В поездке вы в полной мере оцените красоту местных пейзажей — увидите живописные панорамы с горных вершин, бухт и заливов Японского моря.
Проедете по знаменитому мосту, прокатитесь на трамвайчике-фуникулёре и погуляете по знаковым кварталам.
А по пути я расскажу о становлении и развитии города, людях, вписавших своё имя в его историю, наших морских традициях и поверьях.
Проедете по знаменитому мосту, прокатитесь на трамвайчике-фуникулёре и погуляете по знаковым кварталам.
А по пути я расскажу о становлении и развитии города, людях, вписавших своё имя в его историю, наших морских традициях и поверьях.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Маяк Токаревского. Прогуляемся по Токаревской кошке до самого маяка, где в хорошую видимость открываются красивые морские панорамы на Русский мост, Пролив Босфор восточный, Амурский залив и северную часть острова Русский.
- Владивостокский фуникулёр. Мы поднимемся на горном трамвайчике к наивысшей точке в центре города — на склон сопки Орлиное гнездо. Здесь вам откроется знаменитый ракурс на Золотой мост, бухту Золотой рог и весь исторический центр.
- Сопка Бурачка. По Золотому мосту проедем к сопке Бурачка, на вершину пойдём по красной винтовой лестнице. Оттуда будем любоваться круговой панорамой на многочисленные жилые кварталы города, а так же на бухты, заливы и мосты Владивостока.
- Нам даже удастся увидеть самую старинную скульптуру города.
Маршрут проходит по улицам:
- Светланская — главная улица города.
- Алеутская и Пушкинская — исторические улицы.
- Верхепортовая, где виднеются причалы и суда Владивостокского морского торгового порта
Так же из окна автомобиля вы увидите три набережные: Спортивной гавани, Корабельную и Цесаревича.
Вы узнаете:
- как Приморский край стал частью нашей страны.
- историю становления Владивостока как города.
- о маяках и навигации на море.
- сопках, которые являются частью целой горной страны Сихоте-Алинь.
- флоре и фауне Уссурийской тайги.
- людях, которые здесь жили, строили, творили в дореволюционный период: морских офицерах, военных инженерах, предпринимателях, промышленниках.
- советской эпохе, когда Владивосток был закрытой военной базой и современных реалиях свободного города-порта.
Организационные детали
- Вы можете заказать расширенную версию этой экскурсии.
- Дополнительно оплачиваются билеты на фуникулёр — 39 рублей в одну сторону.
- Маршрут подходит для семей с детьми, в машине есть автолюлька, детское кресло и прогулочная коляска.
- Если экскурсия выпадает на утренний или вечерний час пик, возможно увеличение продолжительности экскурсии на 1 час.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кинотеатра «Океан», ул. Набережная д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 678 туристов
Мне 38 лет, я дипломированный экскурсовод, родилась и живу во Владивостоке, обожаю каждый уголок своего города, не могу жить без Японского моря и Приморской тайги. Надеюсь, не перееду отсюда никогдаЗадать вопрос
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