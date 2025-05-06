Мои заказы

Из Владивостока к Аскольду - золотому острову Приморья

Увлекательное путешествие к золотому острову Приморья, где встречаются морские львы и нерпы, оставит незабываемые впечатления
Аскольд, остров с богатой историей и уникальной природой, приглашает на водную прогулку.

Здесь можно увидеть пятнистых нерп на островах-камнях Унки, морских львов Стеллера на кекурах, посетить мыс Ступенчатый и Елагина с
читать дальше

маяками.

Бухта Наездник в форме подковы и дикие бухточки для отдыха, а также мыс Родионова и бухта Мраморная на острове Путятина - всё это создаёт неповторимую атмосферу. Воспоминания о первооткрывателях, золотых рудниках и военных форпостах оживут в рассказах гидов

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🦭 Встреча с морскими львами и нерпами
  • 🌊 Захватывающие морские пейзажи
  • 🏝️ Посещение диких бухт и скал
  • 🗺️ Увлекательные истории и легенды
  • 🚤 Удобный транспорт и опытные гиды
Из Владивостока к Аскольду - золотому острову Приморья© Алексей
Из Владивостока к Аскольду - золотому острову Приморья© Алексей
Из Владивостока к Аскольду - золотому острову Приморья© Алексей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Острова-камни Унки
  • Лежбище морских львов Стеллера
  • Мысы Ступенчатый и Елагина
  • Пальчатые скалы Шугайдуй
  • Бухта Наездник
  • Мыс Родионова
  • Бухта Мраморная

Описание водной прогулки

Мы посетим:

  • острова-камни Унки с пятнистыми нерпами.
  • лежбище морских львов Стеллера на громадных кекурах.
  • мысы Ступенчатый и Елагина с четырьмя маяками.
  • пальчатые скалы Шугайдуй на острове Аскольд.
  • бухту Наездник в форме подковы и дикие безлюдные бухточки для отдыха.
  • мыс Родионова и бухту Мраморная на острове Путятина.

Расскажем вам насыщенную событиями историю островов:

  • от первооткрывателей и расхитителей золота — до вооруженных стычек в Приморье.
  • от лагерного пункта — до надёжного военного форпоста.
  • от настоящей стихии — до научных открытий и невероятных людских судеб.

А ещё:

  • вместе исследуем золотые рудники, заброшенные воинские части и маяки.
  • полюбуемся птичьими базарами, гротами и скалами.
  • если повезёт, увидим настоящих пятнистых оленей.

Организационные детали

  • От Владивостока до посёлка Дунай мы доедем на автомобиле Nissan AD. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. Затем пересядем на катер.
  • В случае неблагоприятной погоды перенесём экскурсию.
  • В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Приветствуем, друзья! Меня зовут Алексей, мы работаем командой гидов-профессионалов с 2015 года. Все представители команды много знают и любят своё дело, людей, город и край. Мы местные жители, поэтому знание
читать дальше

многогранной истории всех локаций, в которые мы вас зовём — это наш конёк. Готовы делиться всем прекрасным о нашем крае. Наш подход — это погружение в историю и красоту, а потому с нами интересно. Присоединяйтесь и вы полюбите Приморье, как мы!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
6 мая 2025
Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей! Животные в такой близи - это просто сказка. Сам остров, как и его история,
читать дальше

необыкновенные! Золотоискатели, китайские бандиты, лагерь, военные, про все это вы узнаете от Алексея и даже больше. Индивидуальный формат очень удобен, так как можно подстраивать тур под свои желания, благодаря чему, нам показали даже те места, которые не входили в план. Лодка, как и ее команда, была хорошая! В общем все прошло на отлично. Рекомендуем это путешествие всем тем, кто любит приключения, животных, красивую природу и качественную информацию!

Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Владивосток и остров Русский
На машине
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, прогуляйтесь к Токаревскому маяку и насладитесь видами острова Русский. Узнайте больше о городе и его истории
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Кругосветка по острову Русский (в мини-группе из Владивостока)
На машине
7 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Кругосветка по острову Русский
Увлекательное путешествие по острову Русский с посещением исторических объектов и природных красот. Откройте для себя тайны прошлого и насладитесь видами
Начало: На площади Борцам Революции
15 ноя в 09:30
21 ноя в 09:30
6800 ₽ за человека
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
На катере
13 часов
4 отзыва
Водная прогулка
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Увлекательная водная прогулка на катере к островам Путятина и Аскольд. Откройте для себя удивительные виды, морских обитателей и легенды этих мест
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
64 999 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке