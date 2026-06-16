На прогулке вы пройдёте по первым кварталам города, увидите знаковые памятники и узнаете, как на берегу Золотого Рога появился будущий центр Приморья.
По пути заглянете в Адмиралтейский сквер, загадаете желание под Николаевскими триумфальными воротами и попробуете разгадать тайну, которую хранит Сапёрная сопка.
Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет увидеть Владивосток через его истории, легенды и неожиданные детали.
По пути заглянете в Адмиралтейский сквер, загадаете желание под Николаевскими триумфальными воротами и попробуете разгадать тайну, которую хранит Сапёрная сопка.
Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет увидеть Владивосток через его истории, легенды и неожиданные детали.
Описание экскурсии
- Мы встретимся у собора на площади и через дворы пройдём в Адмиралтейский сквер — место, откуда начиналась первая улица города.
- Постоим у Николаевских триумфальных ворот.
- Полюбуемся памятником В. К. Арсеньеву и его дочери Наташе.
- Перейдём на другую сторону Светланской улицы, зайдём в сквер С. Лазо, посидим у поющего памятника В. Высоцкому и узнаем, почему он здесь установлен.
- Познакомимся с драматическим театром города и поднимемся в сквер Н. Н. Муравьёва-Амурского.
Темы
- Поговорим о судьбе В. К. Арсеньева и его вкладе в изучение Приморья.
- Узнаете, как первооткрыватели причалили к берегу.
- Разберёмся, почему были построены Николаевские триумфальные ворота.
- Обсудим, что находится внутри сопки рядом с театром имени Горького.
Организационные детали
- За сутки до начала экскурсии вышлем ссылку на оплату остатка. На месте оплату не принимаем.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 14 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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