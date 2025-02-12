Едем на остров Русский: мыс Тобизина + наблюдение за птицами

Изучить первозданную природу Приморского края
Мыс Тобизина — прекрасный уголок дикой природы на Дальнем Востоке. Здесь время замедляет свой ход. Чтобы оказаться на острове Русский, вы проедете по самому большому в мире вантовому мосту. Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки и возможность понаблюдать за птицами острова.
5
2 отзыва
Едем на остров Русский: мыс Тобизина + наблюдение за птицами
Едем на остров Русский: мыс Тобизина + наблюдение за птицами
Едем на остров Русский: мыс Тобизина + наблюдение за птицами
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой. Вы ощутите её величие, прочувствуете мощь и красоту. Итак, в программе:

  • Золотой мост — проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города.
  • Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский.
  • Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.
  • Мыс Тобизина — самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут.
  • Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.

Во время экскурсии расскажем вам про достопримечательности нашего края, интересные места, а также различные истории, легенды и факты.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Nissan Serena c25 (возможна замена авто). Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке. Если нужно встретить в аэропорту, доплата +3000 руб.
  • Можно с детьми (обязательно предупредите — возьмём бустер или детское кресло)
  • По пути можем заехать в магазин и купить необходимые продукты для перекуса. Также вы можете взять напитки и еду с собой
  • Пешая прогулка к мысу составит 30-60 минут, необходима удобная обувь и одежда по погоде. В тёплое время можно взять с собой купальные принадлежности и искупаться в Японском море
  • Можно включить в программу посещение острова Шкота — доплата составит 4000 руб. к стоимости
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вы можете заказать расширенную версию экскурсии или изменить маршрут:
    — остров Шкота + 4000 руб.
    — бухта Стеклянная + 2000 руб.
    — ферма морепродуктов + 2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
12 фев 2025
Огромное спасибо Игорю за замечательную экскурсию! Вся моя семья от сына-первоклассника до мамы на пенсии в полном Восторге!!! Маршрут очень красивый, от увиденного захватывает дух и слова путаются в голове….
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Игорь прекрасный экскурсовод, видно, что он очень любит свой край и искренне хочет показать нам-гостям как можно больше интересных мест. Вишенка на торте - это съёмка с коптера. За неё наше отдельное спасибо!!! Очень рекомендую эту экскурсию, после неё вам захочется вернуться в эти места ещё на раз и не два….. СПАСИБО!!!!!!

А
9 ноя 2024
Очень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этом комфорт экскурсанта для него в приоритете. Я хоть и взрослый мальчик, а такая забота
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приятна. Я брал дополнительно тур на остров Шкота, просто восторг. Пейзажи умопомрачительные. Игорь подсказывал удачные ракурсы для фото. На мысе Табизина видели змею щитомордника, Игорь из ледяной воды героически добыл морского ежа. Всю дорогу нас сопровождали птицы. День прошел замечательно и я расстроен, что он закончен. Ещё раз огромное спасибо Игорю за его профессионализм, любовь к родному краю и просто за то, что он хороший собеседник и истинный ценитель дикой природы. Всем очень советую.

Очень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этомОчень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этом

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