Здравствуйте, уважаемые жители и гости нашего морского города! Если вы любите красоту моря, высоких скал и окружающей морской природы, то вам обязательно понравится прогулка на сапах. Вы освоите этот несложный вид спорта и отдыха и узнаете об истории окружающих вас бухт и островов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Одна из бухт города Владивостока и острова Русский. В зависимости от погодных условий и заранее установленного расписания
- Бухта Труда (Остров Папенберга)
- Бухта Парис (Океанариум)
- Полуостров и маяк Басаргина
- Мыс Тобизина
- Остров Елены
- Бухта Щитовая
- Бухта Аякс
Описание экскурсии
В какие места мы отправимся? Бухта Труда (Остров Папенберга) Один за самых популярных маршрутов для SUP-прогулок ввиду близости бухты к городу и её закрытости от ветра. Кроме спокойного моря вы увидите под водой остатки затопленных кораблей ТОФ и посетите необитаемый остров Папенберга. Поднявшись по лестнице на вершину острова вам откроется потрясающий вид на бухту Новик и остров Русский. Бухта Парис (Океанариум) Бухта Парис располагается в восточной части острова Русский. Море в бухте Парис часто спокойное, так как от ветра она защищена с трёх сторон невысокими скалами и лесом. Вдоль маршрута вы увидите нависающие над скалами деревья, красивое морское дно. Поворотной точкой маршрута является Приморский океанариум, который вам предстоит увидеть со стороны моря. Полуостров и маяк Басаргина Полуостров закрыт для посещения с суши. На его территории находится военный объект — институт гидроакустики. Вы будете проплывать мимо отвесных скал высотой до 70 метров. На этих скалах всегда можно увидеть множество чаек и бакланов. Также с мыса Басаргина вам откроется потрясающий вид на Русский мост через пролив Босфор Восточный. Мыс Тобизина Мыс Тобизина — это самая южная точка острова Русский в заливе Петра Великого. Очень красивый маршрут. С его конечной точки открываются потрясающие виды на зачарованные острова архипелага Императрицы Евгении. Низким перешейком мыс Тобизина соединяется с одноименным полуостровом. К востоку от мыса Тобизина в обрывах высоких скал образовалась пещера (грот), в который можно заплыть на SUP-доске и сделать потрясающие фотографии. Остров Елены Приблизительно в 7 км. к югу от центра Владивостока по направлению на юг располагается остров Елены. Остров до 1898 года был частью полуострова Саперный. Обходя вокруг острова на SUP вы увидите множество различных бухт. В одних из них лес спускается прямо к кромке береговой линии, в других имеется длинный галечный пляж. С северной стороны острова открывается вид на город Владивосток и часто проходящие в проливе Босфор-Восточный различные суда. Организационные детали Для вас новые, надежные, устойчивые SUP-доски, гидрокостюм и спасательные жилеты при необходимости. А главное, опытный инструктор, который быстро научит вас и будет рядом на протяжении всего маршрута. Важная информация: Прогулки на САП досках проводятся с начала мая и до середины октября.
Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Одна из бухт города Владивостока и острова Русский. В зависимости от погодных условий и заранее установленного расписания
- Бухта Труда (Остров Папенберга)
- Бухта Парис (Океанариум)
- Полуостров и маяк Басаргина
- Мыс Тобизина
- Остров Елены
- Бухта Щитовая
- Бухта Аякс
Что включено
- Гидроодежда (гидрокостюм, гидроботинки) при необходимости
- Спасательный жилет (для взрослых и детей)
- Водонепроницаемая сумка для вещей и документов
- Водонепроницаемый аквачехол для смартфона
Что не входит в цену
- Личные расходы, трансфер до места выхода в море
Где начинаем и завершаем?
Начало: Одна из бухт Владивостока
Завершение: Одна из бухт Владивостока (место выхода на экскурсию)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 26 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Прогулка в одной из красивых и доступных бухт города Владивостока и острова Русский. Рано на рассвете, днём или вечером на закате. До большинства мест прогулок на SUP можно добраться на такси. Перед выходом в море на берегу, в течение 5-15 минут проводится подробный инструктаж по управлению доской, по технике безопасности на воде и практическое обучение передвижению на воде. Научиться сидеть, стоять и управлять доской сможет каждый, даже если вы ни разу не катались на SUP
- Дети до 10 лет могут быть на одной SUP доске вместе со взрослым. Кататься на доске можно с начала мая и до середины октября. В безветренную погоду при невысокой температуре воздуха вам будет достаточно надеть гидрокостюм и гидроботинки, которые вам предоставит инструктор. С середины мая и до сентября вполне комфортно кататься или в гидрокостюме или в обычной одежде, взяв с собой запасной комплект на всякий случай. Прогулка длится около 2-2,5 часов в зависимости от маршрута
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ (при необходимости):
- Гидроодежда (гидрокостюм, гидроботинки)
- Спасательный жилет (для взрослых и детей)
- Водонепроницаемая сумка для вещей и документов
- Водонепроницаемый аквачехол для смартфона
- Конечно же, во время прогулки будут фото и видео вашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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