Путешествие по Русскому острову - это уникальная возможность увидеть его знаковые места.
Вы насладитесь видами с мыса Тобизина, познакомитесь с историей Владивостокской крепости и узнаете о жизни студентов в кампусе ДВФУ. Не упустите шанс посетить Новосильцевскую батарею и полюбоваться на Русский мост. Это идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о природе и истории Владивостока
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть Русский мост
- 🏞 Прогуляться по мысу Тобизина
- 🏖 Посетить бухту Чернышева
- 🎓 Узнать о жизни студентов ДВФУ
- 🔭 Полюбоваться панорамными видами
Что можно увидеть
- Русский мост
- Мыс Тобизина
- Мыс Вятлина
- Бухта Чернышева
- Кампус ДВФУ
- Новосильцевская батарея
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Русский мост. Грандиозное сооружение соединяет Владивосток с островом Русский.
- Мыс Тобизина. Вы пройдёте вдоль 40-метровых скал, осмотрите полевые окопы и долговременные огневые точки. С мыса откроется вид на гряду островов архипелага Императрицы Евгении.
- Мыс Вятлина и бухту Чернышева. Побываете на одном из самых любимых летних пляжей местных жителей и узнаете, чем ещё славится это место.
- Кампус ДВФУ. Посмотрите, как и чем живут студенты одного из крупнейших вузов Дальнего Востока.
- Новосильцевскую батарею, с которой открывается панорамный вид на всю восточную часть острова Русский, Русский мост и часть акватории города.
Вы узнаете:
- Кто населял эти земли до основания Владивостока.
- Чем необычна местная флора и фауна.
- Как строился береговой оборонительный комплекс и как сложилась его дальнейшая судьба.
- Какие они — современные жители города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка проходит на комфортных современных автомобилях: Suzuki Jimny, Honda Vezel, Honda HR-V.
- Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее о необходимости бустера или детского кресла.
- Пешая часть экскурсии проходит по неасфальтированным дорогам и составит примерно 5 км. Вам понадобится удобная обувь.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на Новосильцевскую батарею:
взрослый — 100 ₽, детский/льготный — 50 ₽.
- За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
— острова Шкота — 6000 ₽
— бухт Стеклянная и Шамора — 3000 ₽
— морефермы в бухте Воевода — 2000 ₽.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Полина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 78 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник, и добро пожаловать во Владивосток! Я гид-экскурсовод и организатор поездок по Приморью; представитель команды гидов и человек, влюблённый в наш живописный и такой самобытный край. Его история, обычаи,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, мыс Тобизина определённо стоило посмотреть, а ДВФУ вообще нет слов, парк, пляж, корпуса, гостиницы- необыкновенный размах! Очень приятный гид- Валентин).
Дата посещения: 27 мая 2025
Кирилл
19 окт 2025
Все восхитительно, Влад очень позитивный, осведомленный, интересный гид. Не пожалел от слово совсем, рекомендую.
Ирина
1 окт 2025
были с подругой на экскурсии с полиной, не пожалели ни на секунду! увидели множество красивых мест, до которых самим было бы не добраться. очень благодарны за то, что нас предупреждали
А
Анна
12 сен 2025
Полина провела замечательную экскурсию в мой день рождения для нас с мамой! Очень интересно все рассказала и провела по потрясающему маршруту! До сих пор с мамой с теплотой вспоминаем поездку!
Т
Татьяна
4 сен 2025
Мыс Тобизина - просто восторг! Но надо быть готовым к тому что это не близко, проход по бездорожью, поэтому обувь должна быть максимально комфортна, никаких сланцев, босоножек, не скользкая, обязательно закрытая, так как на тропе могут быть змеи.
Д
Дмитрий
30 авг 2025
В общем экскурсия неплохая. Увидели несколько интересных локаций, особенно понравился мыс Тобизина. Гид Анна очень доброжелательная, открытая, заботится о безопасности туристов, об экологии.
Однако хотелось всё-таки от экскурсии не только внимательного
Елизавета
18 авг 2025
Нам очень понравилось, остались под очень приятным впечатлением. Гид Полина рассказала много интересного, экскурсия проходит в приятной дружеской атмосфере, нас также забрали из дома и отвезли обратно. Приняли заявку даже несмотря на то, что мы оставили ее часов за 10 до экскурсии, ночью)) очень благодарны, все на высшем уровне, большое спасибо!
Татьяна
1 авг 2025
С нами была гид Анна, огромное спасибо ей за увлекательное путешествие на о. Русский! Передвигались на комфортном автомобиле. Весь путь проходил в дружественной обстановке и не принужденной беседе. Анна с трепетом и любовью очень много рассказывала про свой город, было ощущение, что мы путешествуем с подругой, нам очень понравилось!
Шикарная экскурсия, бомбические виды!!!
А
Артем
25 июл 2025
Всё очень понравилось! Гид Полина показала все самые красивые места острова Русский. Увлекательно рассказала как про сам остров, так и про жизнь во Владивостоке в целом и его историю. Чувствуется
Ольга
9 июл 2025
Нам очень понравилась прогулка, с нами работал гид Антон, это прекрасный принц, который и показал все самые красивые места острова, и провел нас по непростой дороге до мыса Тобизина и
А
Александра
10 июн 2025
остались под незабываемыми впечатлениями, наверное, ещё на очень долгое время) прогулка получилась очень увлекательной и интересной – время прошло незаметно)))
спасибо большое Алексею!)
В
Влада
5 мая 2025
Благодарю Полину за проведение экскурсии по острову Русский!
Всё очень понравилось, узнали много интересного о жизни во Владивостоке и в Приморском крае.
В завершении Полина дала рекомендации по сувенирам и интересным местам Владивостока для самостоятельного посещения.
А
Анна
4 мая 2025
произошла замена гида и с нами работал Влад из Владика)
Очень классный парень, который на протяжении всех 6 часов создавал атмосферу!
Интересные факты, жизнь местных жителей, особенности природы. . все это мы обсудили с ним и совершенно не заметили как наша экскурсия подошла к концу.
Смеялись, шутили, делились мнениями, все было легко и непринужденно!
Мы остались оооооочень довольными!
Спасибо Владу за эти эмоции и впечатления!
