Моя экскурсия приурочена к празднованию 165-летия Владивостока. Этот город зарождался как мечта, которая стала реальностью.
Вы поймёте, как личные амбиции Муравьёва-Амурского, мужество Комарова, государственная стратегия Николая I, Николая II и Игнатьева, а также научный интерес Пржевальского сформировали уникальный облик города и региона.
Вы поймёте, как личные амбиции Муравьёва-Амурского, мужество Комарова, государственная стратегия Николая I, Николая II и Игнатьева, а также научный интерес Пржевальского сформировали уникальный облик города и региона.
Описание экскурсии
- Сквер Муравьева-Амурского, откуда открывается великолепный вид на бухту Золотой Рог и остров Русский.
- Николаевские триумфальные ворота, воссозданные в 2003 году скульпторами по старым фотографиям.
- Здание Общества изучения Амурского края — настоящий символ научного и краеведческого движения в регионе.
- Памятный знак основателям Владивостока на Корабельной набережной — место высадки первых строителей города.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Муравьёва-Амурского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 106 туристов
В 2024 г. я претворила в жизнь свою мечту о путешествиях, став аттестованным гидом по Приморскому краю, и теперь показываю родной регион всем желающим, рассказываю историю и местные фишки, катаю на ярком и проходимом джипе. Со мной вы полюбите Приморский край и захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут с не менее интересным рассказом от Маргариты. Спасибо!
Маргарита
Ответ организатора:
Юлия, благодарю вас за посещение экскурсии, за вашу заинтересованность историей Владивостока, за высокую оценку моей работы.
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Е
Благодарю Маргариту за увлекательное повествование, переносящее слушателя в центр исторических событий!
Маргарита
Ответ организатора:
Елизавета, спасибо вам за тёплые слова. Рада, что вы интересует историей Владивостока.
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Прогулка на небольшое расстояние и повествование о Николаях, сыгравших в истории Владивостока ключевую роль. Несколько академичная подача информации у Маргариты, рассказ без прикрас, зато близкий к источникам. Для интересующихся историей - самое оно.
Маргарита
Ответ организатора:
Иван, спасибо, что оценили мою экскурсию. Приятно, что отметили достоверность фактов, используемых в этой экскурсии.
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Л
Благодарим Маргариту за интересную и содержательную экскурсию, сопровождаемую редкими фотографиями. Маршрут экскурсии проходил по адресам, часть которых гостям города найти не так легко. Советуем всем данную экскурсию. В конце экскурсии нам были предоставлены ссылки на книги и фильмы.
Бонусом предоставлены фотографии долины лотосов, дислокация местонахождения.
Бонусом предоставлены фотографии долины лотосов, дислокация местонахождения.
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С
Благодарю Маргариту за проведенную экскурсию. Очень интересно по истине рассказывала, также делится немного дополнительными фактами о городе и о самой истории нашей страны. Советую!
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Очень познавательная, очень увлекательная, очень объемная для всего лишь 90 минут экскурсия об истории Приморского края и Владивостока, об великих людях, которые носили имя Николай.
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