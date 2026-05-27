Мы посетим семь видовых площадок: пять сопок, один маяк и крепостную батарею.
Идеальная экскурсия для любителей драйва, искателей «вау»-кадров и тех, кто хочет прочувствовать Владивосток на кончиках пальцев.
Идеальная экскурсия для любителей драйва, искателей «вау»-кадров и тех, кто хочет прочувствовать Владивосток на кончиках пальцев.
Описание экскурсии
Сила высоты и стихий Экскурсия для тех, кто хочет покорить город через его энергию и пейзажи • Начнем с Токаревского маяка — каменного стража на краю земли, где Тихий океан встречается с городом. Это один из старейших маяков Дальнего Востока, расположенный на мысе Токаревская кошка.
- Поднимемся на сопку Крестовую, чтобы услышать шепот истории и увидеть панорамы, от которых замирает сердце, — бухту Золотой Рог и Владивостокский морской порт.
- С Орлиного гнезда бросим вызов высоте — эта локация, как магнит, притягивает закаты и открывает вид на бухту Золотой Рог. Это самая высокая точка центра Владивостока с видом на весь город.
• В Нагорном парке сольемся с природой. Важная информация:
Надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский маяк
- Сопка Крестовая
- Русский мост
- Золотой мост
- Сопка Орлиное гнездо
- Новосильцевская батарея
- Сопка Бурачека или Нагорный парк - на выбор
Что включено
- Услуги гида
- Комфортный автомобиль
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, ваш отель
Завершение: Железнодорожный вокзал Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Надевайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Владивосток за один день: 7 видовых площадок, маяк и крепость»
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
13 499 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 13 чел.
Маяки и мосты Владивостока: экскурсия на катере
Отправляйтесь в морское путешествие, чтобы увидеть главные достопримечательности Владивостока с воды. Вас ждут маяки, мосты и захватывающие виды
Начало: На Токаревской кошке, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 14:00
29 мая в 14:00
30 мая в 14:00
4410 ₽
4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Сегодня в 13:00
29 мая в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: На улице Светланская
Сегодня в 17:00
30 мая в 09:30
от 15 000 ₽ за человека
7500 ₽ за человека