Владивосток — город, который нужно смотреть с высоты.
За несколько часов мы посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамные виды на море, острова и мосты.
Вы узнаете, почему бухта Золотой Рог связана с Турцией, как финский предприниматель оставил след в истории Токаревского маяка и зачем под Русским мостом загадывают желания.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Токаревский маяк — один из старейших маяков Дальнего Востока, расположенный на мысе Токаревская кошка.
- Сопку Крестовую — видовую площадку с панорамой бухты Золотой Рог и Владивостокского морского порта.
- Русский и Золотой мосты — впечатляющие вантовые сооружения, соединяющие ключевые районы города.
- Сопку Орлиное гнездо — высочайшую точку центра Владивостока с видом на весь город.
- Новосильцевскую батарею — исторический форт на Русском острове.
- На выбор: Сопку Бурачека — одну из лучших видовых площадок города
или Нагорный парк с панорамным обзором на бухты и острова.
Вы узнаете:
- Почему мыс называется Токаревская кошка и как финский предприниматель оставил след в истории маяка.
- Как бухта Золотой Рог связана с Турцией и почему она получила такое название.
- Историю фуникулёра Владивостока и его связь с Никитой Хрущёвым.
- Почему Русский мост однажды был закрыт на неделю.
- Как появился архипелаг Императрицы Евгении и почему он назван в честь жены Наполеона III.
- Какие тайны хранят старинные форты и оборонительные сооружения Русского острова.
- Где можно загадать желание, прокатиться на «горном трамвайчике» и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 110 туристов
Я не просто аккредитованный гид, а ваш местный друг во Владивостоке — родился здесь, знаю все интересные места и самые красивые видовые площадки. Обожаю изучать город с необычных ракурсов и с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
3 ноя 2025
Александр хороший рассказчик, пунктуальный. Гибкий в плане изменения содержания экскурсии.
О
Ольга
18 окт 2025
Экскурсия "Сила высоты и стихий" с Александром началась прямо из Аэропорта. Александр очень интересный рассказчик и гостеприимный человек. С первых минут встречи Александр увлек нас своей любовью к городу и глубокими познаниями его истории. Мы сразу же погрузились в атмосферу Владивостока. Увидели знаковые точки города с разных интересных ракурсов. Получили полезные рекомендации от гида.
И
Ирина
12 окт 2025
Мы были семьёй, настолько Александр быстро понял что мы знаем, где мы были, и поэтому немного отошли от маршрута, и новое и интересное мы узнали от него, на вопросы отвечал
Наталья
24 сен 2025
Мне очень понравилось гулять по Владивостоку с Александром. Увлекательно, с юмором, легко и с интересной информацией. Рекомендую для знакомства с Владивостоком. Спасибо.
Николай
24 авг 2025
Ценю работу гидов-экскурсоводов, но при ценнике 13,5 тысяч за 3.5 часа = у нас были иные ожидания.
Начнем с объёма экскурсии, скопировано из самой экскурсии, заявлены:
1. Токаревский маяк - увидели
2. Сопку
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте Николай. Спасибо, что нашли время написать отзыв, он очень ценен для нас.
Н
Наталья
23 авг 2025
Александр встретил в аэропорту и провел экскурсию. Сразу погрузились в районы города и небольшую историческую справку. Получили рекомендации о жизни города. Посетили знаковые места и замечательные виды. Рекомендую
М
Мария
21 авг 2025
Экскурсия «Сила высоты и стихий» во Владивостоке с гидом Александром произвела очень хорошее впечатление. Александр – пунктуальный и эрудированный гид, отлично знающий город и его историю. Благодаря его глубоким знаниям
З
Зоя
19 авг 2025
Александр-прекрасный экскурсовод! Очень приятный и знающий гид. Мы были с ребенком 11 лет - всем троим очень понравилось.
Очень комфортное авто.
Всем рекомендую!
Я
Яна
19 авг 2025
Стартовали на экскурсию прямо из аэропорта. У Александра удобный комфортный чистый автомобиль. Посмотрели интересные, знаковые точки города, что-то успели что-то нет, но мы были с детьми и двигались в своем темпе. Было интересно и взрослым и детям, последним Александр задавал разные вопросы и всячески вовлекал в экскурсию. Рекомендуем!
М
Мария
6 авг 2025
Чудесная экскурсия с Александром! Мы остались очень довольны: чистый и комфортный автомобиль, пунктуальный и очень эрудированный гид. Александр грамотно рассчитал все этапы экскурсии, скорректировал маршрут по нашим пожеланиям, причем, мы только обозначили предпочтения, а Александр сам предложил варианты.
Отличное сопровождение на всем пути: исторические данные, интересные истории, поверья, статистические данные и др.
Посетили сразу несколько красивых и знаковых мест Владивостока. Всем рекомендуем!
Е
Елена
4 авг 2025
Были компанией 6 человек, очень понравилось всем. Интересная историческая информация изложена профессионально и доступно для туристов. В общении с Александром есть ощущение, что разговариваешь с давно знакомым тебе человеком. По ходу экскурсии Александр предложил дополнительно посмотреть форт Поспелова, увидев, что мы проявили заинтересованность к истории крепости. Ещё раз большое спасибо за чудесный день!
Мария
31 июл 2025
Александр возил нас по городу так, как возят друзей - показывал интересные и не банальные места, много фактов, при этом с юмором. Время пролетело незаметно! Спасибо огромное, лучшая экскурсия по Владивостоку.
Мария
26 июл 2025
Александр прекрасный гид и интересный рассказчик, всем рекомендую взять у него индивидуальную экскурсию.
Г
Галина
22 июл 2025
Вау! Александр, респект и уважение!
20 июля 2025 года нашей разновозрастной группе (от 10 до 60 лет)
посчастливилось, благодаря вашим интересным рассказам в рамках экскурсии "Владивосток: сила высоты и стихий", узнать и
Анатолий
15 июл 2025
Отличная экскурсия. Александр бесподобный рассказчик. На протяжении всей поездки рассказывал интересные факты про город, про людей которые сделали Владивосток, и множество различных фактов и историй. При том все подавалось не как лекция, а как дружеская беседа. Заинтересовал сына, что здорово.
