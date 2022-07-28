Знакомство с дальневосточной кухней

Узнайте вкус Дальнего Востока на элегантном кулинарном мастер-классе

5
1 отзыв
Знакомство с регионом начинается с еды.

Мы собрали самые знаковые продукты Дальнего Востока — дары моря и дары тайги, чтобы вы смогли впитать настоящий вкус этих мест.

На мастер-классе вы приготовите 5 блюд дальневосточной кухни, научитесь открывать раковины гребешков и устриц и овладеете кулинарным мастерством под чутким присмотром нашего шеф-повара. С бокалом вина в красивой атмосфере.
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Знакомство с дальневосточной кухней
Ближайшие даты:
11
авг
17
авг
18
авг
25
авг
1
сен
8
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Узнать вкус Дальнего Востока

Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Для мастер-класса мы собрали самые знаковые продукты Дальнего Востока. Дары моря — приморский гребешок, дальневосточные устрицы, тихоокеанский лосось и чистейшую глубоководную рыбу макрурус. И дары тайги — оленину и папоротник-орляк. Вы откроете секреты их приготовления и продегустируете 5 блюд местной кухни.

Гребешки, устрицы и тартар

На мастер-классе вы узнаете, как самостоятельно открывать ракушки морских моллюсков — это то, что мы умеем делать с детства. Попробуете неповторимый вкус сырого гребешка и научитесь идеально запекать устрицы. Готовить их будете вместе с шеф-поваром одного из знаменитых ресторанов города. Вот наш план на вечер:

  • Попробуете сырые гребешки и запеченные устрицы
  • Узнаете всё о блюде, которое снискало славу сибирского сашими — строганине из макруруса
  • Научитесь делать тартар из тихоокеанского лосося
  • Под финал вас ждёт соба с олениной и папоротником
  • Безлимитная дегустация вина, специально подобранного к блюдам

Организационные детали

  • При записи на мастер-класс обязательно сообщите о ваших пищевых ограничениях и аллергии на продукты
  • Если планы изменились, вы можете отменить или перенести бронь не позднее, чем за 3 дня до начала мастер-класса. Мы покупаем продукты своевременно, без вас готовить и пробовать их будет некому:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с гостиницей «Версаль»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Ю
28 июля 2022
Вкусно!!! Интересно, доступно, понятно!!! Необычно!!! Шеф просто супер!!! Красотка!!! Профессионал!!!

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