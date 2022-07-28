Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Для мастер-класса мы собрали самые знаковые продукты Дальнего Востока. Дары моря — приморский гребешок, дальневосточные устрицы, тихоокеанский лосось и чистейшую глубоководную рыбу макрурус. И дары тайги — оленину и папоротник-орляк. Вы откроете секреты их приготовления и продегустируете 5 блюд местной кухни.
На мастер-классе вы узнаете, как самостоятельно открывать ракушки морских моллюсков — это то, что мы умеем делать с детства. Попробуете неповторимый вкус сырого гребешка и научитесь идеально запекать устрицы. Готовить их будете вместе с шеф-поваром одного из знаменитых ресторанов города. Вот наш план на вечер: