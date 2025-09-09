читать дальше уменьшить

маячка, потом до островка.. потом обратно. И все … никаких остановок, хотя очень хотелось поплавать возле острова., отдохнуть. Плыть тяжело с непривычки, особенно против течения. Самое обидное, что нет ни одного фото.. ни у берега, ни во время прогулки, ни после. телефоны было рекомендовано оставить на базе. Гид сделал несколько коротких видео, выложил в диск.. но это не то. В общем, осадок остался. Приехать лучше на базу на своей машине, так как обратно вас не доставят - гид остаётся на базе после прогулки. Прикреплять к фото нечего. Заявленное время прогулки по факту было меньше реального, особенно у тех кто приехал самостоятельно. Считаю, что стоимость неоправданно завышена.