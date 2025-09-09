Экскурсии на каяках и каноэ во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки на каяках» во Владивостоке, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
4 часа
30 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Владивосток приглашает на увлекательную прогулку на каяке в бухте острова Русский. Ощутите свободу на воде, любуясь живописными приморскими пейзажами
Начало: В центре города
«Краткий инструктаж: на берегу бухты я расскажу об управлении каяком и безопасности на воде»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
3 июн в 10:00
5 июн в 10:00
5000 ₽ за человека
Прогулка на каяках по Японскому морю
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Прогулка на каяках по Японскому морю
Отправьтесь в увлекательное путешествие на каяках по спокойным водам Японского моря. Откройте для себя уникальные природные пейзажи и насладитесь морским бризом
«Я предлагаю вам активную, но неутомительную прогулку вдоль берегов Японского на каяках»
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
15 000 ₽ за человека
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
6.5 часов
1 отзыв
Групповая
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
«Завершим экскурсию прогулкой на сапе или каяке к острову Папенберг (1 ч)»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 июн в 10:00
4900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Светлана
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка в целом состоялась. Инструктаж мы получили, каяки нам выдали, показали как пользоваться педалями и веслом. Поплыли.. плыли сначала до
маячка, потом до островка.. потом обратно. И все … никаких остановок, хотя очень хотелось поплавать возле острова., отдохнуть. Плыть тяжело с непривычки, особенно против течения. Самое обидное, что нет ни одного фото.. ни у берега, ни во время прогулки, ни после. телефоны было рекомендовано оставить на базе. Гид сделал несколько коротких видео, выложил в диск.. но это не то. В общем, осадок остался. Приехать лучше на базу на своей машине, так как обратно вас не доставят - гид остаётся на базе после прогулки. Прикреплять к фото нечего. Заявленное время прогулки по факту было меньше реального, особенно у тех кто приехал самостоятельно. Считаю, что стоимость неоправданно завышена.

А
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Отличная прогулка! Первый опыт на каяке оправдал себя полностью🔥🔥🔥
Алексею спасибо за всё🙂👍🏻
Иван
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прекрасно покаячили в сентябре 2024 года 😃
Алексей очень приятный человек, который многое знает о Владивостоке и Приморском крае. А также
очень опытен в управлении каяком 😁
Маршрут очень комфортный и живописный, только когда глядите по сторонам - не забывайте про равновесие, иначе придется немного поплавать рядом с каяком (в жилете очень неудобно плыть) 😅
В общем всячески рекомендую 👍🏼

Юлия
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Мы с мужем приехали из города Барнаула и первый раз пробовали покататься на каяках.
Алексей объяснил как пользоваться данным транспортом и было не страшно, всё прошло отлично. Нам повезло с погодой, с компанией,которая набралась, всё прошло просто замечательно!рекомендую!
К
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Отличное времяпрепровождение. Рекомендую! Алексей все подробно рассказал. За видеоматериал отдельное спасибо 🙏
Н
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Для новичков просто суперская прогулка. Алексей всё объяснил, показал, все время помогал, рассказывал интересные истории.
Время провели на 10/10.

Совет для туристов: если солнечная погода, обязательно берите с собой солнцезащитный крем.
Э
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Прогулка на каяках прошла отлично, даже несмотря на сильный дождь. Вместе с Алексеем мы спокойно переждали ливень, ждали полтора часа.
Затем 2 часа с удовольствием плавали на лодочках. Очень понравилось, что Алексей не нервничал и не торопился, никого не подгонял. У всех было хорошее настроение.
Прогулка подойдёт тем, кто любит активно проводить свободное время. Умеренная физическая нагрузка будет полезна и молодёжи и пожилым людям.

И
Прогулка на каяках по Японскому морю
Первый раз пробовал, понравилось. Классно провели время с другом, хоть погода под конец маршрута немного испортилась, но стало даже поинтересней.
В
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Интересное путешествие с массой положительных эмоций!!! Гид грамотный, сделал много фотографий, т. к я была одна. Рекомендую к посещению! Здорово!
С
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
Всего 33 отзыва во Владивостоке в категории "Прогулки на каяках"

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Прогулки на каяках»

Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Остров русский;
  2. Мыс Тобизина;
  3. Мосты;
  4. Бухта Стеклянная;
  5. Токаревский маяк;
  6. Что посмотреть во Владивостоке;
  7. Остров Шкота;
  8. Кравцовские водопады;
  9. Набережная;
  10. Нагорный парк.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в мае 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Прогулки на каяках" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
