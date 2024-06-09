На острова в заливе Петра Великого можно добраться только на лодке. Поэтому там нет толп туристов, зато можно увидеть тюленей, морских львов и стаи диких птиц. А ещё — взглянуть на маяки, причудливые скалы и мраморные берега.
Мы проскользнём по прозрачной воде в тихие бухты, вспомним чарующие легенды этих мест и полюбуемся ларгами и сивучами на расстоянии нескольких метров от катера.
Мы проскользнём по прозрачной воде в тихие бухты, вспомним чарующие легенды этих мест и полюбуемся ларгами и сивучами на расстоянии нескольких метров от катера.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Остров Аскольд — естественный питомник пятнистых тюленей и прекрасное место для прогулок с шикарными видами
- Бухта Мраморная с невероятно прозрачной водой и светло-зелёными мраморными берегами
- Камни Унковского — место, где находятся многочисленные лежбища сивучей
- Маяки острова Аскольд. Мы погуляем вдоль обрывов и зайдём в старое здание маяка
- Остров Путятина — райское место для пляжного отдыха
- Кекуры 5 пальцев — столбовидные образования, возвышающиеся из моря
- Бухта Черепаха и бухта Наездник с причудливыми фигурными скалами
- Скала Слон, напоминающая гиганта, пьющего воду из моря
- Скала Петух, в которой действительно угадываются очертания петуха
По дороге расскажем вам основные факты о Владивостоке и заливе Петра Великого, где находятся острова Путятина и Аскольд. Вы узнаете, что было организовано на островах в царские времена, а что — в эпоху СССР.
О безопасности
- Катер оборудован всем необходимым для безопасности. Спасательные жилеты выдаются на борту.
- Поездка может быть перенесена или отменена при ветре больше 15 метров в секунду
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Владивостока на комфортабельном внедорожнике, аренда катера, услуги гида
- За дополнительную плату можно организовать съёмку с дрона — 3000 руб.
- Поездка возможна с детьми от 6 лет
- Поездка включает в себя осмотр 2 островов. При желании можно добавить больше пеших прогулок с видами либо больше пляжного отдыха с купанием — на ваше усмотрение.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 47 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для путешественников, желающих исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают все о местных достопримечательностях, культуре, историиЗадать вопрос
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