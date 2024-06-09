Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого

Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Эта экскурсия — 4 в 1. Вы полюбуетесь знаковыми местами Владивостока с необычного ракурса, узнаете интересное о городе, отдохнёте вдали от шумных улиц и побалуете себя свежим приморским гребешком. Без посторонних и городской суеты — только вы, море и маяки.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бухта Улисс. На катере мы пройдём мимо промышленных кораблей, по сравнению с которыми почувствуем себя просто маленькими рыбками. Увидим стоянку военных судов и подводных лодок.
Пролив Босфор Восточный и Русский мост. Проплывём под вантовым мостом — шестым по высоте в мире. Обязательно загадаем под ним желание.
Остров Скрыплева, окутанный тайнами и легендами. Вы узнаете о них на прогулке. А ещё взглянете на самый старый маяк города, которому более 130 лет.
Маяк Басаргина. Он находится на закрытой территории — пешком попасть к нему невозможно. По воде мы подойдём к маяку максимально близко.
Маяк «Токаревская кошка». Это визитная карточка Владивостока. Если наша прогулка придётся на вечернее время, именно тут мы встретим закат. Уходящее солнце, бокал игристого, гребешок, море и маяк — что может быть романтичнее?
Бухта Золотой рог. Мы пройдём вдоль порта и увидим, как масштабно выглядят погрузка и разгрузка судов. Дальше вас ждут морской вокзал, набережная Цесаревича, судоремонтный завод «Дальзавод» и самое главное — Золотой мост. Закончим экскурсию в месте отправления.

Вы узнаете:

  • Кем и когда был основан Владивосток
  • Почему маяки так манят к себе гостей и жителей города
  • Почему мосты называют гордостью Владивостока
  • Куда интересно сходить в городе, что посмотреть и где перекусить

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены прогулка на комфортабельном катере, услуги гида, музыкальное сопровождение, игристое, свежий гребешок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В бухте Улисс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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