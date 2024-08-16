Остров Русский, мыс Тобизина и красивые локации по пути
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Мы отправляемся на остров Русский! Путь будет очень интересным: успеем взглянуть и на гигантские мосты, и на форт, и на морские панорамы. Пройдёмся над обрывами и — если повезёт — встретимся с лисами. Если очень повезёт — подружимся с ними. Вы узнаете самое интересное о Владивостоке и его окрестностях.
Дорога из Владивостока пройдёт по знаменитым вантовым мостам, мимо сёрферского лагеря и Приморского океанариума. По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом. Мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается грандиозная панорама Русского моста. Вы сможете сделать фото с купюрой, на которой он изображён.
Прогулка по скалам
Пешая часть маршрута до самого мыса пройдёт по узенькой тропе над обрывами. Здесь мы можем повстречать лис и покормить их сосисками. Пройдём через переешеек, где стоит замаскированный пулемётный капонир. Увидим древние окаменелости и любимое место роупджамперов и клиффдайверов. Понаблюдаем за бакланами и поищем морских ежей и звёзд на мелководье. В летний период вы сможете поплавать здесь с маской.
По пути поговорим об истории Владивостока и его современной жизни. Вы получите подсказки, где вкусно поесть и что интересного посмотреть. А ещё — незабываемые кадры на память, сделанные с квадрокоптера, если позволит погода (в дождь, туман и сильный ветер это невозможно).
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пешая часть займёт около 30-40 минут в одну сторону
Возможны остановки или корректировка маршрута по вашему запросу
В стоимость входят услуги гида, трансфер из любой точки города.
Возможна фото- и видеосъёмка с квадрокоптера. Условия уточняйте в переписке с гидом
Отдельно оплачивается вход в форт Поспелова (100 руб. /чел.) и Новосильцевскую батарею (100 руб. /чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Приеду за вами куда скажете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 284 туристов
Привет! Меня зовут Максим, я дипломированный гид-экскурсовод. Популяризирую туризм в Приморском крае с 2014 года. Много лет изучал Приморье, посетил все его отдалённые и живописнейшие уголки. Вместе с командой гидов, читать дальшеуменьшить
влюблённых в Приморье, провожу экскурсии по Владивостоку и всему краю. Знаю самые классные локации города, красивейшие природные места, с удовольствием свожу вас туда. Я занимаюсь фото- и видеосъёмкой. С радостью сделаю для вас незабываемые кадры как с земли, так и с воздуха на квадрокоптер.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Семён
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
Договорились к данной экскурсии добавить заезд на остров Шкота. Максим заранее связался и подсказал, что нужно взять с собой. Экскурсия началась в читать дальшеуменьшить
обозначенное время, машина чистая, комфортное вождение (главный показатель того, что дочь не укачало). Видно, что Максим от экскурсии получает удовольствие, что любит места про которые рассказывает/показывает. Знает хорошие локации для отличных фотографий и делает зачетное видео с квадракоптера. Рекомендую! Отдельный восторг от острова Шкота.
Итог: Масса впечатлений, сотни фотографий и красивые видео с квадракоптера.
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Irina
Отличная поездка! Максим предложил встретиться раньше, чем мы запланировали, чтобы избежать встречи с толпами людей. Это было идеальным решением: обратно возвращались около 13:00, поток индивидуальных туристов увеличился втрое + приехал читать дальшеуменьшить
автобус с туристами.
Максим показал нам самые красивые локации по дороге на мыс, рассказал про другие интересные места в Приморье, сделал потрясающие фото и видео.
Автомобиль в отличном состоянии, Максим - уверенный и спокойный за рулем, нам было очень комфортно.
Главное - было по-человечески легко и приятно общаться, как будто 100 лет знакомы, с удовольствием обратимся еще:)
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Елена
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане экскурсии, подстраивался под наши пожелания. Очень приятно, когда человек на своем месте и любит свое дело. Всем искренне рекомендую
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Р
Роман
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и увидеть все его красоты. Дополнительно посетили сафари парк и бухту стеклянную.
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О
Ольга
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну и очень приятным бонусом стала серия замечательных фотографий.
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Наталья
Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает о природе, жителях, истории Приморья. С удовольствием поедем с ним на другие локации в следующий раз!
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