На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд

Отправиться из Владивостока за сивучами, кекурами, маяками и другими морскими чудесами
На острова в заливе Петра Великого можно добраться только на лодке. Поэтому там нет толп туристов, зато можно увидеть тюленей, морских львов и стаи диких птиц. А ещё — взглянуть на маяки, причудливые скалы и мраморные берега.

Мы проскользнём по прозрачной воде в тихие бухты, вспомним чарующие легенды этих мест и полюбуемся ларгами и сивучами на расстоянии нескольких метров от катера.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Остров Аскольд — естественный питомник пятнистых тюленей и прекрасное место для прогулок с шикарными видами
  • Бухта Мраморная с невероятно прозрачной водой и светло-зелёными мраморными берегами
  • Камни Унковского — место, где находятся многочисленные лежбища сивучей
  • Маяки острова Аскольд. Мы погуляем вдоль обрывов и зайдём в старое здание маяка
  • Остров Путятина — райское место для пляжного отдыха
  • Кекуры 5 пальцев — столбовидные образования, возвышающиеся из моря
  • Бухта Черепаха и бухта Наездник с причудливыми фигурными скалами
  • Скала Слон, напоминающая гиганта, пьющего воду из моря
  • Скала Петух, в которой действительно угадываются очертания петуха

По дороге расскажем вам основные факты о Владивостоке и заливе Петра Великого, где находятся острова Путятина и Аскольд. Вы узнаете, что было организовано на островах в царские времена, а что — в эпоху СССР.

О безопасности

  • Катер оборудован всем необходимым для безопасности. Спасательные жилеты выдаются на борту.
  • Поездка может быть перенесена или отменена при ветре больше 15 метров в секунду

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из Владивостока на комфортабельном внедорожнике, аренда катера, услуги гида
  • За дополнительную плату можно организовать съёмку с дрона — 3000 руб.
  • Поездка возможна с детьми от 6 лет
  • Поездка включает в себя осмотр 2 островов. При желании можно добавить больше пеших прогулок с видами либо больше пляжного отдыха с купанием — на ваше усмотрение.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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