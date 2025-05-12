Приглашаем всех желающих получить яркие впечатления вместе с нами на морской прогулке на SUP доске по красивым местам г. Владивостока и бухтам острова Русский.
В течение маршрута на своем пути будем встречать затонувшие корабли, гнезда бакланов, морских огурцов, ежей, морских звезд, ракушек, красивые скалы и много всего интересного.
В течение маршрута на своем пути будем встречать затонувшие корабли, гнезда бакланов, морских огурцов, ежей, морских звезд, ракушек, красивые скалы и много всего интересного.
Описание водной прогулки
Как проходит прогулка:
- Вы записываетесь на определённую дату.
- Приезжаете в указанное время и место.
- На берегу вас будет ждать инструктор и подготовленные сапборды.
- Вам проведут инструктаж на берегу и выдадут необходимое снаряжение (гидрокостюм, гермомешок, жилет).
- Вместе с инструктором вы поплывёте по выбранному маршруту.
- Инструктор всегда будет рядом и готов помочь по любым вопросам (безопасность превыше всего).
- В течение всей прогулки будет вестись фото- и видеосъёмка.
- По возвращении вы будете заряжены позитивом и получите классные фотографии. Важная информация: На каждой прогулке проводим качественную фото и видео съемку.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 9 маршрутов на выбор:
- Маяк Басаргина
- Мыс Тобизина
- Остров Шкота
- Бухта Парис
- Бухта Труда
- Русский мост
- Остров Елены
- Бухта Щитовая
- Бухта Аякс
Что включено
- Подготовленный САП
- Гидрокостюм, гидроботинки
- Спасательный жилет (для взрослых и детей)
- Гермомешок для личных вещей
- Фото-видео съемка на маршруте
Что не входит в цену
- Трансфер до точки сбора
Место начала и завершения?
Одна из бухт Владивостока и острова Русский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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