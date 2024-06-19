Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» во Владивостоке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
«Обед на мореферме по желанию и оплачивается отдельно: средний чек — 1500 рублей»
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
6 000 за человека
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
50 000 за всё до 4 чел.
На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
Начало: Ост. «Площадь борцов революции»
Расписание: По пятницам в июле и августе в 08:00.
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    Крутая поездка! Море эмоций! Интересно, с юмором, легко! Сергей мегасупер экскурсовод и собеседник! Капитан кораблика Александр заботливый, внимательный, вежливый, веселый! Своими глазами увидели пейзажи, которые только в фильмах видели. Иногда трогало до слез. Спасибо команде🔥👏
  • С
    Софья
    17 июня 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    Были на морском приключении с гидом Романом - все прошло отлично! Даже при том, что погода была дождливая и туманная, мы остались очень довольны, было даже в какой-то степени сказочно 😊 Определенно рекомендуем!
    Были на морском приключении с гидом Романом - все прошло отлично! Даже при том, что погодаБыли на морском приключении с гидом Романом - все прошло отлично! Даже при том, что погодаБыли на морском приключении с гидом Романом - все прошло отлично! Даже при том, что погода
  • А
    Анна
    16 июня 2024
    Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
    Хочу поблагодарить руководителя нашей группы Романа и капитана Александра за настоящую мужскую заботу во время путешествия! Ни дождь, ни ветер,
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    ни туман не помешали нам получить огромное удовольствие от приключения, сделать кучу фотоснимков в красивейших местах и нагуляться не торопясь. У экскурсии оптимальный маршрут и очень сбалансированное наполнение, в нашей группе были пожилые женщины и ребенок, но никто не устал, и никому не было скучно.

  • В
    Виталий
    28 июня 2023
    Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
    Мария приятная девушка, профессионал в своём деле, очень были довольны выполнением заказа, импровизацирует находит варианты на любой вкус и бюджет, провели время хорошо всем советуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «С обедом»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
  2. Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
  3. На мыс Тобизина и мореферму с обедом: гастротур
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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