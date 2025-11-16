Мои заказы

Путешествие по восточному побережью Русского Острова

Приглашаем вас на незабываемую поездку по острову Русский, где вы посетите мыс Тобизина, Новосильцевскую батарею и Форт Поспелова, а также увидите Русский и Золотой мост и Приморский океанариум.

Вы узнаете интересную историю Владивостока и Русского острова в разные времена, а также услышите увлекательные факты о местах, мимо которых будем проезжать.
Описание экскурсии

Важная информация: Можно редактировать и видоизменять программу в зависимости от ваших пожеланий, что то убирать и добавлять в нее. За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
  • или любое другое место по вашему желанию Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер за пределами города оплачивается отдельно) Цена на экскурсию указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата — 1000 руб. Можно арендовать микроавтобус если вас больше 4 человек. Об этом уточняйте заранее. Экскурсию можно начать до 10 часов утра или после 14 часов Вход на Новосильцевскую Батарею и Форт Поспелова платный и составляет 100р с человека. Льготный билет 50р с человека и оплачивается турситами самостоятельно. Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые — медленнее. Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге) Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Тобизина
  • Форт Поспелова
  • Назимовская Батарея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завершение: Возле вашего отеля/аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Можно редактировать и видоизменять программу в зависимости от ваших пожеланий, что то убирать и добавлять в нее
  • За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
  • Острова Шкота +4000руб
  • Бухты Стеклянной +3000руб
  • Мореферма в бухте Воевода +3000 руб
  • Или любое другое место по вашему желанию
  • Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер за пределами города оплачивается отдельно)
  • Цена на экскурсию указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата - 1000 руб
  • Можно арендовать микроавтобус если вас больше 4 человек. Об этом уточняйте заранее
  • Экскурсию можно начать до 10 часов утра или после 14 часов
  • Вход на Новосильцевскую Батарею и Форт Поспелова платный и составляет 100р с человека. Льготный билет 50р с человека и оплачивается турситами самостоятельно
  • Продолжительность экскурсии указана средняя. Некоторые путешественники могут пройти маршрут быстрее, а некоторые - медленнее
  • Выбирайте удобную обувь и одежду, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

