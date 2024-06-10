Эта активная экскурсия познакомит вас с природными достопримечательностями региона: вы побываете на острове Русский и полюбуетесь его природными ландшафтами во время треккинга к мысу Тобизина. Посетите Мореферму и узнаете о приморских морепродуктах. А в завершение отправитесь на прогулку к острове Папенберг на сапе или каяке.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Через Золотой и Русский мост мы попадём на остров Русский, где у нас начнётся треккинг к мысу Тобизина (3 ч). Маршрут несложный, пологий, подойдёт всем. По пути увидим смешанный лес, маньчжурский орех и отвесные скалы вулканического происхождения. Если повезёт, встретим лису, так что рекомендуем захватить с собой колбасу.
- Затем отправимся на Мореферму, где сотрудник расскажет вам о морепродуктах Приморья, их биологических и физических особенностях. Если захотите, на ферме можно будет заказать обед.
- Завершим экскурсию прогулкой на сапе или каяке к острову Папенберг (1 ч). Справятся даже новички: перед стартом гид обязательно проведёт инструктаж.
Вы узнаете:
- Кто же всё-таки первым пришёл к берегам о. Русский и почему изначально ему дали название Большой.
- Почему бухту Труда называют «кладбищем затонувших кораблей».
- Чем примечательна инфраструктура о. Русский.
- Как 800 детей доплыли до Финского залива в годы перестройки.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет. Участие детей младшего возраста обсуждается индивидуально.
- Возьмите с собой купальник, полотенце, аквашузы (желательно) и комплект одежды для переодевания.
- На Мореферме у вас будет возможность заказать обед из морепродуктов (оплачивается отдельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 419 туристов
Директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, участник проекта "Школа экскурсовода" музея им. Арсеньева. Влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров иЗадать вопрос
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