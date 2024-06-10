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Эта активная экскурсия познакомит вас с природными достопримечательностями региона: вы побываете на острове Русский и полюбуетесь его природными ландшафтами во время треккинга к мысу Тобизина. Посетите Мореферму и узнаете о приморских морепродуктах. А в завершение отправитесь на прогулку к острове Папенберг на сапе или каяке.