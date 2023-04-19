Мы отправимся по живописной природной тропе до мыса Тобизина. В конце мыса на скальных платах устроим пикник.
Посмотрим на Океанариум, прогуляемся по новой набережной неподалеку от школы Серфинга и посмотрим на военную береговую батарею с пушками на фоне Русского моста.
Посмотрим на Океанариум, прогуляемся по новой набережной неподалеку от школы Серфинга и посмотрим на военную береговую батарею с пушками на фоне Русского моста.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мыс Тобизина
- Русский остров
- Приморский океанариум
- Театр оперы и балета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Покормим лис из рук
Добравшись на автомобиле до точки старта, мы отправимся по живописной природной тропе до мыса. Если повезёт, по пути встретим лис (можно взять для них еды и кормить из рук). В конце мыса на скальных платах устроим пикник.
Живописные виды города
На обратном пути посмотрим на Океанариум, прогуляемся по новой набережной неподалеку от школы Серфинга и посмотрим на военную береговую батарею с пушками на фоне Русского моста.
По пути проедем по вантовым мостам, увидим театр Оперы и Балета и сфотографируемся.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем надеть удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании