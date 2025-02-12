Мыс Тобизина — прекрасный уголок дикой природы на Дальнем Востоке. Здесь время замедляет свой ход. Чтобы оказаться на острове Русский, вы проедете по самому большому в мире вантовому мосту. Потом вас ждёт небольшой треккинг до видовой площадки и возможность понаблюдать за птицами острова.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Это не просто путешествие, это погружение в мир умиротворения и гармонии с природой. Вы ощутите её величие, прочувствуете мощь и красоту. Итак, в программе:

Золотой мост — проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города.

— проходит через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Одна из главных достопримечательностей города. Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский.

— самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему мы окажемся на острове Русский. Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.

— чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся. Мыс Тобизина — самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут.

— самый южный мыс острова Русский. Нас ждёт увлекательный пеший маршрут. Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.

Во время экскурсии расскажем вам про достопримечательности нашего края, интересные места, а также различные истории, легенды и факты.

Организационные детали