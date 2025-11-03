Мои заказы

Владивосток: сила высоты и стихий

Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Владивосток — город, который нужно смотреть с высоты.

За несколько часов мы посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамные виды на море, острова и мосты.

Вы узнаете, почему бухта Золотой Рог связана с Турцией, как финский предприниматель оставил след в истории Токаревского маяка и зачем под Русским мостом загадывают желания.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Токаревский маяк — один из старейших маяков Дальнего Востока, расположенный на мысе Токаревская кошка.
  • Сопку Крестовую — видовую площадку с панорамой бухты Золотой Рог и Владивостокского морского порта.
  • Русский и Золотой мосты — впечатляющие вантовые сооружения, соединяющие ключевые районы города.
  • Сопку Орлиное гнездо — высочайшую точку центра Владивостока с видом на весь город.
  • Новосильцевскую батарею — исторический форт на Русском острове.
  • На выбор: Сопку Бурачека — одну из лучших видовых площадок города
    или Нагорный парк с панорамным обзором на бухты и острова.

Вы узнаете:

  • Почему мыс называется Токаревская кошка и как финский предприниматель оставил след в истории маяка.
  • Как бухта Золотой Рог связана с Турцией и почему она получила такое название.
  • Историю фуникулёра Владивостока и его связь с Никитой Хрущёвым.
  • Почему Русский мост однажды был закрыт на неделю.
  • Как появился архипелаг Императрицы Евгении и почему он назван в честь жены Наполеона III.
  • Какие тайны хранят старинные форты и оборонительные сооружения Русского острова.
  • Где можно загадать желание, прокатиться на «горном трамвайчике» и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 110 туристов
Я не просто аккредитованный гид, а ваш местный друг во Владивостоке — родился здесь, знаю все интересные места и самые красивые видовые площадки. Обожаю изучать город с необычных ракурсов и с
радостью делюсь своими открытиями. Покажу, где сделать тот самый эпичный кадр на Золотом мосту, пока туристы толпятся на смотровой. Расскажу, где пробовать морские деликатесы так, чтобы дух захватило. А ещё поведаю истории, от которых вы скажете: «Ничего себе!» — про контрабандистов, золото и призраков Миллионки. В общем, будет круто, познавательно и по-настоящему!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Д
Дмитрий
3 ноя 2025
Александр хороший рассказчик, пунктуальный. Гибкий в плане изменения содержания экскурсии.
О
Ольга
18 окт 2025
Экскурсия "Сила высоты и стихий" с Александром началась прямо из Аэропорта. Александр очень интересный рассказчик и гостеприимный человек. С первых минут встречи Александр увлек нас своей любовью к городу и глубокими познаниями его истории. Мы сразу же погрузились в атмосферу Владивостока. Увидели знаковые точки города с разных интересных ракурсов. Получили полезные рекомендации от гида.
Рекомендуем!
И
Ирина
12 окт 2025
Мы были семьёй, настолько Александр быстро понял что мы знаем, где мы были, и поэтому немного отошли от маршрута, и новое и интересное мы узнали от него, на вопросы отвечал
уверенно, видно человек своего дела. Время пролетело, как одно мгновение, даже погода баловала нас, хотя должен был дождь. Спасибо большое, и ещё нас было пять человек, очень удобный и комфортный автобус, и это важно для такого вида экскурсий, ещё раз спасибо, рекомендую побывать с этим гидом на экскурсии.

Наталья
Наталья
24 сен 2025
Мне очень понравилось гулять по Владивостоку с Александром. Увлекательно, с юмором, легко и с интересной информацией. Рекомендую для знакомства с Владивостоком. Спасибо.
Николай
Николай
24 авг 2025
Ценю работу гидов-экскурсоводов, но при ценнике 13,5 тысяч за 3.5 часа = у нас были иные ожидания.

