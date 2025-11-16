Приглашаем вас на незабываемую поездку по острову Русский, где вы посетите мыс Тобизина, Новосильцевскую батарею и Форт Поспелова, а также увидите Русский и Золотой мост и Приморский океанариум.
Вы узнаете интересную историю Владивостока и Русского острова в разные времена, а также услышите увлекательные факты о местах, мимо которых будем проезжать.
Описание экскурсииЭкскурсия по знаковым местам острова Русский Приглашаем вас на незабываемую поездку, в ходе которой вы посетите знаковые места острова Русский, включая мыс Тобизина, Новосильцевскую батарею и Форт Поспелова. Во время экскурсии вы сможете увидеть из окна автомобиля Русский и Золотой мост, Приморский океанариум (при желании мы можем высадить вас там после экскурсии), а также мыс Вятлина и Ахлестышева. Вы узнаете интересную историю города Владивостока, мостов и Русского острова в досоветское, советское и современное время. Кроме того, вас ждут увлекательные факты о местах, где мы будем останавливаться и проезжать мимо, что сделает вашу поездку еще более познавательной и увлекательной! Важная информация: Можно редактировать и видоизменять программу в зависимости от ваших пожеланий, что то убирать и добавлять в нее. За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
- Острова Шкота +4000руб.
- Бухты Стеклянной +3000руб.
- Мореферма в бухте Воевода +3000 руб.
- или любое другое место по вашему желанию Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер за пределами города оплачивается отдельно) Цена на экскурсию указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата — 1000 руб. Можно арендовать микроавтобус если вас больше 4 человек. Об этом уточняйте заранее. Экскурсию можно начать до 10 часов утра или после 14 часов Вход на Новосильцевскую Батарею и Форт Поспелова платный и составляет 100р с человека. Льготный билет 50р с человека и оплачивается турситами самостоятельно. Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее. Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге) Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Тобизина
- Форт Поспелова
- Назимовская Батарея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завершение: Возле вашего отеля/аппартаментов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Можно редактировать и видоизменять программу в зависимости от ваших пожеланий, что то убирать и добавлять в нее
- За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
- Острова Шкота +4000руб
- Бухты Стеклянной +3000руб
- Мореферма в бухте Воевода +3000 руб
- Или любое другое место по вашему желанию
- Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер за пределами города оплачивается отдельно)
- Цена на экскурсию указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата - 1000 руб
- Можно арендовать микроавтобус если вас больше 4 человек. Об этом уточняйте заранее
- Экскурсию можно начать до 10 часов утра или после 14 часов
- Вход на Новосильцевскую Батарею и Форт Поспелова платный и составляет 100р с человека. Льготный билет 50р с человека и оплачивается турситами самостоятельно
- Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые - медленнее
- Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
