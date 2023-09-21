Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский

Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады

5
3 отзыва
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Мы отправляемся на остров Русский! Путь будет очень интересным: успеем взглянуть и на гигантские мосты, и на форт, и на морские панорамы. Пройдёмся над обрывами и — если повезёт — встретимся с лисами. Если очень повезёт — подружимся с ними.

Вы узнаете самое интересное о Владивостоке и получите фантастические фотографии, сделанные с квадрокоптера.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка через мосты

Дорога из Владивостока пройдёт по знаменитым вантовым мостам, мимо сёрферского лагеря и Приморского океанариума. По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом. Мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается грандиозная панорама Русского моста. Вы сможете сделать фото с купюрой, на которой он изображён.

Прогулка по скалам

Пешая часть маршрута до самого мыса пройдёт по узенькой тропе над обрывами. Здесь мы можем повстречать лис и покормить их сосисками. Пройдём через переешеек, где стоит замаскированный пулемётный капонир. Увидим древние окаменелости и любимое место роупджамперов и клиффдайверов. Понаблюдаем за бакланами и поищем морских ежей и звёзд на мелководье. В летний период вы сможете поплавать здесь с маской.

По пути поговорим об истории Владивостока и его современной жизни. Вы получите подсказки, где вкусно поесть и что интересного посмотреть. А ещё — незабываемые кадры на память, сделанные с квадрокоптера, если позволит погода (в дождь, туман и сильный ветер это невозможно).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Пешая часть займёт около 30-40 минут в одну сторону
  • Возможны остановки или корректировка маршрута по вашему запросу
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер из любой точки города, фото- и видеосъёмка с квадрокоптера
  • Отдельно оплачивается вход в форт Поспелова (100 руб. /чел.) и Новосильцевскую батарею (100 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Т
21 сен 2023
Спасибо, всё прошло отлично!
Надежда
21 сен 2023
Спасибо Максиму за экскурсию. Помимо того, что он отличныйэкскусовод, он еще и отличный фотограф. Благодаря ему у нас остались отличные профессиональные фото и видео на память!
И
31 авг 2023
Спасибо большое Максиму. Было очень интересно и увлекательно. Очень красивые локации.

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