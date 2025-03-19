Остров Русский по размерам сравним с городом, его площадь чуть меньше 100 квадратных километров. Изучать это богатство можно долго. Но вы всего за три часа посетите самые интересные видовые площадки.
Только открытое море, огромный остров, строгие батареи, резные бухты и рассказ гида об истории развития этих мест.
Только открытое море, огромный остров, строгие батареи, резные бухты и рассказ гида об истории развития этих мест.
Описание экскурсии
Ваше знакомство с островом начнётся с видовых площадок. Вас ждут малые и большие морские ворота Босфора Восточного, заливы Амурский и Уссурийский, канал острова Елены и объекты саммита АТЭС 2012.
В этой поездке вы:
- Посетите Новосильцевскую батарею, оцените панорамный вид на мост Русский, пролив Босфор Восточный (большие морские ворота города) и маяк Скрыплёва
- Проедете канал острова Русский и увидите остров Елены, панораму Владивостока и маяк на Токаревской кошке
- Прогуляетесь по набережной бухты Новик
- Отправитесь на Великокняжескую батарею или гору Вятлина (в зависимости от погоды и скорости группы)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе HYUNDAI COUNTY
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке с гидом)
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и остров Русский за 2 часа
Посетить острова и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: По месту вашего проживания в пределах города
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и остров Русский на авто: история и природа
Путешествие на авто по Владивостоку и острову Русский. Увидите маяк, фуникулер, форты и исторические места. Погружение в историю и легенды Приморского края
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по бухтам Владивостока
Погрузитесь в мир морских вкусов и красот природы Владивостока и острова Русский. Дегустация морепродуктов и посещение фермы трепанга ждут вас
Начало: На центральной площади «Борцов Революции»
Завтра в 16:00
20 мар в 19:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.