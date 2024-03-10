Хотите полюбоваться на милых морских котиков, вдохнуть приморского воздуха и увидеть чарующие пейзажи дикой природы? Все это можно найти на мысе Брюса. Мы посмотрим на него с воды, а затем пройдемся к его гротам и кекурам. Вас ожидает чудесное времяпрепровождение и шикарные фотографии!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Полуостров и мыс Брюса
- Морские котики, кекуры, гроты
- Птичий базар, вулканические породы
Описание экскурсии
Впечатляющий мыс и его окрестности Мыс Брюса — одно из самых фотографируемых мест Приморья. Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, стоящих рядом будто карандаши в стакане. Выше оконечности мыса на возвышении находится маяк Брюса. С 1911 года маяк указывает путь мореплавателям в близлежащих к поселку Славянка водах. С противоположной стороны полуострова тоже есть, что посмотреть. Обрывистые берега уходят вдоль всего полуострова и образуют причудливые арки, мысы, гроты, колонны, кекуры. Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол.
по субботам в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров и мыс Брюса
- Морские котики, кекуры, гроты
- Птичий базар, вулканические породы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги
- Небольшие волны
- Поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
10 мар 2024
8 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор Ирина оказалась замечательным гидом, она интересно рассказывала и делилась множеством полезных советов, как не уставать на подъемах. Ирина всегда напоминала о технике безопасности. Приятным сюрпризом стал подарок в честь праздника. Маршрут был лёгким и очень увлекательным.
Виктория
18 окт 2023
Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
Ксения
21 авг 2023
Посетила остров Путятина, мыс Брюса, Триозерье, Гамова и планирую множество других путешествий и приключений. Разнообразие экскурсий поражает: пешие маршруты, пляжный отдых, горные восхождения, городские прогулки. Опытные гиды обеспечивают бережное отношение
Наталия
11 авг 2023
Побывала в бухте Триозёрье и на мысе Брюса. Огромное вам спасибо, экскурсии были просто замечательны! 🔥🔥🔥
Федор
11 авг 2023
Замечательная команда профессионалов!
Н
Нина
3 авг 2023
Превосходно! Всё очень тщательно продумано, начиная от организации и заканчивая комфортабельными автобусами.
Aleksey
2 авг 2023
Посещаю второй раз, и опять всё на высшем уровне: сервис, гид, впечатления от мест. Рекомендую!
Л
Лариса
24 июля 2023
Прекрасно! Все продумано до мелочей. Отличные экскурсоводы, интересные маршруты, приемлемые цены. Если планируете отдых, то только с этой командой! Всем рекомендую!
Е
Елена
14 мая 2023
Все было на высоте: выезд и прибытие всегда вовремя, экскурсии интересные. 13.05.2023 посетили мыс Брюса — рекомендую эту экскурсию. Маршрут очень живописный и лёгкий, так что даже неподготовленному туристу будет комфортно.
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