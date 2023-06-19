Хотите увидеть Владивосток с разных ракурсов? Приглашаем вас на прогулку по городу и его окрестностям! Вместе мы осмотрим визитные карточки и нетуристические уголки, осмотрим впечатляющие мосты, а затем отправимся на загадочный остров Русский.
А ещё мы расскажем вам, для кого был закрыт въезд на остров, какой вантовый мост больше всех остальных и другие удивительные факты и истории о наших краях!
А ещё мы расскажем вам, для кого был закрыт въезд на остров, какой вантовый мост больше всех остальных и другие удивительные факты и истории о наших краях!
Описание экскурсииПодробнее Начнём экскурсию с самого первого маяка на мысе Эгершельд, остановимся на видовой площадке, посвящённой первой женщине-капитану дальнего плавания Анне Щетининой, затем прогуляемся на Центральной площади к набережной Цесаревича, по желанию прокатимся на горном трамвайчике, а потом направимся исследовать живописный остров Русский, посетим самые топовые локации и узнаем сколько островов составляют архипелаг императрицы Евгении и какой самый большой из них. Гуляем до тех пор, пока не устанем! Краткая программа:
- Сбор на центральной площади, ознакомительная информация;
- Отправление на о. Русский, обзор двух подвесных мостов;
- Прогулка по Новосильцевской батарее;
- Оправление на форт Поспелова;
- Возвращение на Центральную площадь.
В любой день и в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная площадь
- Золотой мост
- Русский мост
- Остров Русский
- Новосильцевская батарея
- Форт Поспелова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание и дополнительные расходы
- Входные билеты на экскурсии.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Евгения, спасибо за экскурсию. Хотела бы, чтобы вы разместили этот отзыв. Евгения настоящий профессионал, внимательный, предусмотрительный, клиентоориентированный. Предоставляет на маршруте выбор локаций (то, что вы не получите в групповой экскурсии) и делает классные фотки на профессиональный фотоаппарат. Это отличный бонус к познавательной экскурсии! Рекомендую, Евгению. С ней комфортно.
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Н
Отличная экскурсия, замечательный гид Роман, повезло с погодой, после продолжительных дождей была возможность осмотреть форты на о. Русский, пообедать на берегу залива Новик. Отдельное спасибо Роману за увлекательные рассказы про историю Владивостока и современного его развития. Рекомендуем, по времени экскурсия не длительная, но достаточно ёмкая по содержанию.
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В
Большое спасибо Евгении за организованную поездку по Приморскому краю. Все очень понравилось, организация отличная, экскурсия проходила в дружеской атмосфере очень интересно и познавательно. Не раз ездили с Евгенией в Китай, друзья в Сочи и все довольны организацией.
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О
Евгения, добрый вечер! Еще раз хотел поблагодарить за качественно организованные экскурсии! Если соберемся в следующий раз поисследовать Владивосток, то только через Вас
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О
Очень интересные, красивые виды! Памятные места - впечатляющие русские батареи начала XX века! Потрясающее море! Были с сыном - 23 года. Осталось желание вернуться снова!
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О
Очень интересные, красивые виды! Памятные места - впечатляющие русские батареи начала XX века! Потрясающее море! Были с сыном - 23 года. Осталось желание вернуться снова!
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