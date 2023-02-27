А вы знали, что в Приморье тоже есть вина местного производства? Мы с вами отправимся туда, где вам расскажут обо всех процессах, а затем дадут попробовать вино по авторским рецептам.
После этого отправимся поплавать в крытом бассейне с морской водой, а завершится программа сюрпризом от гида — посещением секретной локации.
После этого отправимся поплавать в крытом бассейне с морской водой, а завершится программа сюрпризом от гида — посещением секретной локации.
Описание экскурсииС интересными историями о крае Вы поедите с гидом в с. Анисимовку- маленькую Швейцарию, окруженную горами, где нас встретит местный винодел, расскажет обо всех стадиях винодельческого процесса. Вино производится по авторским рецептам из местного таежного и садового сырья -дикого винограда, лимонника, кишмыша, крыжовника, смородины, вишни. Изюминкой программы станет дегустация. А после мы отправимся плавать в бассейне с морской водой, в конце тура гид сделает подарок - доп. локация. Экскурсия проводится от 2-ух участников или 9000р за одного
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сихотэ-Алиньский хребет
- Винодельня
- Уссурийский залив
- Стеклянный пляж
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дегустация
- Личные расходы, входные билеты в бассейн
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
Завершение: Отвезем в любое место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Компания Владтурс.
В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в путешествие по Приморскому краю.
Посетили такие места, как: бухта "Стеклянная", озеро
В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в путешествие по Приморскому краю.
Посетили такие места, как: бухта "Стеклянная", озеро
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E
Компания Владтурс.
В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в путешествие по Приморскому краю.
Посетили такие места, как: бухта "Стеклянная", озеро
В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в путешествие по Приморскому краю.
Посетили такие места, как: бухта "Стеклянная", озеро
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