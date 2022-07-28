Знакомство с регионом начинается с еды. Мы собрали самые знаковые продукты Дальнего Востока — дары моря и дары тайги, чтобы вы смогли впитать настоящий вкус этих мест. На мастер-классе вы приготовите 5 блюд дальневосточной кухни, научитесь открывать раковины гребешков и устриц и овладеете кулинарным мастерством под чутким присмотром нашего шеф-повара. С бокалом вина в красивой атмосфере.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Узнать вкус Дальнего Востока

Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Для мастер-класса мы собрали самые знаковые продукты Дальнего Востока. Дары моря — приморский гребешок, дальневосточные устрицы, тихоокеанский лосось и чистейшую глубоководную рыбу макрурус. И дары тайги — оленину и папоротник-орляк. Вы откроете секреты их приготовления и продегустируете 5 блюд местной кухни.

Гребешки, устрицы и тартар

На мастер-классе вы узнаете, как самостоятельно открывать ракушки морских моллюсков — это то, что мы умеем делать с детства. Попробуете неповторимый вкус сырого гребешка и научитесь идеально запекать устрицы. Готовить их будете вместе с шеф-поваром одного из знаменитых ресторанов города. Вот наш план на вечер:

Попробуете сырые гребешки и запеченные устрицы

Узнаете всё о блюде, которое снискало славу сибирского сашими — строганине из макруруса

Научитесь делать тартар из тихоокеанского лосося

Под финал вас ждёт соба с олениной и папоротником

Безлимитная дегустация вина, специально подобранного к блюдам

Организационные детали