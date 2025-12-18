Зима — идеальное время, чтобы открыть для себя новый вид активного отдыха в Приморском крае! Приглашаем вас отправиться на зимнюю рыбалку, где вас ждут чистый морозный воздух, захватывающие пейзажи и отличный улов, который мы сразу же для вас приготовим. Подходит как для начинающих, так и для опытных рыбаков.
Описание водной прогулки
Вы отправитесь на лёд в одну из живописных бухт залива Петра Великого (Труда, Бабкина, Воевода, Муравьиная) в окрестностях Владивостока.
Поставите зимнюю палатку, пробурите лунки и подготовите снасти для ловли.
После удачной рыбалки сможете вместе с гидом приготовить улов, отдохнуть и обменяться впечатлениями.
Наш гид знает многое о рыбе и способах ловли в Приморском крае — поэтому ваша поездка будет сопровождаться увлекательным рассказом о зимней рыбалке.
Вы узнаете рыбацкие байки, а ещё:
- Какие бывают виды зимней рыбалки
- Чем отличаются снасти и способы их применения
- Какая рыба ловится зимой в Приморье
- Какую приманку предпочитают разные виды рыб
Организационные детали
- До места рыбалки поедем на легковом автомобиле. Общее оборудование и личное имущество от машины до места ловли (100–500 м) доставляем совместными усилиями, выезд авто на лёд запрещён
- Дорога занимает 1–1,5 часа в зависимости от бухты
- В стоимость входит: трансфер к месту рыбалки и обратно, сопровождение, предоставление снастей, наживки, оборудование для комфортной рыбалки (общая палатка, раскладной стульчик, сапоги 43–44 размера при необходимости), горячий чай, ведёрко для улова, салфетки, одноразовая посуда, совместное приготовление улова
- Возьмите с собой перекус на день
- С вами будет гид из нашей команды
Особенности программы
- Можете взять с собой детей с 12 лет
- Необходимая экипировка: термобельё, тёплые носки, перчатки/варежки, шапка, тёплая куртка и штаны, сапоги, термостельки. Не забудьте личную аптечку
- Внимание! Употребление спиртных напитков на маршруте запрещено
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 507 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
