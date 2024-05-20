1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
- ООльга7 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
- ООльга6 мая 2024Места очень красивые и обязательны к посещению! Природа просыпается. Мы увидели и дождь и солнце, при любой погоде мыс Тобизина,
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
- ВВладимир29 апреля 2024Очень красивый город! Начали с видовой на Золотой мост, посетили корабельную набережную, стоял на месте где сошли с корабля первые
- ФФёдор28 апреля 2024Отличный день, отличная погода, отличная экскурсия) Александра, замечательная! Забрала от отеля, аккуратно водила, никуда не торопила, обо всем по пути рассказала. Провели день с удовольствием.
- ААлександр22 апреля 2024Кира – интересный рассказчик и замечательный собеседник. Вместе мы проехались по мосту Русскому, посетили Новосильцевскую батарею. Оттуда открывается потрясающий вид на
- ААлександр11 апреля 2024Супер увлекательное путешествие! Всем очень понравилось, было познавательно и интересно, а места - это отдельная история. Все на высоком уровне, рекомендую.
- ЛЛариса25 марта 2024Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Батарея Новосильцевская»
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