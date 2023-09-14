Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России и режимной территорией. Теперь он открыт для посещения. Приглашаем насладиться его видами. Мы проедем по Золотому мосту через бухту Золотой Рог и Русскому мосту через пролив Босфор Восточный. Посетим знаменитые батареи и форты. Гид расскажет много интересного о военной истории Приморского края.

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Описание

Что вас ожидает

Новосильцевская батарея. На обзорной площадке под Русским мостом вы сможете сделать фотографию со знакомыми видами, как на 2000-рублёвой купюре.

Форт Поспелова и его лабиринт. С сопки форта (150 м) увидите, как на ладони, материковую часть Владивостока, кампус ДВФУ, Приморский океанариум, маяки и острова.

Ворошиловская батарея. Крупнейшая в России батарея является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. До неё будем двигаться вдоль кампуса ДВФУ, расположенного на 120 гектарах, а затем спустимся в оборудованное подземелье батареи. Под каждой из двух трёхствольных башен несколько этажей уходят на глубину 25 метров.

Гора Вятлина. Тут был расположен пункт управления Ворошиловской батареей. С этой точки полюбуемся живописными видами на окрестности.

Великокняжеская батарея. Отсюда открывается захватывающий вид на просторы Японского моря. Мощные бетонные сооружения и буйная природа острова Русский — такое сочетание производит впечатление даже на бывалых путешественников.

Во время экскурсии вы узнаете:

Как Новосильцевская батарея спасла Владивосток от эскадры адмирала Камимуры

Почему самая длинная и красивая бухта острова называется Новик

Почему временное укрепление № 4 стало фортом Поспелова

Какую роль в спасении города сыграла Ворошиловская батарея

Какие территории на острове Русский были названы в честь союзников Англии и в честь британских монархов

Почему японцы взяли китайскую крепость Люйшунь за один день и эту же крепость, но уже под названием Порт-Артур, смогли завоевать лишь за девять месяцев

Что входит в архипелаг императрицы Евгении

Организационные детали