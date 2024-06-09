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На острова в заливе Петра Великого можно добраться только на лодке. Поэтому там нет толп туристов, зато можно увидеть тюленей, морских львов и стаи диких птиц. А ещё — взглянуть на маяки, причудливые скалы и мраморные берега.



Мы проскользнём по прозрачной воде в тихие бухты, вспомним чарующие легенды этих мест и полюбуемся ларгами и сивучами на расстоянии нескольких метров от катера.