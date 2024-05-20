Батарея Новосильцевская – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Батарея Новосильцевская» во Владивостоке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Весь Владивосток за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 7 чел.
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.
Форпост города Владивосток
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
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    огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!!

  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
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    чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
    Места очень красивые и обязательны к посещению! Природа просыпается. Мы увидели и дождь и солнце, при любой погоде мыс Тобизина,
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    скалы и бухты были прекрасны. Однозначно рекомендую к посещению. И хотелось бы сказать отдельно о гиде. Александра, а именно она провела нам экскурсию, просто супер человек. Она задала тот драйв нашей экскурсии, дала много информации и исторических данных о крае и местах, которые необходимо посетить во Владивостоке. Чувствовалось, что человек любит город в котором живёт и нам эта любовь передалась. Спасибо Александра, спасибо Владивосток! Нам астраханцам очень понравилось!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
  • В
    Владимир
    29 апреля 2024
    Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
    Очень красивый город! Начали с видовой на Золотой мост, посетили корабельную набережную, стоял на месте где сошли с корабля первые
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    поселенцы Приморья. Экскурсовод Кира очень доброжелательна, рассказала о знаковых достопримечательностях Владивостока, его историю и продолжила на соседнем острове Русском. Там мы посетили бывшие военные укрепления и мыс Шмидта. Природа острова действительно впечатляет! Обрывистые скалы и бесконечные морские просторы. Рекомендую 👍

  • Ф
    Фёдор
    28 апреля 2024
    Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
    Отличный день, отличная погода, отличная экскурсия) Александра, замечательная! Забрала от отеля, аккуратно водила, никуда не торопила, обо всем по пути рассказала. Провели день с удовольствием.
  • А
    Александр
    22 апреля 2024
    Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
    Кира – интересный рассказчик и замечательный собеседник. Вместе мы проехались по мосту Русскому, посетили Новосильцевскую батарею. Оттуда открывается потрясающий вид на
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    залив; если приехать рано утром – в полной мере можно насладиться тишиной и покоем, глядя на корабли, стоящие вдали. После была дорога к Форту №12, к остаткам былой обороны: где хранились и выкатывались пушки, как могли встретить десант потенциального противника, почему Владивосток в принципе считался неприступной крепостью. Далее была остановка на Мысе Вятлина, а потом началась увлекательная прогулка до Мыса Тобизина. Вся экскурсия заняла около 6 часов, но сколько по пути мы останавливались ради красивых фото, сколько спокойно сидели у моря и любовались видом! В плане организации также никаких нареканий: заберут из отеля, не дадут заскучать в дороге, рассказывая об истории города и края, напоят горячим чаем и привезут в город, куда вам будет удобно. В итоге получилась отличная поездка. Рекомендую!

  • А
    Александр
    11 апреля 2024
    Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
    Супер увлекательное путешествие! Всем очень понравилось, было познавательно и интересно, а места - это отдельная история. Все на высоком уровне, рекомендую.
  • Л
    Лариса
    25 марта 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
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    посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Батарея Новосильцевская»

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  1. Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
  2. Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
  3. Весь Владивосток за 5 часов
  4. Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
  5. Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Батарея Новосильцевская" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 11 999. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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