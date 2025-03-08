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не только прекрасный рассказчик и профессионал своего дела, но и джентльмен и очень внимательный человек: всегда помогал нам на сложных подъемах и спусках, подстраивался под наш темп (со мной были мама и тетя в пожилом возрасте), не торопил и был очень вежлив и терпелив. Остров Русский прекрасен, и посмотреть только его Океанариум, конечно, было недостаточно. О посещении мысов я мечтала не один год, и рада, что в третьем путешествии во Владивосток все, наконец, получилось. Природа просто потрясающая, виды как на краю земли. Когда-нибудь хочется повторить эту экскурсию снова. Отдельно хочется поблагодарить организаторов, что так быстро откликнулись на наш запрос: вечером мы узнавали про экскурсию, а уже на следующее утро бродили по мысам. Другим путешественникам горячо рекомендую это небольшое путешествие, от красоты захватывает дух. Единственная рекомендация: удобная обувь и одежда (мне не всегда было комфортно в длинной юбке и кедах - на фото, конечно, красиво выглядит, но все же спортивная одежда и обувь были бы лучше). Ещё раз большое спасибо за чудесную экскурсию! Пишу отзыв с большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда:)