Русский остров во всей красе: путешествие по знаковым местам

Погрузитесь в атмосферу Русского острова: скалистые берега, исторические памятники и панорамные виды ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Путешествие по Русскому острову - это уникальная возможность увидеть его знаковые места.

Вы насладитесь видами с мыса Тобизина, познакомитесь с историей Владивостокской крепости и узнаете о жизни студентов в кампусе ДВФУ. Не упустите шанс посетить Новосильцевскую батарею и полюбоваться на Русский мост. Это идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о природе и истории Владивостока
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть Русский мост
  • 🏞 Прогуляться по мысу Тобизина
  • 🏖 Посетить бухту Чернышева
  • 🎓 Узнать о жизни студентов ДВФУ
  • 🔭 Полюбоваться панорамными видами
Русский остров во всей красе: путешествие по знаковым местам
Русский остров во всей красе: путешествие по знаковым местам© Полина
Русский остров во всей красе: путешествие по знаковым местам© Полина

Что можно увидеть

  • Русский мост
  • Мыс Тобизина
  • Мыс Вятлина
  • Бухта Чернышева
  • Кампус ДВФУ
  • Новосильцевская батарея

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Русский мост. Грандиозное сооружение соединяет Владивосток с островом Русский.
  • Мыс Тобизина. Вы пройдёте вдоль 40-метровых скал, осмотрите полевые окопы и долговременные огневые точки. С мыса откроется вид на гряду островов архипелага Императрицы Евгении.
  • Мыс Вятлина и бухту Чернышева. Побываете на одном из самых любимых летних пляжей местных жителей и узнаете, чем ещё славится это место.
  • Кампус ДВФУ. Посмотрите, как и чем живут студенты одного из крупнейших вузов Дальнего Востока.
  • Новосильцевскую батарею, с которой открывается панорамный вид на всю восточную часть острова Русский, Русский мост и часть акватории города.

Вы узнаете:

  • Кто населял эти земли до основания Владивостока.
  • Чем необычна местная флора и фауна.
  • Как строился береговой оборонительный комплекс и как сложилась его дальнейшая судьба.
  • Какие они — современные жители города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Поездка проходит на комфортных современных автомобилях: Suzuki Jimny, Honda Vezel, Honda HR-V.
  • Если на экскурсии будут дети, пожалуйста, сообщите заранее о необходимости бустера или детского кресла.
  • Пешая часть экскурсии проходит по неасфальтированным дорогам и составит примерно 5 км. Вам понадобится удобная обувь.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на Новосильцевскую батарею:
    взрослый — 100 ₽, детский/льготный — 50 ₽.
  • За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
    — острова Шкота — 6000 ₽
    — бухт Стеклянная и Шамора — 3000 ₽
    — морефермы в бухте Воевода — 2000 ₽.

Полина
Полина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 78 туристов
Здравствуй, дорогой путешественник, и добро пожаловать во Владивосток! Я гид-экскурсовод и организатор поездок по Приморью; представитель команды гидов и человек, влюблённый в наш живописный и такой самобытный край. Его история, обычаи,
читать дальше

невероятная красота природы и лазурные воды Японского моря не оставят вас равнодушными. На экскурсиях нашей команды вы узнаете, каким был Владивосток в прошлом, познакомитесь с ним в настоящем и одним глазком заглянете в его будущее. Приходите и откройте этой город вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
Н
Наталья
27 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, мыс Тобизина определённо стоило посмотреть, а ДВФУ вообще нет слов, парк, пляж, корпуса, гостиницы- необыкновенный размах! Очень приятный гид- Валентин).
Дата посещения: 27 мая 2025
Кирилл
Кирилл
19 окт 2025
Все восхитительно, Влад очень позитивный, осведомленный, интересный гид. Не пожалел от слово совсем, рекомендую.
Все восхитительно, Влад очень позитивный, осведомленный, интересный гид. Не пожалел от слово совсем, рекомендую.
Ирина
Ирина
1 окт 2025
были с подругой на экскурсии с полиной, не пожалели ни на секунду! увидели множество красивых мест, до которых самим было бы не добраться. очень благодарны за то, что нас предупреждали
читать дальше

обо всех возможных опасностях и предлагали заранее оценить риски. спасибо полине за отлично проведённое время, заботу о туристах и внимательное отношение к мелочам. лучшая экскурсия из всех, что мы посетили за время отпуска — будем рекомендовать всем знакомым, кто соберётся во владивосток ☀️

