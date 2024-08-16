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Остров Русский, мыс Тобизина и красивые локации по пути

Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Мы отправляемся на остров Русский! Путь будет очень интересным: успеем взглянуть и на гигантские мосты, и на форт, и на морские панорамы. Пройдёмся над обрывами и — если повезёт — встретимся с лисами. Если очень повезёт — подружимся с ними. Вы узнаете самое интересное о Владивостоке и его окрестностях.
5
12 отзывов
Остров Русский, мыс Тобизина и красивые локации по пути
Остров Русский, мыс Тобизина и красивые локации по пути
Остров Русский, мыс Тобизина и красивые локации по пути

Описание экскурсии

Поездка через мосты

Дорога из Владивостока пройдёт по знаменитым вантовым мостам, мимо сёрферского лагеря и Приморского океанариума. По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом. Мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается грандиозная панорама Русского моста. Вы сможете сделать фото с купюрой, на которой он изображён.

Прогулка по скалам

Пешая часть маршрута до самого мыса пройдёт по узенькой тропе над обрывами. Здесь мы можем повстречать лис и покормить их сосисками. Пройдём через переешеек, где стоит замаскированный пулемётный капонир. Увидим древние окаменелости и любимое место роупджамперов и клиффдайверов. Понаблюдаем за бакланами и поищем морских ежей и звёзд на мелководье. В летний период вы сможете поплавать здесь с маской.

По пути поговорим об истории Владивостока и его современной жизни. Вы получите подсказки, где вкусно поесть и что интересного посмотреть. А ещё — незабываемые кадры на память, сделанные с квадрокоптера, если позволит погода (в дождь, туман и сильный ветер это невозможно).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Пешая часть займёт около 30-40 минут в одну сторону
  • Возможны остановки или корректировка маршрута по вашему запросу
  • В стоимость входят услуги гида, трансфер из любой точки города.
  • Возможна фото- и видеосъёмка с квадрокоптера. Условия уточняйте в переписке с гидом
  • Отдельно оплачивается вход в форт Поспелова (100 руб. /чел.) и Новосильцевскую батарею (100 руб. /чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Приеду за вами куда скажете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 284 туристов
Привет! Меня зовут Максим, я дипломированный гид-экскурсовод. Популяризирую туризм в Приморском крае с 2014 года. Много лет изучал Приморье, посетил все его отдалённые и живописнейшие уголки. Вместе с командой гидов,
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влюблённых в Приморье, провожу экскурсии по Владивостоку и всему краю. Знаю самые классные локации города, красивейшие природные места, с удовольствием свожу вас туда. Я занимаюсь фото- и видеосъёмкой. С радостью сделаю для вас незабываемые кадры как с земли, так и с воздуха на квадрокоптер.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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2
1
Семён
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.

Договорились к данной экскурсии добавить заезд на остров Шкота.
Максим заранее связался и подсказал, что нужно взять с собой.
Экскурсия началась в
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обозначенное время, машина чистая, комфортное вождение (главный показатель того, что дочь не укачало).
Видно, что Максим от экскурсии получает удовольствие, что любит места про которые рассказывает/показывает. Знает хорошие локации для отличных фотографий и делает зачетное видео с квадракоптера.
Рекомендую!
Отдельный восторг от острова Шкота.

Итог: Масса впечатлений, сотни фотографий и красивые видео с квадракоптера.

Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
Экскурсия с Максимом была супер, все очень круто и максимально комфортно.
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Irina
Отличная поездка! Максим предложил встретиться раньше, чем мы запланировали, чтобы избежать встречи с толпами людей. Это было идеальным решением: обратно возвращались около 13:00, поток индивидуальных туристов увеличился втрое + приехал
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автобус с туристами.

Максим показал нам самые красивые локации по дороге на мыс, рассказал про другие интересные места в Приморье, сделал потрясающие фото и видео.

Автомобиль в отличном состоянии, Максим - уверенный и спокойный за рулем, нам было очень комфортно.

Главное - было по-человечески легко и приятно общаться, как будто 100 лет знакомы, с удовольствием обратимся еще:)

Отличная поездка! Максим предложил встретиться раньше, чем мы запланировали, чтобы избежать встречи с толпами людей. Это
Отличная поездка! Максим предложил встретиться раньше, чем мы запланировали, чтобы избежать встречи с толпами людей. Это
Отличная поездка! Максим предложил встретиться раньше, чем мы запланировали, чтобы избежать встречи с толпами людей. Это
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Елена
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане экскурсии, подстраивался под наши пожелания. Очень приятно, когда человек на своем месте и любит свое дело. Всем искренне рекомендую
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
Очень понравилось Места невероятные. Очень приятный внимательный гид. Показал гораздо больше того, что было в плане
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Р
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и увидеть все его красоты. Дополнительно посетили сафари парк и бухту стеклянную.
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и
Максим, прекрасный человек. Умеет влюбить в родной край. Несмотря на непогоду, сумели пробраться на мыс и
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О
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну и очень приятным бонусом стала серия замечательных фотографий.
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну
Благодаря доброжелательности, внимательности, пунктуальности, высокой эрудированности Максима экскурсия была замечательной! Особенно хочется отметить индивидуальный подход). Ну
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Наталья
Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает о природе, жителях, истории Приморья. С удовольствием поедем с ним на другие локации в следующий раз!
Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает
Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает
Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает
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