяк — что может быть романтичнее?

Бухта Золотой рог. Мы пройдём вдоль порта и увидим, как масштабно выглядят погрузка и разгрузка судов. Дальше вас ждут морской вокзал, набережная Цесаревича, судоремонтный завод «Дальзавод» и самое главное — Золотой мост. Закончим экскурсию в месте отправления.

Вы узнаете:

Кем и когда был основан Владивосток

Почему маяки так манят к себе гостей и жителей города

Почему мосты называют гордостью Владивостока

Куда интересно сходить в городе, что посмотреть и где перекусить

Организационные детали