Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборПрогулка на каяке в бухте острова Русский
Владивосток приглашает на увлекательную прогулку на каяке в бухте острова Русский. Ощутите свободу на воде, любуясь живописными приморскими пейзажами
Начало: В центре города
«Краткий инструктаж: на берегу бухты я расскажу об управлении каяком и безопасности на воде»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
3 июн в 10:00
5 июн в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Прогулка на каяках по Японскому морю
Отправьтесь в увлекательное путешествие на каяках по спокойным водам Японского моря. Откройте для себя уникальные природные пейзажи и насладитесь морским бризом
«Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках»
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
15 000 ₽ за человека
Групповая
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Завершим экскурсию прогулкой на сапе или каяке к острову Папенберг (1 ч)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июн в 10:00
4900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Прогулка в целом состоялась. Инструктаж мы получили, каяки нам выдали, показали как пользоваться педалями и веслом. Поплыли.. плыли сначала до
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная прогулка! Первый опыт на каяке оправдал себя полностью🔥🔥🔥
Алексею спасибо за всё🙂👍🏻
Алексею спасибо за всё🙂👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасно покаячили в сентябре 2024 года 😃
Алексей очень приятный человек, который многое знает о Владивостоке и Приморском крае. А также
Алексей очень приятный человек, который многое знает о Владивостоке и Приморском крае. А также
Вам был полезен этот отзыв?
Мы с мужем приехали из города Барнаула и первый раз пробовали покататься на каяках.
Алексей объяснил как пользоваться данным транспортом и было не страшно, всё прошло отлично. Нам повезло с погодой, с компанией,которая набралась, всё прошло просто замечательно!рекомендую!
Алексей объяснил как пользоваться данным транспортом и было не страшно, всё прошло отлично. Нам повезло с погодой, с компанией,которая набралась, всё прошло просто замечательно!рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Отличное времяпрепровождение. Рекомендую! Алексей все подробно рассказал. За видеоматериал отдельное спасибо 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Время провели на 10/10.
Совет для туристов: если солнечная погода, обязательно берите с собой солнцезащитный крем.
Время провели на 10/10.
Совет для туристов: если солнечная погода, обязательно берите с собой солнцезащитный крем.
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Прогулка на каяках прошла отлично, даже несмотря на сильный дождь. Вместе с Алексеем мы спокойно переждали ливень, ждали полтора часа.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Первый раз пробовал, понравилось. Классно провели время с другом, хоть погода под конец маршрута немного испортилась, но стало даже поинтересней.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Интересное путешествие с массой положительных эмоций!!! Гид грамотный, сделал много фотографий, т. к я была одна. Рекомендую к посещению! Здорово!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 33 отзыва во Владивостоке в категории "Прогулки на каяках"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Прогулки на каяках»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в мае 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год по теме «Прогулки на каяках», 33 ⭐ отзыва, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль