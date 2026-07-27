Мы собрали свежайшие дары моря и тайги, чтобы вы смогли почувствовать Дальний Восток на вкус. На мастер-классе вы научитесь открывать гребешок и устрицу, приготовите тартар из нерки, удивитесь органичности сочетания азиатской гречневой лапши и оленины. Вас ждёт вечер-открытие — новые гастрономические вкусы в приятной компании.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Для мастер-класса мы собрали самые знаковые продукты региона.

Дальний Восток — это море

Живой гребешок, который ещё утром плавал в море и может «укусить» за палец. Устрица, к которой не знаешь, как подобраться — но вот если знать секретное место на створке… Нерка — как быстро и вкусно готовить идеальный тартар? Классика, авторские соусы и хрустящий багет — идеальный летний ужин на вашем столе!

Дальний Восток — это тайга

А вы знали, что папоротник это вкусно? Мы расскажем, какой папоротник можно есть и как его правильно подготовить. Оленина — диетическое мясо, которое можно есть сырым, но мы приготовим его с гречневой лапшой «соба» и азиатскими соусами.

Организационные детали