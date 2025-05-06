Аскольд, остров с богатой историей и уникальной природой, приглашает на водную прогулку.
Здесь можно увидеть пятнистых нерп на островах-камнях Унки, морских львов Стеллера на кекурах, посетить мыс Ступенчатый и Елагина с
Здесь можно увидеть пятнистых нерп на островах-камнях Унки, морских львов Стеллера на кекурах, посетить мыс Ступенчатый и Елагина с
5 причин купить эту прогулку
- 🦭 Встреча с морскими львами и нерпами
- 🌊 Захватывающие морские пейзажи
- 🏝️ Посещение диких бухт и скал
- 🗺️ Увлекательные истории и легенды
- 🚤 Удобный транспорт и опытные гиды
Что можно увидеть
- Острова-камни Унки
- Лежбище морских львов Стеллера
- Мысы Ступенчатый и Елагина
- Пальчатые скалы Шугайдуй
- Бухта Наездник
- Мыс Родионова
- Бухта Мраморная
Описание водной прогулки
Мы посетим:
- острова-камни Унки с пятнистыми нерпами.
- лежбище морских львов Стеллера на громадных кекурах.
- мысы Ступенчатый и Елагина с четырьмя маяками.
- пальчатые скалы Шугайдуй на острове Аскольд.
- бухту Наездник в форме подковы и дикие безлюдные бухточки для отдыха.
- мыс Родионова и бухту Мраморная на острове Путятина.
Расскажем вам насыщенную событиями историю островов:
- от первооткрывателей и расхитителей золота — до вооруженных стычек в Приморье.
- от лагерного пункта — до надёжного военного форпоста.
- от настоящей стихии — до научных открытий и невероятных людских судеб.
А ещё:
- вместе исследуем золотые рудники, заброшенные воинские части и маяки.
- полюбуемся птичьими базарами, гротами и скалами.
- если повезёт, увидим настоящих пятнистых оленей.
Организационные детали
- От Владивостока до посёлка Дунай мы доедем на автомобиле Nissan AD. Дорога в одну сторону займёт 2 часа. Затем пересядем на катер.
- В случае неблагоприятной погоды перенесём экскурсию.
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Приветствуем, друзья! Меня зовут Алексей, мы работаем командой гидов-профессионалов с 2015 года. Все представители команды много знают и любят своё дело, людей, город и край. Мы местные жители, поэтому знаниеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
6 мая 2025
Это было незабываемое приключение! Мы видели лежбища ларг и их малышей, сивучей и птичий базар, оленей! Животные в такой близи - это просто сказка. Сам остров, как и его история,
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, прогуляйтесь к Токаревскому маяку и насладитесь видами острова Русский. Узнайте больше о городе и его истории
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Кругосветка по острову Русский
Увлекательное путешествие по острову Русский с посещением исторических объектов и природных красот. Откройте для себя тайны прошлого и насладитесь видами
Начало: На площади Борцам Революции
15 ноя в 09:30
21 ноя в 09:30
6800 ₽ за человека
Водная прогулка
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Увлекательная водная прогулка на катере к островам Путятина и Аскольд. Откройте для себя удивительные виды, морских обитателей и легенды этих мест
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
64 999 ₽ за всё до 3 чел.