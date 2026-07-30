На пути к Аскольду мы подойдём к лежбищу ларг, а после прогулки по острову рассмотрим его маяки с воды.
Описание экскурсии
07:00 — выезд из Владивостока. Стартуем от остановки «Луговая», далее — сбор по маршруту «Центр — Гоголя — Заря». По пути сделаем несколько санитарных остановок. В автобусе начнём знакомство с историей острова — рассказ продолжим уже на месте
10:00 — прибытие в посёлок Дунай. Пересаживаемся на прогулочные катера. Они открытые, и во время движения перемещаться по палубе нельзя
Морская прогулка
- Первая точка — Бакланий камень с навигационным знаком, напоминающим маяк
- Острова Унковского. Здесь обитают ларги — дальневосточные тюлени. В ясную погоду они лежат на скалах, а в волну — появляются в воде рядом
- Переход на Аскольд. Короткий, но очень живописный путь займёт около 30 минут. Пирсов нет, поэтому высадка и посадка будут мокрыми — готовьте обувь, которой не жалко пройтись по воде
Прогулка по острову
- Впереди — пешая часть маршрута. Пройдём по тропе к смотровой, откуда открываются виды сразу на два маяка. По пути — бирюзовое море, разрушенные казармы, старая военная техника и невероятные пейзажи
- Зайдём на 180-мм башенную батарею № 26, узнаем, как и зачем её строили. Если останутся силы, прогуляемся до Юго-Восточной бухты — или вернёмся в бухту Наездник
- На берегу устроим перекус (еду берите с собой) и при желании искупаемся. После этого — морская прогулка вдоль побережья. Пройдём мимо мыса Туманного, Пальчатого и маяков на мысе Елагина
16:30 — посадка на катер
17:00 — прибытие в Дунай, пересадка в автобус
21:00 — ориентировочное прибытие во Владивосток. Высадка по маршруту в обратном порядке: «Заря — Гоголя — Центр — Луговая». Время может меняться в зависимости от условий на маршруте
Важно знать
- Аскольд — суровый остров, поэтому заранее мы не можем гарантировать высадку в определенной бухте и посадку в ней же
- В бухте нет причала, поэтому спуск с катера осуществляется непосредственно на берег по лестнице или без нее. Во время сильного прибоя есть шанс намочить ноги
- В морских экскурсиях главный — капитан, поэтому по его решению время отправления с острова может быть изменено, чуть пропустишь волну и можно обратно не уехать. Капитаном определяется место высадки и посадки, зависит от направления ветра и высоты волны
Для вас мы подготовили несколько самых распространенных сценариев развития событий, чтобы вы могли быть морально готовы к переходам по острову:
1. Высадка и посадка в бухте Наездник.
Из бухты мы прогуляемся к маякам, батарее и до видовой площадки на мыс Пальчатый. Протяженность маршрута туда обратно ориентировочно 9 км. На пути есть подъемы, но они не затяжные.
2. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка в бухте Наездник.
В самом начале нас будет ждать крутой и затяжной подъем до башенной батареи. Чтобы облегчить его, мы заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на мыс Пальчатый. Время подъема примерно 40 минут, идем все время вверх. После тропа к маяку и бухте Наездник максимально комфортная, с незначительными подъемами, но преимущественно всегда идем на спуск. Протяженность маршрута ориентировочно 7 км.
3. Высадка и посадка в Юго-Восточной бухте.
Мы пройдем от Юго-Восточной бухты, преодолев затяжной подъем, до башенной батареи, после прогуляемся к маякам и отправимся для отдыха в бухту Наездник. На обратном пути мы будем идти чуть-чуть в горку, но без сложных и затяжных подъемов. Протяженность маршрута примерно 14 км.
4. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка на мысе Ступенчатом.
Это самый сложный маршрут, его мы используем в случае, если в Наезднике или Юго-Восточной бухте посадка невозможна. Маршрут включает в себя и длительные переходы, и затяжные подъемы. Суммарный набор высот примерно 420 метров, протяженность маршрута — 18-20 км.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе, а поплывём — на быстроходных катерах Nissan Suncat. В катер вмещается 10-12 человек
- На острове Аскольд нет инфраструктуры: туалетов, кафе и мусорных баков не предусмотрено. Всё необходимое — еду, воду, пакеты для мусора — берём с собой. Всё, что привезли, уезжает с нами обратно
- Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|8300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огранизованно отвезли нас до точки отправления, по дороге гид подробнее рассказал про природу и историю острова, что нас ждёт в ходе экскурсии. Дальше с ветерком прокатились на катере, высадились и пошли гулять. По дороге всех желающих фотографировали на фоне красивых видов. Здорово, что после похода можно искупаться и охладиться (были в жаркий день)
Рекомендую!
Гиды тоже не отстают - рассказали много всего интересного.