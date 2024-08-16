Мы отправляемся на остров Русский! Путь будет очень интересным: успеем взглянуть и на гигантские мосты, и на форт, и на морские панорамы. Пройдёмся над обрывами и — если повезёт — встретимся с лисами. Если очень повезёт — подружимся с ними. Вы узнаете самое интересное о Владивостоке и его окрестностях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поездка через мосты

Дорога из Владивостока пройдёт по знаменитым вантовым мостам, мимо сёрферского лагеря и Приморского океанариума. По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом. Мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается грандиозная панорама Русского моста. Вы сможете сделать фото с купюрой, на которой он изображён.

Прогулка по скалам

Пешая часть маршрута до самого мыса пройдёт по узенькой тропе над обрывами. Здесь мы можем повстречать лис и покормить их сосисками. Пройдём через переешеек, где стоит замаскированный пулемётный капонир. Увидим древние окаменелости и любимое место роупджамперов и клиффдайверов. Понаблюдаем за бакланами и поищем морских ежей и звёзд на мелководье. В летний период вы сможете поплавать здесь с маской.

По пути поговорим об истории Владивостока и его современной жизни. Вы получите подсказки, где вкусно поесть и что интересного посмотреть. А ещё — незабываемые кадры на память, сделанные с квадрокоптера, если позволит погода (в дождь, туман и сильный ветер это невозможно).

Организационные детали