В 50 км от Владивостока, в заливе Петра Великого находится один из интереснейших островов Приморья.
Полтора часа на катере — и вы в заповедном мире, где сохранились штучные призраки цивилизации: фотогеничный маяк, заброшенные дома и военная техника. Вы ощутите атмосферу Аскольда, отдохнёте на пляже, посетите смотровые. И в течение дня увидите не одно лежбище тюленей.
Полтора часа на катере — и вы в заповедном мире, где сохранились штучные призраки цивилизации: фотогеничный маяк, заброшенные дома и военная техника. Вы ощутите атмосферу Аскольда, отдохнёте на пляже, посетите смотровые. И в течение дня увидите не одно лежбище тюленей.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание водной прогулки
Программа путешествия
- Отправление в 7:30 из Владивостока на быстром комфортабельном катере (примерно 1,5–2 часа до острова).
- Осмотр острова с воды.
- Высадка в одной из бухт Аскольда, небольшой отдых и пикник из собственных продуктов (2 часа).
- Пеший маршрут (4–5 часов), на котором вы увидите:
— заброшенные здания
— маяки
— батарею № 26 и другие военные объекты
— часовню
— смотровую площадку с видом на мыс Туманный
— наблюдательный пункт у мыса Пальчатый
— смотровую площадку с видом на мыс Пальчатый.
- Также по пути на остров или на обратной дороге зайдем на живописные острова Камни Унковского и посмотрим на пёстрых нерп, или ларг, сивучей и тюленей.
- Возвращение в город с 18:00 до 19:00.
Организационные детали
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
- Это путешествие на целый день — возьмите с собой перекус для обеденного пикника.
- Если вы захотите пропустить треккинг, можно будет просто отдохнуть на пляжах острова.
ежедневно в 07:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Катерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1256 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Настя
30 июл 2024
Даже в туман Аскольд порадовал.
Спасибо организатору Юле - оформила бастро в последний момент. День вышел яркий и насыщенный.
А котики, как бальзам на душу.
Спасибо организатору Юле - оформила бастро в последний момент. День вышел яркий и насыщенный.
А котики, как бальзам на душу.
Э
Эдик
30 июл 2024
Спасибо за эту поездку!
Советую всем одевать кепку.
Сам остров очень красивый, теперь хочется на несколько дней, с ночёвкой там пожить в палатках.
Советую всем одевать кепку.
Сам остров очень красивый, теперь хочется на несколько дней, с ночёвкой там пожить в палатках.
Л
Людмила
22 июл 2024
Затерянный остров Аскольд-на самом деле такой =)
А котики прекрасны
Наш день был яркий
Советую всем носить кепки (нос беречь)
Вода тёплая для купания
Спасибо Юлии, за оперативный ответ и организацию
А котики прекрасны
Наш день был яркий
Советую всем носить кепки (нос беречь)
Вода тёплая для купания
Спасибо Юлии, за оперативный ответ и организацию
Надежда
22 июл 2024
Андрей, капитан огонь в огне.
Строчу ночью отзыв и радуюсь, как ребёнок.
Спасибо организатору.
Аскольд покорил своей красотой!
Строчу ночью отзыв и радуюсь, как ребёнок.
Спасибо организатору.
Аскольд покорил своей красотой!
Я
Яна
20 июл 2024
Сегодня было не сильно жарко и в тоже время летооо. Ура. Спасибо большое Олегу за этот трек, нагулялись от души. На пляже больше часа отдыхали, плавали - мне достаточно время.
Катер огонь - быстрый. Видели рядом баржи, не советую. Так как тур и дорога очень насыщенные и на целый день, лучше добраться быстро и с комфортом
Катер огонь - быстрый. Видели рядом баржи, не советую. Так как тур и дорога очень насыщенные и на целый день, лучше добраться быстро и с комфортом
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