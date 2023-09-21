Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Вы узнаете самое интересное о Владивостоке и получите фантастические фотографии, сделанные с квадрокоптера.
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Описание
Что вас ожидает
Поездка через мосты
Дорога из Владивостока пройдёт по знаменитым вантовым мостам, мимо сёрферского лагеря и Приморского океанариума. По пути вас ждёт пара остановок: мыс Вятлина с живописными видами и форт Поспелова с таинственным лабиринтом. Мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается грандиозная панорама Русского моста. Вы сможете сделать фото с купюрой, на которой он изображён.
Прогулка по скалам
Пешая часть маршрута до самого мыса пройдёт по узенькой тропе над обрывами. Здесь мы можем повстречать лис и покормить их сосисками. Пройдём через переешеек, где стоит замаскированный пулемётный капонир. Увидим древние окаменелости и любимое место роупджамперов и клиффдайверов. Понаблюдаем за бакланами и поищем морских ежей и звёзд на мелководье. В летний период вы сможете поплавать здесь с маской.
По пути поговорим об истории Владивостока и его современной жизни. Вы получите подсказки, где вкусно поесть и что интересного посмотреть. А ещё — незабываемые кадры на память, сделанные с квадрокоптера, если позволит погода (в дождь, туман и сильный ветер это невозможно).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Пешая часть займёт около 30-40 минут в одну сторону
- Возможны остановки или корректировка маршрута по вашему запросу
- В стоимость входят услуги гида, трансфер из любой точки города, фото- и видеосъёмка с квадрокоптера
- Отдельно оплачивается вход в форт Поспелова (100 руб. /чел.) и Новосильцевскую батарею (100 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.