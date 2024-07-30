Н Настя Даже в туман Аскольд порадовал.

Спасибо организатору Юле - оформила бастро в последний момент. День вышел яркий и насыщенный.

А котики, как бальзам на душу.

Э Эдик Спасибо за эту поездку!

Советую всем одевать кепку.

Сам остров очень красивый, теперь хочется на несколько дней, с ночёвкой там пожить в палатках.

Л Людмила Затерянный остров Аскольд-на самом деле такой =)

А котики прекрасны

Наш день был яркий

Советую всем носить кепки (нос беречь)

Вода тёплая для купания

Спасибо Юлии, за оперативный ответ и организацию

Надежда Андрей, капитан огонь в огне.

Строчу ночью отзыв и радуюсь, как ребёнок.

Спасибо организатору.

Аскольд покорил своей красотой!