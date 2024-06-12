На юге Приморья можно найти настоящие жемчужины заповедной природы! Каскады водопадов, лазурные берега, обрывистые мысы. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему живописному маршруту. Полюбуемся базальтовыми колоннами полуострова Брюса, прогуляемся к мысу Парящей черепахи и отдохнем на побережье.

Описание экскурсии

По заповедным местам южного Приморья Приглашаем на индивидуальный тур на Юг нашего края Хакасского района в поселок Славянка. Мы с вами посетим и прогуляемся на Кравцовские водопады, пройдемся по побережью полуострова Брюса увидим исторический Маяк Брюса и Базальтовые Колонны, мыс Парящей Черепахи. Обрывистые мысы и лазурные берега навсегда останутся в вашем сердце. Очень живописный маршрут. Подойдёт всем, даже детям, и не требует специальной физической подготовки. Насладимся шикарными видами, посмотрим все самое интересное на юге Приморья и сделаем классные фото.