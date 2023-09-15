Морская прогулка по Владивостоку

Индивидуальная прогулка на яхте в Владивостоке: морской вояж с ветром в волосах

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Давайте посмотрим на Владивосток с моря! Развевающиеся паруса, ветер в волосах и шум волн — что может быть лучше? Наша прогулка займет около семи часов, а при желании даже больше.

Мы отправимся к островам залива Петра Великого, покатаемся на SUP-бордах и, если удача нам улыбнется, поплаваем с нерпами.
Морская прогулка по Владивостоку
Морская прогулка по Владивостоку
Морская прогулка по Владивостоку
Морская прогулка по Владивостоку
Морская прогулка по Владивостоку
Морская прогулка по Владивостоку
Ближайшие даты:
16
окт
18
окт
20
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
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Что вас ожидает:

  • Владивосток
  • Острова залива Петра Великого
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город у моря Эта прогулка — обязательна к посещению в городе у моря! Мы отправимся в настоящий вояж, длительностью от семи часов.
В ходе нашей программы Вас ждет: • Выход к островам залива Петра Великого.
  • Необычное вино и морепродукты — на ужин.
  • Катание на SUP-досках (по желанию).
  • Купание с нерпами – если повезет!
  • Важная информация • Стоимость морской прогулки зависит от длительности маршрута и может измениться.
  • Прогулка проходит на катере или яхте.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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К
15 сен 2023
В
28 июня 2023
Мария приятная девушка, профессионал в своём деле, очень были довольны выполнением заказа, импровизацирует находит варианты на любой вкус и бюджет, провели время хорошо всем советуем!

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Водные развлечения
На весь день
На яхте
На катере
SUP-прогулки

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