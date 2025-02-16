Мы начнём путешествие утром, чтобы, минуя пробки, добраться до острова. Атмосфера рассвета наполнена спокойствием и прогулка к побережью в это время — настоящее удовольствие. Вас ждёт треккинг разной степени сложности в окружении величественных скал, шёпота Тихого океана и гармонии момента. А в конце маршрута вы отдохнёте от повседневной суеты с пледом и чашкой чая.

Описание экскурсии

Цель экскурсии — абстрагироваться от повседневных мыслей и забот. Сконцентрироваться на самом важном. Мы пройдём один из маршрутов на выбор, на каждом из которых вы увидите мысы и бухты. Рассмотрите в бинокль птиц и остров Шкота. Встретите по пути фортифицированные сооружения и узнаете, где местные жители любят отдыхать.

Вас ждёт два треккинговых маршрута на выбор:

Мыс Тобизина + Мыс Назимова — усложнённый вариант для продвинутых путешественников. На маршруте будут подъёмы и каменистые участки. Примерная длительность пешего маршрута — 4 км

— усложнённый вариант для продвинутых путешественников. На маршруте будут подъёмы и каменистые участки. Примерная длительность пешего маршрута — 4 км Мыс Новосильского + Мыс Шмидта + Бухта Чернышева — это лёгкий маршрут, доступный всем путешественникам. Большую часть пути мы проедем на автомобиле, а к мысам поднимемся пешком в свободном темпе

Рекомендую вам взять с собой блокнот и ручку, по завершении треккинга, над обрывом величественных скал часто приходит вдохновение! А я подготовлю горячий чай и плед, чтобы ваше свидание с Тихим океаном было наиболее комфортным.

Организационные детали