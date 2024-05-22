Остров Аскольд славится своими видами и невероятной историей.
На нем прятались браконьеры и находился целый военный пост! Сейчас здесь не встретить ничего, кроме маяка и артиллерийской батареи… Но это — только на первый взгляд.
Мы же отправимся в морское путешествие по этому удивительному острову и откроем самые невероятные уголки!
На нем прятались браконьеры и находился целый военный пост! Сейчас здесь не встретить ничего, кроме маяка и артиллерийской батареи… Но это — только на первый взгляд.
Мы же отправимся в морское путешествие по этому удивительному острову и откроем самые невероятные уголки!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Острова Унковского
- Кекуры, места с морскими котиками
- Остров Аскольд
Описание экскурсии
Чудо-остров Остров Аскольд — это вдохновляющая природа и богатая история. В разные годы остров становился то золотоносным прииском, то пристанищем браконьеров, то военным постом. Следы разных этапов его истории до сих пор сохранились. Туристам остров известен артиллерийской батареей и своим маяком, установленным на отвесной скале. Отправившись с нами на остров Аскольд из Владивостока, вы узнаете подробности его богатой истории, проникнитесь драматичностью событий, которые имели здесь место. Вас ждет настоящее морское путешествие, во время которого вы еще и увидите тех, кто обитает на острове, — вы сможете полюбоваться прекрасными тюленями ларга. Важная информация:
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и фото/видеоаппаратуру упаковать в защитный чехол.
- Аскольд – суровый остров, поэтому заранее мы не можем гарантировать высадку в определенной бухте и посадку в ней же. Отправляясь на Аскольд, нужно быть готовым высадиться в одном месте, а посадку совершать совершенно в другом. Из-за особого влияния ветра на климат острова заранее невозможно предугадать, сколько километров за день мы пройдем. В бухте нет причала, поэтому спуск с катера осуществляется непосредственно на берег по лестнице или без нее. Во время сильного прибоя есть шанс намочить ноги. Для вас мы подготовили несколько самых распространенных сценариев развития событий, чтобы вы могли быть морально готовы к переходам по острову: 1. Высадка и посадка в бухте Наездник. Из бухты мы прогуляемся к маякам, батарее и до видовой площадки на мыс Пальчатый. Протяженность маршрута туда обратно ориентировочно 9 км. На пути есть подъемы, но они не затяжные. 2. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка в бухте Наездник. В самом начале нас будет ждать крутой и затяжной подъем до башенной батареи. Чтобы облегчить его, мы заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на мыс Пальчатый. Время подъема примерно 40 минут, идем все время вверх. После тропа к маяку и бухте Наездник максимально комфортная, с незначительными подъемами, но преимущественно всегда идем на спуск. Протяженность маршрута ориентировочно 7 км. 3. Высадка и посадка в Юго-Восточной бухте. Мы пройдем от Юго-Восточной бухты, преодолев затяжной подъем, до башенной батареи, после прогуляемся к маякам и отправимся для отдыха в бухту Наездник. На обратном пути мы будем идти чуть-чуть в горку, но без сложных и затяжных подъемов. Протяженность маршрута примерно 14 км. 4. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка на мысе Ступенчатом. Это самый сложный маршрут, его мы используем в случае, если в Наезднике или Юго-Восточной бухте посадка невозможна. Маршрут включает в себя и длительные переходы, и затяжные подъемы. Суммарный набор высот примерно 420 метров, протяженность маршрута – 18-20 км. В морских экскурсиях главный – капитан, поэтому по его решению время отправления с острова может быть изменено, чуть пропустишь волну и можно обратно не уехать. Капитаном определяется место высадки и посадки, зависит от направления ветра и высоты волны. Путешествие на Аскольд – это приключение! Нужно быть готовым к любому сценарию, быть смелым, отважным, стойким, как первооткрыватели!
- На Аскольде нет привычной городской инфраструктуры, санитарных комнат. Еду и воду запасаем в достаточном количестве. Мусорные баки отсутствуют, поэтому весь свой мусор забираем с собой в город в специально подготовленных пакетах.
- Наши маршруты в большинстве своем проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья!
По средам и субботам в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова Унковского
- Кекуры, места с морскими котиками
- Остров Аскольд
Что включено
- Прогулка на катере
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам в 07:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- После бронирования и оплаты тура с вами свяжется менеджер для уточнения деталей и добавит в группу
- Где будет дана вся необходимая информация по маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
22 мая 2024
Мы совершили захватывающее морское путешествие вокруг острова Аскольд, оставив в сердцах незабываемые впечатления. На протяжении дня мы увидели много прекрасных мест: маяк на мысе Елагина, бухту Наездник, где мы совершили
Л
Любовь
10 мая 2024
Viktoriya
3 мая 2024
Хороший подбор транспортных средств, страховка. Отличные экскурсоводы. Очень разнообразные маршруты, можно найти именно свой.
А
Андрей
2 мая 2024
Эта команда - настоящие профессионалы своего дела. Я уже не первый год с ними, и каждый раз могу быть уверенным в их надежности и безопасности. Они придерживаются высоких стандартов, и их главная цель - это обеспечение безопасности, а не халатность, которая часто встречается у других.
Дарья
2 мая 2024
Поход на остров Аскольд оставил незабываемые впечатления. Тур был отлично организован, без лишних задержек, в удобном темпе и с приятными остановками. Особенно благодаря гиду Ирине! ❤️
Ольга
1 мая 2024
Прекрасная команда, положительно настроенная и готовая предложить увлекательные маршруты, сопровождаемые интересными историческими рассказами, а также заботой о каждом туристе!
О
Оля
14 июля 2023
Мы с дочерью посетили остров Аскольда 13.07.23. Впечатления только положительные. Команда работает слаженно, чётко, пунктуально. Организация на высоком уровне (есть с чем сравнивать, так как в прошлом году ходили с другой турфирмой, впечатления были неоднозначные). Отдельное спасибо экскурсоводу за насыщенный и познавательный рассказ на всем пути следования. Огромное вам спасибо!
И
Ирина
14 июля 2023
13 июля мы отправились на остров Аскольда. Очень рекомендую! Хороший автобус, катер, и экскурсовод, который рассказывал нам о самом острове и его истории по пути. Люди были очень приятные и
Елена
14 июля 2023
Мы благодарим за замечательное путешествие на остров Аскольд. Организация была отличной, экскурсоводы внимательные, водитель заботливый, маршрут интересный, а пляж с шикарной водой и прекрасная погода были приятным бонусом! Не могу не упомянуть об обаятельных ларгах, пятнистых оленях на скалистом склоне, супер капитанах, теплом ветре в лицо и море ярких эмоций, воспоминаний и фотографий. За великолепные снимки отдельное спасибо! 💫💥
Н
Надежда
9 июля 2023
Очень хорошая организация поезок, все продумано до мелочей. Маршруты составлены очень граммотно. Отличные гиды, очень много знают, отвечают на любые вопросы. Ездила не один раз и катерная прогулка и автобусная. Спасибо за прекрасно проведённое время и конечно до новых встреч
Elena
9 июля 2023
Большое спасибо за прекрасную экскурсию на остров Аскольд! Все было замечательно: начиная с встречи и заканчивая восхождением. Мы наслаждались рассказами экскурсоводов, их юмором, дружеской атмосферой и индивидуальным подходом. Особая благодарность за фотографии, сопровождение на катерах, привалы и организацию всего маршрута! Спасибо за вашу работу и высокий уровень сервиса! Мы уже планируем новые путешествия с вами!
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