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Топ-5 смотровых площадок Владивостока

Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Владивосток - город с уникальной историей и неповторимыми пейзажами, который каждый должен увидеть своими глазами.

Наша экскурсия «Топ-5 смотровых площадок Владивостока» предлагает вам не просто прогулку по городу, а настоящее путешествие
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по его самым живописным местам.

Мы поднимемся на пять видовых площадок, среди которых есть и абсолютно секретные уголки, известные только местным жителям.

Вас ждет восхождение на Орлиное гнездо, прогулка по Сопке Бурачка, посещение Нагорного парка - одного из самых дорогих парков России, а также экскурс на Сопку Крестовую и Сопку Почтовую. Каждая из этих точек предложит вам неповторимые виды на морской порт, мосты и бескрайнее море.

Помимо великолепных панорам, вы узнаете много интересного об истории Владивостока и его современной жизни.

Транспорт включен в стоимость экскурсии, а для желающих расширить свой опыт предлагается дополнительная поездка на Стеклянный пляж.

Не упустите шанс увидеть Владивосток с высоты птичьего полета и открыть для себя его скрытые сокровища

5
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды на мосты
  • 🌊 Захватывающие морские панорамы
  • 🏞 Посещение секретной площадки
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🗺 Погружение в атмосферу города-порта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды наиболее впечатляющие. В октябре и апреле тоже можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к прохладным дням. Зимой, с ноября по март, виды остаются великолепными, но холодный ветер может сделать прогулку менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока

Что можно увидеть

  • Орлиное гнездо
  • Сопка Бурачка
  • Нагорный парк
  • Сопка Крестовая
  • Сопка Почтовая

Описание экскурсии

Орлиное гнездо — центральная видовая площадка. Сюда можно подняться на фуникулёре.

Сопка Бурачка. Пройдём мимо старой водонапорной башни и по новому облагороженному парку. Поднимемся на самый верх и увидим панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Нагорный парк — современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему его так любят местные жители.

Сопка Крестовая. Отсюда открываются шикарные виды на морской порт. Здесь можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Сопка Почтовая — одна из секретных видовых площадок, про которую мало кто знает.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы (по желанию): поездка на Стеклянный пляж — 2500 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1143 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Влада
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
Приехал вовремя, все отлично.
Посетили все локации, все понятно и интересно.
Много от себя посоветовал, все актуально.
Единственное замечание, из заявленных 4 часов, экскурсия прошла за 3 часа. Наверно надо было добавить что то ещё.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Влада, спасибо за обратную связь:)
Рад, что Вам все понравилось. Время экскурсии 4 часа указано с запасом:)
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Алексей
Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна, доброжелательна, открыта, с удовольствием показывала Владивосток с различных видовых точек и рассказывала много интересного.
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Именно благодаря этой приятной встрече сложилось наше первое впечатление о столице Приморского края как о красивом и душевном месте, где живут хорошие люди, любящие рассказывать о своей малой родине. Спасибо Софе и организаторам за эту прогулку, рекомендуем!

Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна,
Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна,
Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна,
Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна,
Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна,
Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна,
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Ю
Дата посещения: 3 ноя 2025
Рекомендую, буквально за 4 часа проехали по основным смотровым площадкам. Алексей опытный водитель, много знает о городе и истории Владивостока.
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Дарья
Экскурсия интересная, необычная, с очень красивыми видами. Нам пошли на встречу, перенесли экскурсию на время с лучшими погодными условиями. Экскурсовод Алексей ответил на все наши вопросы. Экскурсия спокойная, без феерии), подойдет для знакомства с городом.
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Н
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
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К
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и по сопутствующим темам. Аккуратное вождение. Мероприятие подойдет для всех желающих узнать больше о городе Владивосток и Приморье в целом по широкому спектру вопросов
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и
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