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Спутник рекомендует – экскурсии во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Спутник рекомендует» во Владивостоке, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
На автобусе
2 часа
665 отзывов
Групповая
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 20:30
6 авг в 09:45
2100 ₽ за человека
Лучшее на Русском Острове: тур с максимальным охватом за 1 день
5 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
12 999 ₽ за всё до 6 чел.
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
12 часов
77 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудное море и японские сосны
Погрузитесь в атмосферу Приморья: редкие сосны, изумрудное море и колоритный дом Янковского ждут вас на полуострове Гамова
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно в 6:00.
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
8900 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
9 часов
266 отзывов
Водная прогулка
Гастрономическое путешествие к островам
Насладитесь живописными пейзажами и морскими деликатесами на уникальной водной прогулке вокруг Владивостока
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП
Расписание: Каждый день в 9:00
7 авг в 08:30
10 авг в 08:30
9900 ₽ за человека
Остров Путятина: ларги и сивучи
На автобусе
14 часов
76 отзывов
Групповая
Морские котики и история острова Путятина
Путешествие на остров Путятина подарит встречу с морскими котиками и сивучами, а также откроет тайны освоения Приморского края
Начало: Трамвайная улица, 16с5
Расписание: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
7500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Спутник рекомендует»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. «По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
  2. Лучшее на Русском Острове: тур с максимальным охватом за 1 день
  3. Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
  4. Гастрономическое путешествие к островам Японского моря и морским котикам
  5. Остров Путятина: ларги и сивучи
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Набережная
  7. Полуостров Гамова
  8. Остров Аскольд
  9. Кравцовские водопады
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Спутник рекомендует" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2100 до 12 999. Туристы уже оставили гидам 1157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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