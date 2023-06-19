Описание билетаМы познакомим Вас с приморской пивоварней, где производят не только местные сорта пива, но и немецкие. Так как завод находится в партнёрстве с зарубежьем и сотрудники часто ездят на обучение в Германию. На мероприятии вы окунетесь в производственные процессы и узнаете обо всех тонкостях производства. Во время дегустации вы узнаете как правильно употреблять напитки, чтобы ощутить всю палитру вкуса, попробуете более 6-ти видов пива. Этот день мы завершим в теплом бассейне и сауне.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский пивзавод
- Сихотэ-Алиньский хребет
- Бассейн «Приморская паратунка»
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты в сауну и бассейн
Что не входит в цену
- Личные траты туристов
- Траты на пивзаводе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем Вас в любом месте по г. Владивосток
Завершение: В любом месте по г. Владивосток
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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