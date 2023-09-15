Индивидуальная прогулка на яхте в Владивостоке: морской вояж с ветром в волосах
Давайте посмотрим на Владивосток с моря! Развевающиеся паруса, ветер в волосах и шум волн — что может быть лучше? Наша прогулка займет около семи часов, а при желании даже больше.
Мы отправимся к островам залива Петра Великого, покатаемся на SUP-бордах и, если удача нам улыбнется, поплаваем с нерпами.
Мы отправимся к островам залива Петра Великого, покатаемся на SUP-бордах и, если удача нам улыбнется, поплаваем с нерпами.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
18
окт
окт
20
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Что вас ожидает:
- Владивосток
- Острова залива Петра Великого
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город у моря Эта прогулка — обязательна к посещению в городе у моря! Мы отправимся в настоящий вояж, длительностью от семи часов.
В ходе нашей программы Вас ждет: • Выход к островам залива Петра Великого.
- Необычное вино и морепродукты — на ужин.
- Катание на SUP-досках (по желанию).
- Купание с нерпами – если повезет!
- Важная информация • Стоимость морской прогулки зависит от длительности маршрута и может измениться.
- Прогулка проходит на катере или яхте.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Морская прогулка
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
15 сен 2023
В
Виталий
28 июня 2023
Мария приятная девушка, профессионал в своём деле, очень были довольны выполнением заказа, импровизацирует находит варианты на любой вкус и бюджет, провели время хорошо всем советуем!
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