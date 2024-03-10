Хотите полюбоваться на милых морских котиков, вдохнуть приморского воздуха и увидеть чарующие пейзажи дикой природы? Все это можно найти на мысе Брюса. Мы посмотрим на него с воды, а затем пройдемся к его гротам и кекурам. Вас ожидает чудесное времяпрепровождение и шикарные фотографии!

Описание экскурсии

Впечатляющий мыс и его окрестности Мыс Брюса — одно из самых фотографируемых мест Приморья. Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн, стоящих рядом будто карандаши в стакане. Выше оконечности мыса на возвышении находится маяк Брюса. С 1911 года маяк указывает путь мореплавателям в близлежащих к поселку Славянка водах. С противоположной стороны полуострова тоже есть, что посмотреть. Обрывистые берега уходят вдоль всего полуострова и образуют причудливые арки, мысы, гроты, колонны, кекуры. Важная информация: Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол.