Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы А вы знали, что в Приморье тоже есть вина местного производства? Мы с вами отправимся туда, где вам расскажут обо всех процессах, а затем дадут попробовать вино по авторским рецептам.



После этого отправимся поплавать в крытом бассейне с морской водой, а завершится программа сюрпризом от гида — посещением секретной локации. 5 2 отзыва

Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6800 ₽ за человека 5 2 отзыва 10 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии С интересными историями о крае Вы поедите с гидом в с. Анисимовку- маленькую Швейцарию, окруженную горами, где нас встретит местный винодел, расскажет обо всех стадиях винодельческого процесса. Вино производится по авторским рецептам из местного таежного и садового сырья -дикого винограда, лимонника, кишмыша, крыжовника, смородины, вишни. Изюминкой программы станет дегустация. А после мы отправимся плавать в бассейне с морской водой, в конце тура гид сделает подарок - доп. локация. Экскурсия проводится от 2-ух участников или 9000р за одного

Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сихотэ-Алиньский хребет

Винодельня

Уссурийский залив

Стеклянный пляж Что включено Экскурсионное сопровождение

Транспорт Что не входит в цену Дегустация

Личные расходы, входные билеты в бассейн Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем в любом месте в пределах города Завершение: Отвезем в любое место в пределах города Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.