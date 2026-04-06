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Ю Юлия Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут с не менее интересным рассказом от Маргариты. Спасибо! Маргарита Ответ организатора: Юлия, благодарю вас за посещение экскурсии, за вашу заинтересованность историей Владивостока, за высокую оценку моей работы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елизавета Благодарю Маргариту за увлекательное повествование, переносящее слушателя в центр исторических событий! Маргарита Ответ организатора: Елизавета, спасибо вам за тёплые слова. Рада, что вы интересует историей Владивостока. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Иван Прогулка на небольшое расстояние и повествование о Николаях, сыгравших в истории Владивостока ключевую роль. Несколько академичная подача информации у Маргариты, рассказ без прикрас, зато близкий к источникам. Для интересующихся историей - самое оно. Маргарита Ответ организатора: Иван, спасибо, что оценили мою экскурсию. Приятно, что отметили достоверность фактов, используемых в этой экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Благодарим Маргариту за интересную и содержательную экскурсию, сопровождаемую редкими фотографиями. Маршрут экскурсии проходил по адресам, часть которых гостям города найти не так легко. Советуем всем данную экскурсию. В конце экскурсии нам были предоставлены ссылки на книги и фильмы.

Бонусом предоставлены фотографии долины лотосов, дислокация местонахождения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Благодарю Маргариту за проведенную экскурсию. Очень интересно по истине рассказывала, также делится немного дополнительными фактами о городе и о самой истории нашей страны. Советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет