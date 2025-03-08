Бухта Чернышева – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Чернышева» во Владивостоке, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Джиппинг
На машине
5 часов
165 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00 и 9:00 и 15:00/16:00
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
от 12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
5 часов
93 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 07:00
15 мар в 07:00
от 10 990 ₽ за всё до 3 чел.
Открывая Русский Остров: Быстрый тур по основным локациям
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Русский Остров: Быстрый тур по основным локациям
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завтра в 08:00
15 мар в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    8 марта 2025
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Отличная экскурсия. Топ виды острова Русский. Гид Анастасия великолепно провела экскурсию.
  • Н
    Наталья
    29 января 2025
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Осталась под огромным впечатлением от экскурсии. Константин показал все топовые места о. Русский. Его природа уникальна и прекрасна! Особенно в несезон, когда нет толпы туристов. Его джиммик - просто вездеход😄
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Посетили экскурсию Русский остров - топ достопримечательностей 05.01.25. Экскурсия очень понравилась, мы были с ребёнком, очень оценили что на внедорожнике
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    можно подъехать максимально близко к красивейшим местам. Гид Анастасия уверенный водитель, пунтктуальна, приятна в общении, рассказала и историю края и много нужной туристам информации. Очень рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    6 января 2025
    Топ-5 мысов острова Русский
    Экскурсия была потрясающая, очень активная и насыщенная. Мы посетили 5 мысов острова и узнали о них много интересного. Гид Богдан
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    не только прекрасный рассказчик и профессионал своего дела, но и джентльмен и очень внимательный человек: всегда помогал нам на сложных подъемах и спусках, подстраивался под наш темп (со мной были мама и тетя в пожилом возрасте), не торопил и был очень вежлив и терпелив. Остров Русский прекрасен, и посмотреть только его Океанариум, конечно, было недостаточно. О посещении мысов я мечтала не один год, и рада, что в третьем путешествии во Владивосток все, наконец, получилось. Природа просто потрясающая, виды как на краю земли. Когда-нибудь хочется повторить эту экскурсию снова. Отдельно хочется поблагодарить организаторов, что так быстро откликнулись на наш запрос: вечером мы узнавали про экскурсию, а уже на следующее утро бродили по мысам. Другим путешественникам горячо рекомендую это небольшое путешествие, от красоты захватывает дух. Единственная рекомендация: удобная обувь и одежда (мне не всегда было комфортно в длинной юбке и кедах - на фото, конечно, красиво выглядит, но все же спортивная одежда и обувь были бы лучше). Ещё раз большое спасибо за чудесную экскурсию! Пишу отзыв с большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда:)

  • A
    Aleksandra)
    20 октября 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Мега-круто, просто) спасибо Павлу, такой умничка) на все каверзные и нет вопросы ответил, везде помогал и фоткал) душка) берегите его)
  • Е
    Екатерина
    8 сентября 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Думала, что обьедем весь остров, и что 5 мысов-это по всему, но оказалось только правая его часть. В целом мне понравилось:
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    девушка владеет темой истории и жизни Владивостока, много интересного про местную жизнь рассказала. Отлично водит авто! Для меня не хватило включения "чаепития" за такую немаленькую стоимость, чего-то еще, может, каких-то знаковых мест на мысах и 5 часов маловато)…

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Чернышева»

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  1. Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
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  3. Открывая Русский Остров: Быстрый тур по основным локациям
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Сафари-парк
  8. Полуостров Гамова
  9. Бухта Теляковского
  10. Нагорный парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в марте 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Чернышева" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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