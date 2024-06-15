Эта поездка точно будет интересна любителям истории и природы: мы направимся вглубь острова Русский, заезжая на форты крепости Владивостока. Оценим масштаб оборонительных сооружений и орудий, заглянем в тёмные казематы и ходы. И полюбуемся прекрасными панорамными видами города и островов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Владивостокская крепость — масштабный комплекс оборонных сооружений времён Русско-японской войны. Бетонные форты расположены на высотах, с которых открывается великолепный вид на море и острова архипелага. Сюда мы и отправимся!
Вы увидите:
- Форт Поспелова. Отсюда открывается впечатляющий вид на Владивосток — от маяка Токаревского до мыса Басаргина. Заглянем в подземные галереи и увидим оборонительный ров
- Великокняжескую батарею. Здесь мы полюбуемся Уссурийским заливом и островом Аскольд
- Форт №10. Вас ждут вековые оборонительные сооружения на вершине сопки и огромные пушки. А ещё — прекрасная панорама залива и островов Попова и Шкота. Я расскажу, как и зачем на острове построена крепость и почему она заброшена
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Toyota Town Ace, есть детское кресло
- Экскурсия подходит для детей от 5 лет
- Возьмите с собой фонарик и питьевую воду. Наденьте одежду и обувь, подходящую для прогулки по лесу
- Вход в форт Поспелова платный — 100 руб. /полный, 50 руб. /льготный
- По договорённости маршрут можно изменить и добавить в него другие форты, пожалуйста, напишите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Светлановской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид во Владивостоке
Меня зовут Антон. Я родился во Владивостоке, жил в Москве, немного поездил по разным городам России, бывал в Китае и Вьетнаме. Люблю кататься на сапах, подниматься на вершины, искать новые тропы и красивые виды. Всё это в изобилии можно найти в Приморском крае. И я вам в этом помогу!Задать вопрос
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