Н Наталья Очень понравилась экскурсия, мыс Тобизина определённо стоило посмотреть, а ДВФУ вообще нет слов, парк, пляж, корпуса, гостиницы- необыкновенный размах! Очень приятный гид- Валентин).

Кирилл Все восхитительно, Влад очень позитивный, осведомленный, интересный гид. Не пожалел от слово совсем, рекомендую.

Ирина читать дальше обо всех возможных опасностях и предлагали заранее оценить риски. спасибо полине за отлично проведённое время, заботу о туристах и внимательное отношение к мелочам. лучшая экскурсия из всех, что мы посетили за время отпуска — будем рекомендовать всем знакомым, кто соберётся во владивосток ☀️ были с подругой на экскурсии с полиной, не пожалели ни на секунду! увидели множество красивых мест, до которых самим было бы не добраться. очень благодарны за то, что нас предупреждали

А Анна Полина провела замечательную экскурсию в мой день рождения для нас с мамой! Очень интересно все рассказала и провела по потрясающему маршруту! До сих пор с мамой с теплотой вспоминаем поездку!

Т Татьяна Мыс Тобизина - просто восторг! Но надо быть готовым к тому что это не близко, проход по бездорожью, поэтому обувь должна быть максимально комфортна, никаких сланцев, босоножек, не скользкая, обязательно закрытая, так как на тропе могут быть змеи.

Однако хотелось всё-таки от экскурсии не только внимательного читать дальше отношения, но и новых знаний. Вот здесь есть недостатки. Я считаю, что во время этой экскурсии гид должен рассказать об истории Владивостокской крепости, о значении Русского острова для обороны или осветить другие темы… Мало новой информации.

Но всё равно мы очень благодарны Анне за экскурсию, желаем ей всего доброго и профессионального роста! В общем экскурсия неплохая. Увидели несколько интересных локаций, особенно понравился мыс Тобизина. Гид Анна очень доброжелательная, открытая, заботится о безопасности туристов, об экологии.Однако хотелось всё-таки от экскурсии не только внимательного

Елизавета Нам очень понравилось, остались под очень приятным впечатлением. Гид Полина рассказала много интересного, экскурсия проходит в приятной дружеской атмосфере, нас также забрали из дома и отвезли обратно. Приняли заявку даже несмотря на то, что мы оставили ее часов за 10 до экскурсии, ночью)) очень благодарны, все на высшем уровне, большое спасибо!

Татьяна С нами была гид Анна, огромное спасибо ей за увлекательное путешествие на о. Русский! Передвигались на комфортном автомобиле. Весь путь проходил в дружественной обстановке и не принужденной беседе. Анна с трепетом и любовью очень много рассказывала про свой город, было ощущение, что мы путешествуем с подругой, нам очень понравилось!

Шикарная экскурсия, бомбические виды!!!

А Артем читать дальше индивидуальный подход к каждому, очень приятно. Полина рассказала какие места лучше посетить в городе, дала рекомендации вместе со всеми ссылками. Нас даже на экскурсию забрали прямиком из отеля и вернули туда же после! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем друзьям 🔥 Всё очень понравилось! Гид Полина показала все самые красивые места острова Русский. Увлекательно рассказала как про сам остров, так и про жизнь во Владивостоке в целом и его историю. Чувствуется

Ольга читать дальше рассказал об истории края и ответил на вопросы, да и просто выручал в дороге двух не очень физически крепких барышень. Прогулка получилась просто потрясающая! Спасибо организаторам и Антону за профессионализм и потрясающее отношение к людям и любовь к своей земле! Нам очень понравилась прогулка, с нами работал гид Антон, это прекрасный принц, который и показал все самые красивые места острова, и провел нас по непростой дороге до мыса Тобизина и

А Александра остались под незабываемыми впечатлениями, наверное, ещё на очень долгое время) прогулка получилась очень увлекательной и интересной – время прошло незаметно)))

спасибо большое Алексею!)

В Влада Благодарю Полину за проведение экскурсии по острову Русский!

Всё очень понравилось, узнали много интересного о жизни во Владивостоке и в Приморском крае.

В завершении Полина дала рекомендации по сувенирам и интересным местам Владивостока для самостоятельного посещения.