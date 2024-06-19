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Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«Обед на мореферме по желанию и оплачивается отдельно: средний чек — 1500 рублей»
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
Начало: Ост. «Площадь борцов революции»
Расписание: По пятницам в июле и августе в 08:00.
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 июня 2024Крутая поездка! Море эмоций! Интересно, с юмором, легко! Сергей мегасупер экскурсовод и собеседник! Капитан кораблика Александр заботливый, внимательный, вежливый, веселый! Своими глазами увидели пейзажи, которые только в фильмах видели. Иногда трогало до слез. Спасибо команде🔥👏
- ССофья17 июня 2024Были на морском приключении с гидом Романом - все прошло отлично! Даже при том, что погода была дождливая и туманная, мы остались очень довольны, было даже в какой-то степени сказочно 😊 Определенно рекомендуем!
- ААнна16 июня 2024Хочу поблагодарить руководителя нашей группы Романа и капитана Александра за настоящую мужскую заботу во время путешествия! Ни дождь, ни ветер,
- ВВиталий28 июня 2023Мария приятная девушка, профессионал в своём деле, очень были довольны выполнением заказа, импровизацирует находит варианты на любой вкус и бюджет, провели время хорошо всем советуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «С обедом»
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