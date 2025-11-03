читать дальше

Крестовую - увидели

3. Русский и Золотой мосты — увидели



4. Сопку Орлиное гнездо — не увидели

5. Мыс Тобизина — не увидели

6. Сопку Бурачека — не увидели, но сами поднимались ДО экскурсии

7. Нагорный парк — не увидели



--. фуникулер - увидели, вне программы, без поездки



т. к. экскурсию бронировали до приезда в город, где не были никогда, объёма программы не понимали..

Физически уложить все заявленные локации в 3.5 часа - нереально. Даже если бежать в каждой локации:) Логистика через город съедает много времени, даже без особых пробок.



Но, по прошествии 3.5+- часов наша экскурсия была завершена.

Что сильно удивило.



Возможно, Александр увидел в нашей компании непридирчивых туристов (бабушка, 3 детей, 2 взрослых), поэтому программа была сокращена и окончена по прошествии обозначенного времени..



Но мы довольно активные туристы, которые своей семьей объехали Крым, Чечню, КБР, Карачаево-Черкессию, Аланию, Дагестан, Грузию, Азербайджан, Карелию, Калининград, Алтай, Камчатку - есть большой опыт и с чем сравнить.



Ни один гид НЕ оканчивал экскурсию по времени, если обещанный объём не был показан.

Такой момент встретили впервые.

Это самый негативный момент….



Второй негативный момент: у Александра наша поездка была вторая внутри дня, Александр не сильно громко говорил, пробовали систему минивэна по дублированию слов водителя на 3 ряд, но получили ЭХО… Выключили, 3 ряду было не очень хорошо слышно. Проблема полностью решается довольно простой гарнитурой, которая используется у уличных гидов для организованных групп = в этом случае будет отлично слышно и 3 ряду. . Мы такое часто встречали у других гидов, которые организовывают экскурсию на собственном минивэне. Данный момент тоже повлиял на оценку.



Возможно, отзыв покажется придирчивым.

Но он написан от фактов - из 7 заявленных локаций мы увидели 3.

И закончили экскурсию по времени.



Было бы 4, если бы цена экскурсии была на порядок ниже.

Но при ценнике 13,5К за экскурсию отзыв от нашей компании - только 3.



В остальном Александр довольно неплохой гид, с комфортным минивэном, он отлично коммуницирует со всеми, подает материал, владеет знаниями о городе.

+ Александр по пути завез и показал место продажи морских экскурсий в морском порту.



Возможно, именно нам не повезло из-за стечения обстоятельств, но получилось как получилось.

Спасибо.