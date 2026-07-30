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Таинственный Аскольд

Отправиться в настоящее морское приключение к дикому острову из Владивостока
Аскольд — суровый, капризный, но такой притягательный! Он нередко окутан туманом, но панорамы, которые внезапно открываются с него, невероятно впечатляют.

На пути к Аскольду мы подойдём к лежбищу ларг, а после прогулки по острову рассмотрим его маяки с воды.
5
4 отзыва
Таинственный Аскольд
Таинственный Аскольд
Таинственный Аскольд

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока. Стартуем от остановки «Луговая», далее — сбор по маршруту «Центр — Гоголя — Заря». По пути сделаем несколько санитарных остановок. В автобусе начнём знакомство с историей острова — рассказ продолжим уже на месте

10:00 — прибытие в посёлок Дунай. Пересаживаемся на прогулочные катера. Они открытые, и во время движения перемещаться по палубе нельзя

Морская прогулка

  • Первая точка — Бакланий камень с навигационным знаком, напоминающим маяк
  • Острова Унковского. Здесь обитают ларги — дальневосточные тюлени. В ясную погоду они лежат на скалах, а в волну — появляются в воде рядом
  • Переход на Аскольд. Короткий, но очень живописный путь займёт около 30 минут. Пирсов нет, поэтому высадка и посадка будут мокрыми — готовьте обувь, которой не жалко пройтись по воде

Прогулка по острову

  • Впереди — пешая часть маршрута. Пройдём по тропе к смотровой, откуда открываются виды сразу на два маяка. По пути — бирюзовое море, разрушенные казармы, старая военная техника и невероятные пейзажи
  • Зайдём на 180-мм башенную батарею № 26, узнаем, как и зачем её строили. Если останутся силы, прогуляемся до Юго-Восточной бухты — или вернёмся в бухту Наездник
  • На берегу устроим перекус (еду берите с собой) и при желании искупаемся. После этого — морская прогулка вдоль побережья. Пройдём мимо мыса Туманного, Пальчатого и маяков на мысе Елагина

16:30 — посадка на катер
17:00 — прибытие в Дунай, пересадка в автобус
21:00 — ориентировочное прибытие во Владивосток. Высадка по маршруту в обратном порядке: «Заря — Гоголя — Центр — Луговая». Время может меняться в зависимости от условий на маршруте

Важно знать

  • Аскольд — суровый остров, поэтому заранее мы не можем гарантировать высадку в определенной бухте и посадку в ней же
  • В бухте нет причала, поэтому спуск с катера осуществляется непосредственно на берег по лестнице или без нее. Во время сильного прибоя есть шанс намочить ноги
  • В морских экскурсиях главный — капитан, поэтому по его решению время отправления с острова может быть изменено, чуть пропустишь волну и можно обратно не уехать. Капитаном определяется место высадки и посадки, зависит от направления ветра и высоты волны

Для вас мы подготовили несколько самых распространенных сценариев развития событий, чтобы вы могли быть морально готовы к переходам по острову:

1. Высадка и посадка в бухте Наездник.

Из бухты мы прогуляемся к маякам, батарее и до видовой площадки на мыс Пальчатый. Протяженность маршрута туда обратно ориентировочно 9 км. На пути есть подъемы, но они не затяжные.

2. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка в бухте Наездник.

В самом начале нас будет ждать крутой и затяжной подъем до башенной батареи. Чтобы облегчить его, мы заглянем на смотровую площадку, с которой открывается вид на мыс Пальчатый. Время подъема примерно 40 минут, идем все время вверх. После тропа к маяку и бухте Наездник максимально комфортная, с незначительными подъемами, но преимущественно всегда идем на спуск. Протяженность маршрута ориентировочно 7 км.

3. Высадка и посадка в Юго-Восточной бухте.

Мы пройдем от Юго-Восточной бухты, преодолев затяжной подъем, до башенной батареи, после прогуляемся к маякам и отправимся для отдыха в бухту Наездник. На обратном пути мы будем идти чуть-чуть в горку, но без сложных и затяжных подъемов. Протяженность маршрута примерно 14 км.

4. Высадка в бухте Юго-Восточной, посадка на мысе Ступенчатом.

Это самый сложный маршрут, его мы используем в случае, если в Наезднике или Юго-Восточной бухте посадка невозможна. Маршрут включает в себя и длительные переходы, и затяжные подъемы. Суммарный набор высот примерно 420 метров, протяженность маршрута — 18-20 км.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе, а поплывём — на быстроходных катерах Nissan Suncat. В катер вмещается 10-12 человек
  • На острове Аскольд нет инфраструктуры: туалетов, кафе и мусорных баков не предусмотрено. Всё необходимое — еду, воду, пакеты для мусора — берём с собой. Всё, что привезли, уезжает с нами обратно
  • Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник8300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1015 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
Очень понравилось!

Огранизованно отвезли нас до точки отправления, по дороге гид подробнее рассказал про природу и историю острова, что нас ждёт в ходе экскурсии. Дальше с ветерком прокатились на катере, высадились и пошли гулять. По дороге всех желающих фотографировали на фоне красивых видов. Здорово, что после похода можно искупаться и охладиться (были в жаркий день)

Рекомендую!
Очень понравилось!
Очень понравилось!
Очень понравилось!
Очень понравилось!
Очень понравилось!
Очень понравилось!
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Ю
Очень познавательно, море впечатлений 😍
Очень познавательно, море впечатлений 😍
Очень познавательно, море впечатлений 😍
Очень познавательно, море впечатлений 😍
Очень познавательно, море впечатлений 😍
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Татьяна
Прекрасная экскурсия. Мы под впечатлением! Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе подучили множество инструкций - программу тура, список вещей, чат тура. Менеджеры просто молодцы!
Гиды тоже не отстают - рассказали много всего интересного.
Прекрасная экскурсия. Мы под впечатлением! Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе подучили
Прекрасная экскурсия. Мы под впечатлением! Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе подучили
Прекрасная экскурсия. Мы под впечатлением! Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе подучили
Прекрасная экскурсия. Мы под впечатлением! Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе подучили
Прекрасная экскурсия. Мы под впечатлением! Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе подучили
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Евгений
Спасибо большое за организацию поездки на о. Аскольд. Все очень понравилось!
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