А
Анна
12 сен 2025
Полина провела замечательную экскурсию в мой день рождения для нас с мамой! Очень интересно все рассказала и провела по потрясающему маршруту! До сих пор с мамой с теплотой вспоминаем поездку!
Т
Татьяна
4 сен 2025
Мыс Тобизина - просто восторг! Но надо быть готовым к тому что это не близко, проход по бездорожью, поэтому обувь должна быть максимально комфортна, никаких сланцев, босоножек, не скользкая, обязательно закрытая, так как на тропе могут быть змеи.
Д
Дмитрий
30 авг 2025
В общем экскурсия неплохая. Увидели несколько интересных локаций, особенно понравился мыс Тобизина. Гид Анна очень доброжелательная, открытая, заботится о безопасности туристов, об экологии.
Однако хотелось всё-таки от экскурсии не только внимательного
читать дальше

отношения, но и новых знаний. Вот здесь есть недостатки. Я считаю, что во время этой экскурсии гид должен рассказать об истории Владивостокской крепости, о значении Русского острова для обороны или осветить другие темы… Мало новой информации.
Но всё равно мы очень благодарны Анне за экскурсию, желаем ей всего доброго и профессионального роста!

Елизавета
Елизавета
18 авг 2025
Нам очень понравилось, остались под очень приятным впечатлением. Гид Полина рассказала много интересного, экскурсия проходит в приятной дружеской атмосфере, нас также забрали из дома и отвезли обратно. Приняли заявку даже несмотря на то, что мы оставили ее часов за 10 до экскурсии, ночью)) очень благодарны, все на высшем уровне, большое спасибо!
Нам очень понравилось, остались под очень приятным впечатлением. Гид Полина рассказала много интересного, экскурсия проходит в приятной дружеской атмосфере, нас также забрали из дома и отвезли обратно. Приняли заявку даже несмотря на то, что мы оставили ее часов за 10 до экскурсии, ночью)) очень благодарны, все на высшем уровне, большое спасибо!
Татьяна
Татьяна
1 авг 2025
С нами была гид Анна, огромное спасибо ей за увлекательное путешествие на о. Русский! Передвигались на комфортном автомобиле. Весь путь проходил в дружественной обстановке и не принужденной беседе. Анна с трепетом и любовью очень много рассказывала про свой город, было ощущение, что мы путешествуем с подругой, нам очень понравилось!
Шикарная экскурсия, бомбические виды!!!
С нами была гид Анна, огромное спасибо ей за увлекательное путешествие на о. Русский! Передвигались на комфортном автомобиле. Весь путь проходил в дружественной обстановке и не принужденной беседе. Анна с трепетом и любовью очень много рассказывала про свой город, было ощущение, что мы путешествуем с подругой, нам очень понравилось!
Шикарная экскурсия, бомбические виды!!!
А
Артем
25 июл 2025
Всё очень понравилось! Гид Полина показала все самые красивые места острова Русский. Увлекательно рассказала как про сам остров, так и про жизнь во Владивостоке в целом и его историю. Чувствуется
читать дальше

индивидуальный подход к каждому, очень приятно. Полина рассказала какие места лучше посетить в городе, дала рекомендации вместе со всеми ссылками. Нас даже на экскурсию забрали прямиком из отеля и вернули туда же после! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем друзьям 🔥

Ольга
Ольга
9 июл 2025
Нам очень понравилась прогулка, с нами работал гид Антон, это прекрасный принц, который и показал все самые красивые места острова, и провел нас по непростой дороге до мыса Тобизина и
читать дальше

рассказал об истории края и ответил на вопросы, да и просто выручал в дороге двух не очень физически крепких барышень. Прогулка получилась просто потрясающая! Спасибо организаторам и Антону за профессионализм и потрясающее отношение к людям и любовь к своей земле!

А
Александра
10 июн 2025
остались под незабываемыми впечатлениями, наверное, ещё на очень долгое время) прогулка получилась очень увлекательной и интересной – время прошло незаметно)))
спасибо большое Алексею!)
В
Влада
5 мая 2025
Благодарю Полину за проведение экскурсии по острову Русский!
Всё очень понравилось, узнали много интересного о жизни во Владивостоке и в Приморском крае.
В завершении Полина дала рекомендации по сувенирам и интересным местам Владивостока для самостоятельного посещения.
А
Анна
4 мая 2025
произошла замена гида и с нами работал Влад из Владика)
Очень классный парень, который на протяжении всех 6 часов создавал атмосферу!
Интересные факты, жизнь местных жителей, особенности природы. . все это мы обсудили с ним и совершенно не заметили как наша экскурсия подошла к концу.
Смеялись, шутили, делились мнениями, все было легко и непринужденно!
Мы остались оооооочень довольными!
Спасибо Владу за эти эмоции и впечатления!

