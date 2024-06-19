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ни туман не помешали нам получить огромное удовольствие от приключения, сделать кучу фотоснимков в красивейших местах и нагуляться не торопясь. У экскурсии оптимальный маршрут и очень сбалансированное наполнение, в нашей группе были пожилые женщины и ребенок, но никто не устал, и никому не было скучно.