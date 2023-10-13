Мы прокатимся по городу и поднимемся на пять видовых площадок, одна из которых — секретная. По пути вы узнаете об истории Владивостока, чем жил и живёт город сейчас. Увидите его красивейшие панорамы, мосты и, конечно же, море.

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Описание

Что вас ожидает

Орлиное гнездо — центральная видовая площадка. Сюда можно подняться на фуникулёре.

Сопка Бурачка. Пройдём мимо старой водонапорной башни и по новому облагороженному парку. Поднимемся на самый верх и увидим панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Нагорный парк — современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему его так любят местные жители.

Сопка Крестовая. Отсюда открываются шикарные виды на морской порт. Здесь можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Сопка Почтовая — одна из секретных видовых площадок, про которую мало кто знает.

Организационные детали