Мыс Тобизина — прекрасный уголок дикой природы на Дальнем Востоке. Здесь время замедляет свой ход. Чтобы оказаться на острове Русский, вы проедете по самому большому в мире вантовому мосту. Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки и возможность понаблюдать за птицами острова.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой. Вы ощутите её величие, прочувствуете мощь и красоту. Итак, в программе:
- Золотой мост — проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города.
- Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский.
- Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.
- Мыс Тобизина — самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут.
- Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.
Во время экскурсии расскажем вам про достопримечательности нашего края, интересные места, а также различные истории, легенды и факты.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Nissan Serena c25 (возможна замена авто). Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке. Если нужно встретить в аэропорту, доплата +3000 руб.
- Можно с детьми (обязательно предупредите — возьмём бустер или детское кресло)
- По пути можем заехать в магазин и купить необходимые продукты для перекуса. Также вы можете взять напитки и еду с собой
- Пешая прогулка к мысу составит 30-60 минут, необходима удобная обувь и одежда по погоде. В тёплое время можно взять с собой купальные принадлежности и искупаться в Японском море
- Можно включить в программу посещение острова Шкота — доплата составит 4000 руб. к стоимости
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Вы можете заказать расширенную версию экскурсии или изменить маршрут:
— остров Шкота + 4000 руб.
— бухта Стеклянная + 2000 руб.
— ферма морепродуктов + 2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 184 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Люблю путешествовать и любоваться природными красотами. Также фотографирую и снимаю видео необычных и красивых мест. Несколько лет провожу экскурсии по всему Приморскому краю. Каждая прогулка — это уникальное путешествие, выстроенное с любовью к деталям и заботой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тараканова
12 фев 2025
Огромное спасибо Игорю за замечательную экскурсию! Вся моя семья от сына-первоклассника до мамы на пенсии в полном Восторге!!! Маршрут очень красивый, от увиденного захватывает дух и слова путаются в голове….
А
Александр
9 ноя 2024
Очень рекомендую к посещению. Маршрут с одной стороны стандартный, но Игорь ведет «нестандартными» тропами. При этом комфорт экскурсанта для него в приоритете. Я хоть и взрослый мальчик, а такая забота
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