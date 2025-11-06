Мы отправимся по живописной природной тропе до мыса Тобизина. В конце мыса на скальных платах устроим пикник.
Посмотрим на Океанариум, на любимую у местных серферов бухту Чернышева, и посмотрим на военную береговую батарею с пушками на фоне Русского моста.
Посмотрим на Океанариум, на любимую у местных серферов бухту Чернышева, и посмотрим на военную береговую батарею с пушками на фоне Русского моста.
Описание экскурсииЗнакомство с островом Совсем недавно остров Русский был закрыт для всех, кроме местных жителей, на нем находилась военная база. Но сейчас нетронутая природа острова стала доступна каждому и я с удовольствием покажу вам его самые потайные места и раскрою главные секреты. Со мной за 5 часов вы увидите самые красивые места острова. До острова мы доберемся по Золотому и Русскому вантовым мостам, посетим самые красивые мысы и бухты, пройдемся по подземным лабиринтам и сделаем фото с 2000-рублевой купюрой на фоне моста. А самые отважные смогут искупаться в Японском море на мысе Тобизина. Важная информация:
- К этой экскурсии я рекомендую добавить посещение необитаемого острова Шкота - 11 000 руб. (6 км. пешеходной прогулки, купание по сезону, спуски по веревкам и мысы + 4–5 часа).
- По желанию: бухта Стеклянная — 5000 руб.; ферма морепродуктов — 6000 руб (экскурсия оплачивается отдельно).
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Тобизина
- Русский остров
- Приморский океанариум
- Театр оперы и балета
- Вантовые мосты
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- К этой экскурсии я рекомендую добавить посещение необитаемого острова Шкота - 11 000 руб. (6 км пешеходной прогулки, купание по сезону, спуски по веревкам и мысы + 4-5 часа)
- По желанию: бухта Стеклянная - 5000 руб. ферма морепродуктов - 6000 руб (экскурсия оплачивается отдельно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Забронировали экскурсию в последний момент, и нам быстро подтвердили. Гид Ольга составила маршрут с учетом наших пожеланий. Она проявила заботу, взяв плед и угостив чаем на мысе Тобизина. Автомобиль был чистым и комфортным. Очень атмосферная поездка.
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А
Гид Александр мастер своего дела! Работа для него это в первую очередь удовольствие!
Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты.
Утром заехал и мы поехали.
Поделился интересными и важными моментами.
В итоге я остался очень
Оперативно согласовали экскурсию, обсудили дополнительные моменты.
Утром заехал и мы поехали.
Поделился интересными и важными моментами.
В итоге я остался очень
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо за шикарную экскурсию для нашей семьи с двумя детьми! Организаторы пошли навстречу, а гид Ольга сделала маршрут комфортным и захватывающим. Было интересно всем, от Форта Поспелова до тропы на мыс. А фотографии от гида просто замечательные.
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Т
Тур на мыс Тобизина оставил прекрасные впечатления. Повезло с погодой и отсутствием толп. Гид Дари была очень внимательна, интересно рассказывала и сделала множество отличных фотографий на разных локациях.
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О
Это была самая запоминающаяся поездка во Владивостоке! Невероятная красота природы, чистый воздух. Огромное спасибо гиду Ольге за проведение по тайным тропам. Она «свой человек», с которым сразу нашла общий язык. Обязательно вернусь снова с ней!
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В
Отличная экскурсия на мыс Тобизина! Александр довез нас на внедорожнике прямо к мысу, по пути рассказывая интересные истории о городе. Нам повезло с погодой и мы даже искупались. Однозначно рекомендую, летом берите купальники.
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