Мы начнём путешествие утром, чтобы, минуя пробки, добраться до острова.
Атмосфера рассвета наполнена спокойствием и прогулка к побережью в это время — настоящее удовольствие.
Вас ждёт треккинг разной степени сложности в окружении величественных скал, шёпота Тихого океана и гармонии момента. А в конце маршрута вы отдохнёте от повседневной суеты с пледом и чашкой чая.
Атмосфера рассвета наполнена спокойствием и прогулка к побережью в это время — настоящее удовольствие.
Вас ждёт треккинг разной степени сложности в окружении величественных скал, шёпота Тихого океана и гармонии момента. А в конце маршрута вы отдохнёте от повседневной суеты с пледом и чашкой чая.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Цель экскурсии — абстрагироваться от повседневных мыслей и забот. Сконцентрироваться на самом важном. Мы пройдём один из маршрутов на выбор, на каждом из которых вы увидите мысы и бухты. Рассмотрите в бинокль птиц и остров Шкота. Встретите по пути фортифицированные сооружения и узнаете, где местные жители любят отдыхать.
Вас ждёт два треккинговых маршрута на выбор:
- Мыс Тобизина + Мыс Назимова — усложнённый вариант для продвинутых путешественников. На маршруте будут подъёмы и каменистые участки. Примерная длительность пешего маршрута — 4 км
- Мыс Новосильского + Мыс Шмидта + Бухта Чернышева — это лёгкий маршрут, доступный всем путешественникам. Большую часть пути мы проедем на автомобиле, а к мысам поднимемся пешком в свободном темпе
Рекомендую вам взять с собой блокнот и ручку, по завершении треккинга, над обрывом величественных скал часто приходит вдохновение! А я подготовлю горячий чай и плед, чтобы ваше свидание с Тихим океаном было наиболее комфортным.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4, в автомобиле отсутствует детское кресло
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Пожалуйста, сообщите заранее, какой маршрут вам больше подходит, также мы можем скорректировать его по вашему желанию
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид во Владивостоке
Доброго времени суток, неравнодушные к путешествиям, новым знаниям и эмоциям единомышленники! Меня зовут Кира, я аккредитованный гид — экскурсовод. С удовольствием познакомлю вас с Владивостоком, его индивидуальностью и атмосферой.Задать вопрос
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