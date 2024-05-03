В этой экскурсии вы сможете познакомиться с городом разглядывая его сверху, как будто с высоты птичьего полета.
Вы увидите Владивосток и близлежащие острова с омывающими его заливами и бухтами, которые входят в акваторию Японского моря.
Вас ждут невероятно красивые, завораживающие виды, увидев их вместе с нами, они навсегда останутся в вашем сердце.
Вы увидите Владивосток и близлежащие острова с омывающими его заливами и бухтами, которые входят в акваторию Японского моря.
Вас ждут невероятно красивые, завораживающие виды, увидев их вместе с нами, они навсегда останутся в вашем сердце.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00
Что вас ожидает:
- Сопка Алексеевская
- Сопка Тюменская
- Сопка Крестовая
- Сопка Монастырская
- Сопка Бурачка
- Мост на остров Русский и Золотой мост
- Бухта Золотой Рог
- Острова и заливы акватории Японского моря
Описание экскурсии
Мы провезем вас по пяти холмам-сопкам, с каждой из них открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и бухты, и конечно же наши мосты. Что вас ожидает:• сопка Алексеевская, 82 м.
- лучший вид на исторические кварталы Владивостока;
- сопка Тюменская, 206 м.
- проедем по проспекту Красоты, замечательный ракурс на бухту Золотой рог, знакомство с Нагорным парком;
- сопка Крестовая, высота сопки 89 метров с которой открывается потрясающая панорама на весь полуостров Шкота, торговый порт, на мыс Чуркин, на Русский мост и пролив Босфор Восточный;
- сопка Монастырская, 181 м.
- отличная видовая площадка на южную часть Владивостока, заброшенная сфера ПВО, Морское кладбище;
- сопка Бурачка, 138 м.
- подъём по трехсотметровой лестнице, открытой в сентябре 2021 года на сопку Бурачка, откуда открывается вид на бухты Диомид и Улисс, Золотой мост, центр города и Русский остров;
- а так же увидите мост на остров Русский и Золотой мост, бухту Золотой Рог, острова и заливы акватории Японского моря.
по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сопка Алексеевская
- Сопка Тюменская
- Сопка Крестовая
- Сопка Монастырская
- Сопка Бурачка
- Мост на остров Русский и Золотой мост
- Бухта Золотой Рог
- Острова и заливы акватории Японского моря
Что включено
- Транспорт и услуги гида
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обувь должна быть удобная
- Лучше кроссовки. Рекомендуем брать с собой теплые вещи. На высоте часто бывает ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
3 мая 2024
Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
О
Олег
8 окт 2023
Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых, сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась
О
Ольга
12 июля 2023
Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила название "С высоты птичьего полёта". И мне, и моим внукам в возрасте 7 и 14 лет было очень интересно. Я благодарна компании за отличную организацию мероприятия, а Сергею Егоровичу за внимательное отношение и захватывающий рассказ.
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