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Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Билеты 6800 ₽ за человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Мы познакомим Вас с приморской пивоварней, где производят не только местные сорта пива, но и немецкие. Так как завод находится в партнёрстве с зарубежьем и сотрудники часто ездят на обучение в Германию. На мероприятии вы окунетесь в производственные процессы и узнаете обо всех тонкостях производства. Во время дегустации вы узнаете как правильно употреблять напитки, чтобы ощутить всю палитру вкуса, попробуете более 6-ти видов пива. Этот день мы завершим в теплом бассейне и сауне.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Приморский пивзавод

Сихотэ-Алиньский хребет

Бассейн «Приморская паратунка» Что включено Транспортное сопровождение

Экскурсионное сопровождение

Входные билеты в сауну и бассейн Что не входит в цену Личные траты туристов

Траты на пивзаводе Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем Вас в любом месте по г. Владивосток Завершение: В любом месте по г. Владивосток Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.