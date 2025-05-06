читать дальше

необыкновенные! Золотоискатели, китайские бандиты, лагерь, военные, про все это вы узнаете от Алексея и даже больше. Индивидуальный формат очень удобен, так как можно подстраивать тур под свои желания, благодаря чему, нам показали даже те места, которые не входили в план. Лодка, как и ее команда, была хорошая! В общем все прошло на отлично. Рекомендуем это путешествие всем тем, кто любит приключения, животных, красивую природу и качественную информацию!