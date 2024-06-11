Описание экскурсии

В какие места мы отправимся? Бухта Труда (Остров Папенберга) Один за самых популярных маршрутов для SUP-прогулок ввиду близости бухты к городу и её закрытости от ветра. Кроме спокойного моря вы увидите под водой остатки затопленных кораблей ТОФ и посетите необитаемый остров Папенберга. Поднявшись по лестнице на вершину острова вам откроется потрясающий вид на бухту Новик и остров Русский. Бухта Парис (Океанариум) Бухта Парис располагается в восточной части острова Русский. Море в бухте Парис часто спокойное, так как от ветра она защищена с трёх сторон невысокими скалами и лесом. Вдоль маршрута вы увидите нависающие над скалами деревья, красивое морское дно. Поворотной точкой маршрута является Приморский океанариум, который вам предстоит увидеть со стороны моря. Полуостров и маяк Басаргина Полуостров закрыт для посещения с суши. На его территории находится военный объект — институт гидроакустики. Вы будете проплывать мимо отвесных скал высотой до 70 метров. На этих скалах всегда можно увидеть множество чаек и бакланов. Также с мыса Басаргина вам откроется потрясающий вид на Русский мост через пролив Босфор Восточный. Мыс Тобизина Мыс Тобизина — это самая южная точка острова Русский в заливе Петра Великого. Очень красивый маршрут. С его конечной точки открываются потрясающие виды на зачарованные острова архипелага Императрицы Евгении. Низким перешейком мыс Тобизина соединяется с одноименным полуостровом. К востоку от мыса Тобизина в обрывах высоких скал образовалась пещера (грот), в который можно заплыть на SUP-доске и сделать потрясающие фотографии. Остров Елены Приблизительно в 7 км. к югу от центра Владивостока по направлению на юг располагается остров Елены. Остров до 1898 года был частью полуострова Саперный. Обходя вокруг острова на SUP вы увидите множество различных бухт. В одних из них лес спускается прямо к кромке береговой линии, в других имеется длинный галечный пляж. С северной стороны острова открывается вид на город Владивосток и часто проходящие в проливе Босфор-Восточный различные суда. Организационные детали Для вас новые, надежные, устойчивые SUP-доски, гидрокостюм и спасательные жилеты при необходимости. А главное, опытный инструктор, который быстро научит вас и будет рядом на протяжении всего маршрута. Важная информация: Прогулки на САП досках проводятся с начала мая и до середины октября.