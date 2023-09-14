Познакомиться с красотами Приморья и военной историей края
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 800 ₽
Описание
Что вас ожидает
Новосильцевская батарея. На обзорной площадке под Русским мостом вы сможете сделать фотографию со знакомыми видами, как на 2000-рублёвой купюре.
Форт Поспелова и его лабиринт. С сопки форта (150 м) увидите, как на ладони, материковую часть Владивостока, кампус ДВФУ, Приморский океанариум, маяки и острова.
Ворошиловская батарея. Крупнейшая в России батарея является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. До неё будем двигаться вдоль кампуса ДВФУ, расположенного на 120 гектарах, а затем спустимся в оборудованное подземелье батареи. Под каждой из двух трёхствольных башен несколько этажей уходят на глубину 25 метров.
Гора Вятлина. Тут был расположен пункт управления Ворошиловской батареей. С этой точки полюбуемся живописными видами на окрестности.
Великокняжеская батарея. Отсюда открывается захватывающий вид на просторы Японского моря. Мощные бетонные сооружения и буйная природа острова Русский — такое сочетание производит впечатление даже на бывалых путешественников.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Как Новосильцевская батарея спасла Владивосток от эскадры адмирала Камимуры
- Почему самая длинная и красивая бухта острова называется Новик
- Почему временное укрепление № 4 стало фортом Поспелова
- Какую роль в спасении города сыграла Ворошиловская батарея
- Какие территории на острове Русский были названы в честь союзников Англии и в честь британских монархов
- Почему японцы взяли китайскую крепость Люйшунь за один день и эту же крепость, но уже под названием Порт-Артур, смогли завоевать лишь за девять месяцев
- Что входит в архипелаг императрицы Евгении
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включены трансфер, услуги гида, билеты на территорию музейных объектов
- Дорога до первой локации займёт 30-40 минут
- На маршруте нет точек питания. Возьмите воду и перекус с собой.
- Дети до 3 лет посещают экскурсию бесплатно
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Борцов Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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