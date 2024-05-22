читать дальше

милые. Маршрут был хорошо продуман. Природа Приморского края, а особенно остров, просто восхитительны и захватывают дух! Мы видели оленей на склонах сопок, тюленей и птиц. Останавливались на катере, всё было предусмотрено для удобства туристов. У меня есть с чем сравнивать, так как я много путешествую и по России, и за её пределами. Здесь нам понравилось всё! Мы обязательно поедем с вами куда-нибудь ещё!