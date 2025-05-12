Наталья — ваш гид во Владивостоке

Провела экскурсии для 678 туристов

читать дальше и смогу за период вашего отпуска передать всю любовь и красоту наших удивительных мест. Мое первое высшее образование — маркетинг, за плечами 18 летний стаж работы организатора event-событий: мастер-классов, конференций, форумов, корпоративных праздников. Всегда неотъемлемой частью каждого события была помощь в сопровождении и организации отдыха для приезжих участников, коллег и гостей. С сентября 2021 г. я дипломированный гид, в моем арсенале несколько авторских экскурсий и маршрутов. Буду рада знакомству с вами:)

Мне 38 лет, я дипломированный экскурсовод, родилась и живу во Владивостоке, обожаю каждый уголок своего города, не могу жить без Японского моря и Приморской тайги. Надеюсь, не перееду отсюда никогда