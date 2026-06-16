Владивосток стоит на высоте, спускается к бухтам, раскрывается мостами, портом, островами и морскими панорамами. Мы проедем по главным сопкам, увидим исторические кварталы, бухту Золотой Рог, Русский и Золотой мосты, морской порт, острова и заливы Японского моря. Это маршрут для тех, кто хочет собрать Владивосток в одну большую картину и увезти с собой самые красивые виды.

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Описание экскурсии

Алексеевская сопка

С высоты 82 метров открывается один из лучших видов на исторические кварталы Владивостока. Здесь удобно начать знакомство с городом сверху и увидеть, как старые районы вписаны в рельеф.

Тюменская сопка и проспект Красоты

Мы проедем по проспекту Красоты и увидим один из самых выразительных ракурсов на бухту Золотой Рог. Также познакомимся с Нагорным парком — одной из современных видовых зон города.

Крестовая сопка

С Крестовой сопки открывается панорама на полуостров Шкота, торговый порт, мыс Чуркин, Русский мост и пролив Босфор Восточный. Это место помогает почувствовать портовый масштаб Владивостока.

Орлиная сопка

Орлиная сопка — одна из самых известных высот города. Отсюда Владивосток выглядит как настоящий дальневосточный мегаполис среди моря, сопок и мостов.

Сопка Бурачка

Мы поднимемся по современной трёхсотметровой лестнице, открытой в 2021 году. Сверху открывается вид на бухты Диомид и Улисс, Золотой мост, центр города и остров Русский.

Мосты, бухты и острова

На маршруте вы увидите Золотой мост, мост на остров Русский, бухту Золотой Рог, заливы и острова акватории Японского моря. Мы будем останавливаться в красивых точках, чтобы вы могли сделать фотографии и рассмотреть город с разных сторон.

Организационные детали