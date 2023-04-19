Покормим лис из рук

Добравшись на автомобиле до точки старта, мы отправимся по живописной природной тропе до мыса. Если повезёт, по пути встретим лис (можно взять для них еды и кормить из рук). В конце мыса на скальных платах устроим пикник.

Живописные виды города

На обратном пути посмотрим на Океанариум, прогуляемся по новой набережной неподалеку от школы Серфинга и посмотрим на военную береговую батарею с пушками на фоне Русского моста.

По пути проедем по вантовым мостам, увидим театр Оперы и Балета и сфотографируемся.