Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00

Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке

за всё до 7 чел.

11 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая

Индивидуальная

6 часов 84 отзыва

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности