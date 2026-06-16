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С высоты птичьего полёта: обзорная экскурсия с 5 сопок

С высоты птичьего полёта
Владивосток стоит на высоте, спускается к бухтам, раскрывается мостами, портом, островами и морскими панорамами.

Мы проедем по главным сопкам, увидим исторические кварталы, бухту Золотой Рог, Русский и Золотой мосты, морской порт, острова и заливы Японского моря.

Это маршрут для тех, кто хочет собрать Владивосток в одну большую картину и увезти с собой самые красивые виды.
С высоты птичьего полёта: обзорная экскурсия с 5 сопок
С высоты птичьего полёта: обзорная экскурсия с 5 сопок
С высоты птичьего полёта: обзорная экскурсия с 5 сопок

Описание экскурсии

Алексеевская сопка

С высоты 82 метров открывается один из лучших видов на исторические кварталы Владивостока. Здесь удобно начать знакомство с городом сверху и увидеть, как старые районы вписаны в рельеф.

Тюменская сопка и проспект Красоты

Мы проедем по проспекту Красоты и увидим один из самых выразительных ракурсов на бухту Золотой Рог. Также познакомимся с Нагорным парком — одной из современных видовых зон города.

Крестовая сопка

С Крестовой сопки открывается панорама на полуостров Шкота, торговый порт, мыс Чуркин, Русский мост и пролив Босфор Восточный. Это место помогает почувствовать портовый масштаб Владивостока.

Орлиная сопка

Орлиная сопка — одна из самых известных высот города. Отсюда Владивосток выглядит как настоящий дальневосточный мегаполис среди моря, сопок и мостов.

Сопка Бурачка

Мы поднимемся по современной трёхсотметровой лестнице, открытой в 2021 году. Сверху открывается вид на бухты Диомид и Улисс, Золотой мост, центр города и остров Русский.

Мосты, бухты и острова

На маршруте вы увидите Золотой мост, мост на остров Русский, бухту Золотой Рог, заливы и острова акватории Японского моря. Мы будем останавливаться в красивых точках, чтобы вы могли сделать фотографии и рассмотреть город с разных сторон.

Организационные детали

  • Формат — автобусно-пешеходный.
  • На маршруте будут остановки на видовых площадках и небольшие прогулки
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

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