Начнем с объёма экскурсии, скопировано из самой экскурсии, заявлены:

1. Токаревский маяк - увидели
2. Сопку
Крестовую - увидели
3. Русский и Золотой мосты — увидели

4. Сопку Орлиное гнездо — не увидели
5. Мыс Тобизина — не увидели
6. Сопку Бурачека — не увидели, но сами поднимались ДО экскурсии
7. Нагорный парк — не увидели

--. фуникулер - увидели, вне программы, без поездки

т. к. экскурсию бронировали до приезда в город, где не были никогда, объёма программы не понимали..
Физически уложить все заявленные локации в 3.5 часа - нереально. Даже если бежать в каждой локации:) Логистика через город съедает много времени, даже без особых пробок.

Но, по прошествии 3.5+- часов наша экскурсия была завершена.
Что сильно удивило.

Возможно, Александр увидел в нашей компании непридирчивых туристов (бабушка, 3 детей, 2 взрослых), поэтому программа была сокращена и окончена по прошествии обозначенного времени..

Но мы довольно активные туристы, которые своей семьей объехали Крым, Чечню, КБР, Карачаево-Черкессию, Аланию, Дагестан, Грузию, Азербайджан, Карелию, Калининград, Алтай, Камчатку - есть большой опыт и с чем сравнить.

Ни один гид НЕ оканчивал экскурсию по времени, если обещанный объём не был показан.
Такой момент встретили впервые.
Это самый негативный момент….

Второй негативный момент: у Александра наша поездка была вторая внутри дня, Александр не сильно громко говорил, пробовали систему минивэна по дублированию слов водителя на 3 ряд, но получили ЭХО… Выключили, 3 ряду было не очень хорошо слышно. Проблема полностью решается довольно простой гарнитурой, которая используется у уличных гидов для организованных групп = в этом случае будет отлично слышно и 3 ряду. . Мы такое часто встречали у других гидов, которые организовывают экскурсию на собственном минивэне. Данный момент тоже повлиял на оценку.

Возможно, отзыв покажется придирчивым.
Но он написан от фактов - из 7 заявленных локаций мы увидели 3.
И закончили экскурсию по времени.

Было бы 4, если бы цена экскурсии была на порядок ниже.
Но при ценнике 13,5К за экскурсию отзыв от нашей компании - только 3.

В остальном Александр довольно неплохой гид, с комфортным минивэном, он отлично коммуницирует со всеми, подает материал, владеет знаниями о городе.
+ Александр по пути завез и показал место продажи морских экскурсий в морском порту.

Возможно, именно нам не повезло из-за стечения обстоятельств, но получилось как получилось.
Спасибо.

Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте Николай. Спасибо, что нашли время написать отзыв, он очень ценен для нас.
Хорошо,что вы заранее сказали где уже успели побывать
в нашем городе и мы скорректировали наш маршрут с учётом ваших пожеланий.
Вы были на отдыхе в самый "горячий" сезон когда и цены и температура воздуха были высокими.
И Я очень старался сделать максимально комфортной экскурсию не только для вас, но и для ваших детей. Они были очень любознательны и отвечать на их вопросы было приятно).
Внимательно прочитали отзыв и учли все ваши рекомендания и пожелания. Подкорректировали маршрут и отрегулировали систему громкой связи автомобиля.
Приглашаем ещё раз приехать в наш город и бесплатно посмотреть как изменилась наша экскурсия.
С благодарностью, Александр.
P.S. Большое спасибо за тёплые слова обо мне как о гиде.

Н
Наталья
23 авг 2025
Александр встретил в аэропорту и провел экскурсию. Сразу погрузились в районы города и небольшую историческую справку. Получили рекомендации о жизни города. Посетили знаковые места и замечательные виды. Рекомендую
М
Мария
21 авг 2025
Экскурсия «Сила высоты и стихий» во Владивостоке с гидом Александром произвела очень хорошее впечатление. Александр – пунктуальный и эрудированный гид, отлично знающий город и его историю. Благодаря его глубоким знаниям
и интересным рассказам экскурсия стала не просто прогулкой, а настоящим погружением в атмосферу Владивостока. Маршрут позволяет познакомиться с городом с его лучших ракурсов и сделать красивые видовые фотографии, что особенно ценно для запечатления впечатлений. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть Владивосток с высоты и прочувствовать его природную мощь и уникальность.

