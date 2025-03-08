Индивидуальная
до 6 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00 и 9:00 и 15:00/16:00
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 07:00
15 мар в 07:00
от 10 990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Русский Остров: Быстрый тур по основным локациям
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим8 марта 2025Отличная экскурсия. Топ виды острова Русский. Гид Анастасия великолепно провела экскурсию.
- ННаталья29 января 2025Осталась под огромным впечатлением от экскурсии. Константин показал все топовые места о. Русский. Его природа уникальна и прекрасна! Особенно в несезон, когда нет толпы туристов. Его джиммик - просто вездеход😄
- ИИрина6 января 2025Посетили экскурсию Русский остров - топ достопримечательностей 05.01.25. Экскурсия очень понравилась, мы были с ребёнком, очень оценили что на внедорожнике
- ТТатьяна6 января 2025Экскурсия была потрясающая, очень активная и насыщенная. Мы посетили 5 мысов острова и узнали о них много интересного. Гид Богдан
- AAleksandra)20 октября 2024Мега-круто, просто) спасибо Павлу, такой умничка) на все каверзные и нет вопросы ответил, везде помогал и фоткал) душка) берегите его)
- ЕЕкатерина8 сентября 2024Думала, что обьедем весь остров, и что 5 мысов-это по всему, но оказалось только правая его часть. В целом мне понравилось:
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Чернышева»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в марте 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Чернышева" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Бухта Чернышева», 258 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май