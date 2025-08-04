Групповая
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 20:30
6 авг в 09:45
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборРусский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
12 999 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудное море и японские сосны
Погрузитесь в атмосферу Приморья: редкие сосны, изумрудное море и колоритный дом Янковского ждут вас на полуострове Гамова
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно в 6:00.
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
8900 ₽ за человека
Водная прогулка
Гастрономическое путешествие к островам
Насладитесь живописными пейзажами и морскими деликатесами на уникальной водной прогулке вокруг Владивостока
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП
Расписание: Каждый день в 9:00
7 авг в 08:30
10 авг в 08:30
9900 ₽ за человека
Групповая
Морские котики и история острова Путятина
Путешествие на остров Путятина подарит встречу с морскими котиками и сивучами, а также откроет тайны освоения Приморского края
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
7500 ₽ за человека
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