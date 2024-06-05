Новосильцевская батарея – экскурсии во Владивостоке

Найдено 21 экскурсия в категории «Новосильцевская батарея» во Владивостоке, цены от 3 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
281 отзыв
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день
Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Владивосток и остров Русский на авто
Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Владивосток: море, форты, маяки
🚗 На машине
Групповая
5 часов
2 отзыва
Владивосток: море, форты, маяки
Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский
Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 800 за человека
10 мест для фото на Русском Острове
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 3 чел.
Остров Русский: красота и мощь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
Начало: У вашей гостиницы
12 июня в 10:00
15 июня в 11:00
12 000 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980 за всё до 7 чел.
Владивосток и остров Русский: прогулка с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки
Начало: Заберу из вашего отеля
10 июня в 14:30
11 июня в 14:00
12 000 за всё до 4 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
Остров Русский и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: на площади Борцам Революции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за человека
Владивосток: природа, история, морепродукты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Владивосток: природа, история, морепродукты
Побывать на нескольких живописных мысах и полакомиться гребешками на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
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    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • М
    Марьяна
    3 июня 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
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    Мы остались довольны всем, начиная от заказа экскурсии до невероятных видов, ради них стоит преодолеть тысячи километров. Ребята, успехов вашей команде👌

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток: море, форты, маяки
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает) Маршрут хороший,
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    переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели))) А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть) Рекомендуем!) С уважением, Юля и Вадим

    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Владивосток и остров Русский на авто
    Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и
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    просто приятный собеседник. Были учтены все наши пожелания, маршрут был составлен таким образом, чтобы успеть увидеть максимальное количество мест в комфортном для нас темпе, да еще и вкусно поесть:) Внимательность и обаяние Романа, ну и, конечно, великолепная природа острова Русский, сделали нашу поездку очень комфортной и запоминающейся. Спасибо большое! Удачи Вам, Роман!

    Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историюСпасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
  • е
    екатерина
    1 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
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    ветрено, Екатерина нас согрела куртками и дождевиками, угостила чаем из термоса, это очень было приятно. Большое спасибо за позитив, внимание, заботу и такую насыщенную программу!

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом. Было очень интересно, комфортно и красиво! За день успела немного познакомиться с чудесным городом😊 Определенно рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Новосильцевская батарея»

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  1. Путешествие из Владивостока на остров Русский
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  4. Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
  5. Добро пожаловать на остров Русский
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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