На катере к морским котикам!

Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной.

До острова мы будем добираться на катере, любуясь морскими пейзжами и фотографируя тюленей и морских львов на камнях. Представьте: кристально чистая вода… брызги… крики чаек… и редкие дальневосточные животные прямо перед вами! Подойдем к тюленям максимально близко, опытный капитан поможет с этим.

Локаций будет несколько.

Камни Унковского на которых расположено лежбище тюленей ларг.

Кекуры пять пальцев где обитают сивучи.

Бухта Наездник, бухта Юговосточная.

Можно будет искупаться в кристально чистых водах прямо с катера.

Заглянем в бухту Мраморную, которая расположена на острове Путятин, где на память вы сможете отыскать зеленые камешки.

Пикник можно будет устроить прямо на катере, либо в другом понравившемся месте на острове.

Также с катера можно хорошо разглядеть, как пасутся стада пятнистых оленей, которых на Аскольде очень много.

По желанию можно высадится на остров, где я свожу вас на птичий базар, где гнездится многотысячная колония чернохвостой чайки. Затем поднимемся на артиллерийскую батарею №26, пушки 1936 года постройки, увидим заброшенные военные здания и технику. Мы прогуляемся к завораживающим дух маякам над обрывистыми скалами, сможем зайти в один из них, рассмотреть устройство, сделать необычные кадры через линзу и ощутить атмосферу жизни посреди океана. Самые смелые смогут подняться и до второго маяка, им предстоит забраться на 100-метровый выступ по канату и полуразрушенной лестнице. Но все точно увидят обалденный вид со смотровой площадки.

Эмоции на год вперед вам обеспечены! А занимательные факты про золотодобытчиков и заготовителей морской капусты, из-за которых произошла манзовская война, захочется пересказывать знакомым и близким еще очень долго!