Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Мы собрали свежайшие дары моря и тайги, чтобы вы смогли почувствовать Дальний Восток на вкус.
На мастер-классе вы научитесь открывать гребешок и устрицу, приготовите тартар из нерки, удивитесь органичности сочетания азиатской гречневой лапши и оленины. Вас ждёт вечер-открытие — новые гастрономические вкусы в приятной компании.
Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Для мастер-класса мы собрали самые знаковые продукты региона.
Дальний Восток — это море
Живой гребешок, который ещё утром плавал в море и может «укусить» за палец. Устрица, к которой не знаешь, как подобраться — но вот если знать секретное место на створке… Нерка — как быстро и вкусно готовить идеальный тартар? Классика, авторские соусы и хрустящий багет — идеальный летний ужин на вашем столе!
Дальний Восток — это тайга
А вы знали, что папоротник это вкусно? Мы расскажем, какой папоротник можно есть и как его правильно подготовить. Оленина — диетическое мясо, которое можно есть сырым, но мы приготовим его с гречневой лапшой «соба» и азиатскими соусами.
Организационные детали
При записи на мастер-класс обязательно сообщите о ваших пищевых ограничениях и аллергии на продукты
Если планы изменились, вы можете отменить или перенести бронь не позднее, чем за 3 дня до начала мастер-класса. Мы покупаем продукты своевременно, без вас готовить и пробовать их будет некому:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Участник
5990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с рестораном «Семь футов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 122 туристов
С нами вы познакомитесь с дальневосточной кухней, научитесь готовить блюда из морепродуктов и не только в компании шеф-повара и сомелье. Узнавать регион через кухню — вкусно и интересно! Шеф-повара поделятся профессиональными секретами, вы весело проведёте время и увезёте с собой новые навыки и рецепты.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Андрей
Вел отличный повар, разбирающийся и заинтересованный в вопросе. Увлекающимся кулинарией понравится. Немного странно что не использовались устричные ножи и перчатки. Уж если открывать устриц, то по-правильному;)
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Елена
Как здорово, что организаторы придумали такой формат знакомства с Дальним Востоком. Попробовать на вкус этот удивительный край было очень интересно. Нам повезло, в субботу на мастер-классе нас было двое. Все читать дальшеуменьшить
внимание шефа было наше. Мы научились открывать гребешки и устрицы. Ох, как это было сложно! Особенно, когда гребешок пытался защемить твой палец своими створками! Он же живой! Страшно, но интересно и весело! На мастер-классе мы приготовили в разных вариациях свежие гребешки устрицы. Тартар из нерки. Бонусом шеф показал как готовить Оленину с гречневой лапшой и азиатскими соусами. И все это в сочетании с прекрасным вином оставило неизгладимое впечатление. Всем советую хотя бы раз побывать на этом мастер-классе! Спасибо, Софья! Это лучшее гастрономическое приключение.
+1
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Михаил
Великолепно организованое мероприятие! Доступно, познавательно и главное - потрясающе вкусно! Очень рекомендую тем, кто неравнодушен к разнообразию кухни Дальнего Востока.
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Мария
Самостоятельно первый раз открыла устриц и гребешков. Все, что приготовили, было очень вкусным. Блюда сопровождались вином, попробовать зазные было тоже интересно. Очень подробный рассказ про местные продукты, какие блюда в ресторанах Владивостока. Чувствуется, что организаторы местные, любят и хорошо знают город. Приятный познавательный вечер, очень понравилось!
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Любовь
Огромное спасибо Марии Александровне за мастер класс! Оказалась в группе единственным туристом, все остальные жители Владивостока. Сегодня использовала полученные навыки в открывании гребешка. У меня получились!
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А
Александр
Были с женой. Все понравилось, прекрасный вариант познакомиться с гребешком, устрицей, и не только) Расскажут и покажут как вскрывать раковины, очень полезно, если сам никогда этого не делал.
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