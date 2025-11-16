Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Чем уникален мыс Тобизина? Здесь можно почувствовать себя на краю света, насладиться панорамами Японского моря и живописных скал, встретить тюленей и дельфинов, отыскать остатки фортификационных сооружений 20 века и заброшенные военные базы — и это далеко не всё. Удалённость и дикая природа этого места создают особую атмосферу — и на экскурсии вы её ощутите!