З
Зоя
19 авг 2025
Александр-прекрасный экскурсовод! Очень приятный и знающий гид. Мы были с ребенком 11 лет - всем троим очень понравилось.

Очень комфортное авто.
Всем рекомендую!
Я
Яна
19 авг 2025
Стартовали на экскурсию прямо из аэропорта. У Александра удобный комфортный чистый автомобиль. Посмотрели интересные, знаковые точки города, что-то успели что-то нет, но мы были с детьми и двигались в своем темпе. Было интересно и взрослым и детям, последним Александр задавал разные вопросы и всячески вовлекал в экскурсию. Рекомендуем!
М
Мария
6 авг 2025
Чудесная экскурсия с Александром! Мы остались очень довольны: чистый и комфортный автомобиль, пунктуальный и очень эрудированный гид. Александр грамотно рассчитал все этапы экскурсии, скорректировал маршрут по нашим пожеланиям, причем, мы только обозначили предпочтения, а Александр сам предложил варианты.
Отличное сопровождение на всем пути: исторические данные, интересные истории, поверья, статистические данные и др.
Посетили сразу несколько красивых и знаковых мест Владивостока. Всем рекомендуем!
Е
Елена
4 авг 2025
Были компанией 6 человек, очень понравилось всем. Интересная историческая информация изложена профессионально и доступно для туристов. В общении с Александром есть ощущение, что разговариваешь с давно знакомым тебе человеком. По ходу экскурсии Александр предложил дополнительно посмотреть форт Поспелова, увидев, что мы проявили заинтересованность к истории крепости. Ещё раз большое спасибо за чудесный день!
Мария
Мария
31 июл 2025
Александр возил нас по городу так, как возят друзей - показывал интересные и не банальные места, много фактов, при этом с юмором. Время пролетело незаметно! Спасибо огромное, лучшая экскурсия по Владивостоку.
Мария
Мария
26 июл 2025
Александр прекрасный гид и интересный рассказчик, всем рекомендую взять у него индивидуальную экскурсию.
Помог осуществить мою детскую мечту, встретить рассвет на маяке. Заехал за нами, отвёз на рассвете к Токаревскому маяку,
в этот день был такой густой туман, что создавало особенно волшебную атмосферу. Далее была обзорная экскурсия по городу, интересные факты про названия улиц в честь кораблей, выдающихся людей и события. Невероятно понравилась остановка у ЖД вокзала, далее нас ожидал о. Русский.
Когда мы приехали на Новосильцевскую батарею туман немного ушёл вниз и создавалось впечатление что мост парит в облаках. Невероятные виды везде и много познавательной информации за один день. Отдельное спасибо за рекомендацию мест, где доступно можно купить свежих морепродуктов)

Г
Галина
22 июл 2025
Вау! Александр, респект и уважение!
20 июля 2025 года нашей разновозрастной группе (от 10 до 60 лет)
посчастливилось, благодаря вашим интересным рассказам в рамках экскурсии "Владивосток: сила высоты и стихий", узнать и
увидеть самые замечательные достопримечательности города Владивостока. Ваши рассказы были доступны и интересны и детям и взрослым. И, несмотря на погоду, (которая была не комильфо) солнышко в душе было на протяжении всей экскурсии.
Группа благодарных туристов из города Екатеринбурга.

Анатолий
Анатолий
15 июл 2025
Отличная экскурсия. Александр бесподобный рассказчик. На протяжении всей поездки рассказывал интересные факты про город, про людей которые сделали Владивосток, и множество различных фактов и историй. При том все подавалось не как лекция, а как дружеская беседа. Заинтересовал сына, что здорово.
Короче 5 звёзд мало, ставлю 6!

