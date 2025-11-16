Чем уникален мыс Тобизина? Здесь можно почувствовать себя на краю света, насладиться панорамами Японского моря и живописных скал, встретить тюленей и дельфинов, отыскать остатки фортификационных сооружений 20 века и заброшенные военные базы — и это далеко не всё. Удалённость и дикая природа этого места создают особую атмосферу — и на экскурсии вы её ощутите!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Мосты Золотой и Русский, который запечатлён на 2000-рублёвой купюре.
- Видовая площадка горы Вятлина. Долгие годы она была главным командным пунктом Ворошиловской батареи. Отсюда открывается живописный вид на морские просторы и мыс Тобизина.
- Скалы Тобизина, обрывающиеся в море, создают потрясающий визуальный эффект. Вы полюбуетесь Тихим океаном и окружающими ландшафтами и послушаете о геологии этих мест.
- Дикая природа. Если повезёт, увидите тюленей, дельфинов, морских птиц и даже китов.
- Смотровые площадки, с которых открываются чарующие панорамы. Это идеальные места для медитации и размышлений.
- Исторические памятники и культурные объекты. В окрестностях мыса мы отыщем следы древних культур и бывшие военные объекты.
- Большой каменистый пляж, где в хорошую погоду можно искупаться.
Вы узнаете:
- Почему корейцы и китайцы называют Японское море Восточным.
- Какое отношение имеют китайские пираты (хунхузы) к мысу Тобизина.
- Как было создано легендарное подразделение боевых пловцов-диверсантов 42 МРП в бухте Халуай.
- Чем интересна история бухты Новый Джигит.
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная: на комфортабельном автомобиле мы доедем до бухты Карпинского, затем вас ждёт пеший маршрут по пересечённой местности с небольшими подъёмами (5 км. в обе стороны).
- Программа подходит всем, кто любит ходить. Не подходит совсем маленьким детям и людям с ограничением двигательных способностей.
- Возьмите с собой воду и перекус.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 724 туристов
Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока и лицензированный гид. Хорошо знаю историю города, служил на острове Русском, пешком прошёл его периметр. Вместе со мной работает команда надёжных, лицензированных гидов. Мы любим Владивосток, знаем его историю, в нашем арсенале много авторских экскурсий по Приморскому краю. С нетерпением ждём нашей встречи.Задать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 5 чел.
Из Владивостока - на мыс Тобизина
Путешествие на мыс Тобизина подарит незабываемые впечатления от видов на Японское море и уникальные геологические слои
Начало: На площади Борцам Революции
16 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
3200 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Организатор заберет вас от вашего адреса (в предел...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 392 ₽
12 990 ₽ за всё до 7 чел.
-
16%
Индивидуальная
до 6 чел.
Приключение по острову Русский: топ-10 мест + Мыс Тобизина
Начало: Возле вашего отеля / аппартаментов
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
10 919.20 ₽
12 999 ₽ за всё до 6 чел.