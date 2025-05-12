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Приглашаем всех желающих получить яркие впечатления вместе с нами на морской прогулке на SUP доске по красивым местам г. Владивостока и бухтам острова Русский.



В течение маршрута на своем пути будем встречать затонувшие корабли, гнезда бакланов, морских огурцов, ежей, морских звезд, ракушек, красивые скалы и много всего интересного.