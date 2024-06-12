На юге Приморья можно найти настоящие жемчужины заповедной природы! Каскады водопадов, лазурные берега, обрывистые мысы. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему живописному маршруту.
Полюбуемся базальтовыми колоннами полуострова Брюса, прогуляемся к мысу Парящей черепахи и отдохнем на побережье.
Полюбуемся базальтовыми колоннами полуострова Брюса, прогуляемся к мысу Парящей черепахи и отдохнем на побережье.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что вас ожидает:
- Кравцовские водопады
- Маяк Брюса
- Мыс Брюса
- Мыс Парящей Черепахи
Описание экскурсии
По заповедным местам южного Приморья Приглашаем на индивидуальный тур на Юг нашего края Хакасского района в поселок Славянка. Мы с вами посетим и прогуляемся на Кравцовские водопады, пройдемся по побережью полуострова Брюса увидим исторический Маяк Брюса и Базальтовые Колонны, мыс Парящей Черепахи. Обрывистые мысы и лазурные берега навсегда останутся в вашем сердце. Очень живописный маршрут. Подойдёт всем, даже детям, и не требует специальной физической подготовки. Насладимся шикарными видами, посмотрим все самое интересное на юге Приморья и сделаем классные фото.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кравцовские водопады
- Маяк Брюса
- Мыс Брюса
- Мыс Парящей Черепахи
Что включено
- Трансфер
- Гид
Что не входит в цену
- Питание
- Вход на Кравцовские водопады - 200 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор от места жительсва
Завершение: Центральная площадь, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- До начала экскурсии мы сообщаем номер авто и телефон гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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