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И Ирина Забронировали экскурсию в последний момент, и нам быстро подтвердили. Гид Ольга составила маршрут с учетом наших пожеланий. Она проявила заботу, взяв плед и угостив чаем на мысе Тобизина. Автомобиль был чистым и комфортным. Очень атмосферная поездка. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр

Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты.

Утром заехал и мы поехали.

Поделился интересными и важными моментами.

В итоге я остался очень читать дальше уменьшить доволен красотой мест, которые мы посетили: остров Русский, в том числе бухта Тобизина.

остров Шкот и многие другие (не запомнил названия, но фотографий красивых много).

Александр внимательный гид, по дороге исполнит любой ваш каприз: заехать за водой, по пути купить обед, расскажет интересные истории о своей жизни (а там есть чему позавидовать).

При желании сделает вам кучу фоток, главное не стесняться и просить:)

Рекомендую Александра для просмотра красот Приморья:) Гид Александр мастер своего дела! Работа для него это в первую очередь удовольствие!Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты.Утром заехал и мы поехали.Поделился интересными и важными моментами.В итоге я остался очень Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Спасибо за шикарную экскурсию для нашей семьи с двумя детьми! Организаторы пошли навстречу, а гид Ольга сделала маршрут комфортным и захватывающим. Было интересно всем, от Форта Поспелова до тропы на мыс. А фотографии от гида просто замечательные. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Тур на мыс Тобизина оставил прекрасные впечатления. Повезло с погодой и отсутствием толп. Гид Дари была очень внимательна, интересно рассказывала и сделала множество отличных фотографий на разных локациях. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Это была самая запоминающаяся поездка во Владивостоке! Невероятная красота природы, чистый воздух. Огромное спасибо гиду Ольге за проведение по тайным тропам. Она «свой человек», с которым сразу нашла общий язык. Обязательно вернусь снова с ней! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет