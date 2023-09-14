Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Групповая экскурсия во Владивостоке

Познакомиться с красотами Приморья и военной историей края

4.8
4 отзыва
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России и режимной территорией. Теперь он открыт для посещения. Приглашаем насладиться его видами. Мы проедем по Золотому мосту через бухту Золотой Рог и Русскому мосту через пролив Босфор Восточный. Посетим знаменитые батареи и форты. Гид расскажет много интересного о военной истории Приморского края.
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Ближайшие даты:
27
мар
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мар
30
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Новосильцевская батарея. На обзорной площадке под Русским мостом вы сможете сделать фотографию со знакомыми видами, как на 2000-рублёвой купюре.

Форт Поспелова и его лабиринт. С сопки форта (150 м) увидите, как на ладони, материковую часть Владивостока, кампус ДВФУ, Приморский океанариум, маяки и острова.

Ворошиловская батарея. Крупнейшая в России батарея является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. До неё будем двигаться вдоль кампуса ДВФУ, расположенного на 120 гектарах, а затем спустимся в оборудованное подземелье батареи. Под каждой из двух трёхствольных башен несколько этажей уходят на глубину 25 метров.

Гора Вятлина. Тут был расположен пункт управления Ворошиловской батареей. С этой точки полюбуемся живописными видами на окрестности.

Великокняжеская батарея. Отсюда открывается захватывающий вид на просторы Японского моря. Мощные бетонные сооружения и буйная природа острова Русский — такое сочетание производит впечатление даже на бывалых путешественников.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Как Новосильцевская батарея спасла Владивосток от эскадры адмирала Камимуры
  • Почему самая длинная и красивая бухта острова называется Новик
  • Почему временное укрепление № 4 стало фортом Поспелова
  • Какую роль в спасении города сыграла Ворошиловская батарея
  • Какие территории на острове Русский были названы в честь союзников Англии и в честь британских монархов
  • Почему японцы взяли китайскую крепость Люйшунь за один день и эту же крепость, но уже под названием Порт-Артур, смогли завоевать лишь за девять месяцев
  • Что входит в архипелаг императрицы Евгении

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены трансфер, услуги гида, билеты на территорию музейных объектов
  • Дорога до первой локации займёт 30-40 минут
  • На маршруте нет точек питания. Возьмите воду и перекус с собой.
  • Дети до 3 лет посещают экскурсию бесплатно

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 сен 2023
Экскурсия прошла в очень приятной атмосфере. Кругозор, осведомленность и подача информации гидом - приятно удивили! После экскурсии захотелось узнать ещё больше информации по истории Владивостока и конечно увидеть новые места!
Николай
11 сен 2023
Доброго времени суток. Напишу кратко. К сожалению из-за нехватки времени принял участие только в однной экскурсии с организатором Галиной, «ТуруТур» и гидом Сергеем Егоровичем. Остался безумно доволен и восхищен от подачи материала! Обо всем от и до. О истории края, до мельчайших деталей прошлого и современности и немного больше) Сергей Егорович один из лучших гидов которых я встречал!! Однозначно рекомендую!! Говорю со знанием дела, так как сам работал в туризме и проводил экскурсии в Турции от Средиземного до Эгейского и немного по Индии. В следующий раз когда приеду в этот прекрасный город, на экскурсию только к ним!
Спасибо!
Иван
11 сен 2023
Очень интересная, познавательная экскурсия. Гид эрудированный, знает материал, с хорошим чувством юмора))) Советую всем посетить данную экскурсию.

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