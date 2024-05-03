Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»

Обзорная экскурсия с 5 сопок
В этой экскурсии вы сможете познакомиться с городом разглядывая его сверху, как будто с высоты птичьего полета.

Вы увидите Владивосток и близлежащие острова с омывающими его заливами и бухтами, которые входят в акваторию Японского моря.

Вас ждут невероятно красивые, завораживающие виды, увидев их вместе с нами, они навсегда останутся в вашем сердце.
5
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00

Что вас ожидает:

  • Сопка Алексеевская
  • Сопка Тюменская
  • Сопка Крестовая
  • Сопка Монастырская
  • Сопка Бурачка
  • Мост на остров Русский и Золотой мост
  • Бухта Золотой Рог
  • Острова и заливы акватории Японского моря

Описание экскурсии

Мы провезем вас по пяти холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и бухты, и конечно же наши мосты. Что вас ожидает:• сопка Алексеевская, 82 м.
  • лучший вид на исторические кварталы Владивостока;
    • сопка Тюменская, 206 м.
    • проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком;
    • сопка Крестовая, высота сопки 89 метров с которой открывается потрясающая панорама на весь полуостров Шкота, торговый порт, на мыс Чуркин, на Русский мост и пролив Босфор Восточный;
    • сопка Монастырская, 181 м.
    • отличная видовая площадка на южную часть Владивостока, заброшенная сфера ПВО, Морское кладбище;
    • сопка Бурачка, 138 м.
    • подъём по трехсотметровой лестнице, открытой в сентябре 2021 года на сопку Бурачка, откуда открывается вид на бухты Диомид и Улисс, Золотой мост, центр города и Русский остров;
    • а так же увидите мост на остров Русский и Золотой мост, бухту Золотой Рог, острова и заливы акватории Японского моря.
    .

по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сопка Алексеевская
  • Сопка Тюменская
  • Сопка Крестовая
  • Сопка Монастырская
  • Сопка Бурачка
  • Мост на остров Русский и Золотой мост
  • Бухта Золотой Рог
  • Острова и заливы акватории Японского моря
Что включено
  • Транспорт и услуги гида
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обувь должна быть удобная
  • Лучше кроссовки. Рекомендуем брать с собой теплые вещи. На высоте часто бывает ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 мая 2024
Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
О
8 окт 2023
Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых, сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась
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удачной. Расположение города позволяет лучше понять его структуру. Даже обзорная пешеходная экскурсия становится более осмысленной, когда ты видишь все сверху и можешь лучше ориентироваться. Во-вторых, Дмитрий очень компетентно и душевно делился информацией с нами. По его словам, казалось, что он знает все тайные уголки города. Мы просто наслаждались каждым моментом. Экскурсия завершилась восхитительно: закат, вечерний город, зажигание подсветки зданий и даже елочка, словно специально для нас. В-третьих, организация была на высшем уровне. Мы не ожидали, что нас будут забирать на персональном транспорте, и всегда чувствовали заботу и внимание. Когда у нас возникли проблемы во время экскурсии, сотрудники фирмы проявили свои лучшие качества, помогли нам и поддержали. Мы благодарны за такой замечательный опыт и уже планируем воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, уверены, что впечатлений будет не меньше.

О
12 июля 2023
Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила название "С высоты птичьего полёта". И мне, и моим внукам в возрасте 7 и 14 лет было очень интересно. Я благодарна компании за отличную организацию мероприятия, а Сергею Егоровичу за внимательное отношение и захватывающий рассказ.

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