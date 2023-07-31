Индивидуальная экскурсия на катере в поисках пятнистых оленей на острове Аскольд
Пожалуй, это самый насыщенный однодневный тур в Приморском крае! За один день мы с вами исследуем таинственный остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной.
Мы прогуляемся к завораживающим дух маякам над обрывистыми скалами и сходим на птичий базар, где гнездится многотысячная колония чернохвостой чайки.
Мы прогуляемся к завораживающим дух маякам над обрывистыми скалами и сходим на птичий базар, где гнездится многотысячная колония чернохвостой чайки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Аскольд
- Лежбище тюленей и морских львов
- Артиллерийская батарея №26
- Маяки
- Остров Путятин
- Бухта Наездник
- Бухта Юго-восточная
- Птичий базар
- Заброшенные здания и техника
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На катере к морским котикам!
Мы отправимся на индивидуальную катерную экскурсию на остров Аскольд и познакомимся с его историей, богатой флорой и фауной.
До острова мы будем добираться на катере, любуясь морскими пейзжами и фотографируя тюленей и морских львов на камнях. Представьте: кристально чистая вода… брызги… крики чаек… и редкие дальневосточные животные прямо перед вами! Подойдем к тюленям максимально близко, опытный капитан поможет с этим.
Локаций будет несколько.
Камни Унковского на которых расположено лежбище тюленей ларг.
Кекуры пять пальцев где обитают сивучи.
Бухта Наездник, бухта Юговосточная.
Можно будет искупаться в кристально чистых водах прямо с катера.
Заглянем в бухту Мраморную, которая расположена на острове Путятин, где на память вы сможете отыскать зеленые камешки.
Пикник можно будет устроить прямо на катере, либо в другом понравившемся месте на острове.
Также с катера можно хорошо разглядеть, как пасутся стада пятнистых оленей, которых на Аскольде очень много.
По желанию можно высадится на остров, где я свожу вас на птичий базар, где гнездится многотысячная колония чернохвостой чайки. Затем поднимемся на артиллерийскую батарею №26, пушки 1936 года постройки, увидим заброшенные военные здания и технику. Мы прогуляемся к завораживающим дух маякам над обрывистыми скалами, сможем зайти в один из них, рассмотреть устройство, сделать необычные кадры через линзу и ощутить атмосферу жизни посреди океана. Самые смелые смогут подняться и до второго маяка, им предстоит забраться на 100-метровый выступ по канату и полуразрушенной лестнице. Но все точно увидят обалденный вид со смотровой площадки.
Эмоции на год вперед вам обеспечены! А занимательные факты про золотодобытчиков и заготовителей морской капусты, из-за которых произошла манзовская война, захочется пересказывать знакомым и близким еще очень долго!
Ежедневно 7:00 - 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до поселка Дунай
- Катер на остров
- Гид
- Фото и видео с квадрокоптера
- Что не входит
- Перекусы
- Место начала и завершения?
- Центр города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 7:00 - 10:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Ранний выезд. Я (или один из гидов нашей команды) заберу вас из указанного вами места.
- На автомобиле путь займет порядка 2-х часов до поселка Дунай, откуда на индивидуальном катере мы отправимся на остров.
- С собой берем удобную одежду и обувь, еду на весь день, воду.
- В теплое время года – купальные принадлежности.
- Фото и видео с квадрокоптера входит в стоимость.
- Дополнительных расходов не требуется.
- Более подробную информацию получите перед экскурсией.
- ВОЗМОЖЕН ПЕРЕНОС ЭКСКУРСИИ ПО ПРИЧИНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ ДЛЯ ВЫХОДА В МОРЕ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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