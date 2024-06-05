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🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Остров Русский: красота и мощь Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина Начало: У вашей гостиницы 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 1 отзыв Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки Начало: Заберу из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке 10 010 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе) Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты Начало: на площади Борцам Революции 6 000 ₽ за человека