Сейчас август — это идеальное время.

Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды наиболее впечатляющие. В октябре и апреле тоже можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к прохладным дням. Зимой, с ноября по март, виды остаются великолепными, но холодный ветер может сделать прогулку менее комфортной.

Владивосток - город с уникальной историей и неповторимыми пейзажами, который каждый должен увидеть своими глазами.Наша экскурсия «Топ-5 смотровых площадок Владивостока» предлагает вам не просто прогулку по городу, а настоящее путешествие

по его самым живописным местам. Мы поднимемся на пять видовых площадок, среди которых есть и абсолютно секретные уголки, известные только местным жителям. Вас ждет восхождение на Орлиное гнездо, прогулка по Сопке Бурачка, посещение Нагорного парка - одного из самых дорогих парков России, а также экскурс на Сопку Крестовую и Сопку Почтовую. Каждая из этих точек предложит вам неповторимые виды на морской порт, мосты и бескрайнее море. Помимо великолепных панорам, вы узнаете много интересного об истории Владивостока и его современной жизни. Транспорт включен в стоимость экскурсии, а для желающих расширить свой опыт предлагается дополнительная поездка на Стеклянный пляж. Не упустите шанс увидеть Владивосток с высоты птичьего полета и открыть для себя его скрытые сокровища

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Орлиное гнездо — центральная видовая площадка. Сюда можно подняться на фуникулёре.

Сопка Бурачка. Пройдём мимо старой водонапорной башни и по новому облагороженному парку. Поднимемся на самый верх и увидим панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Нагорный парк — современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему его так любят местные жители.

Сопка Крестовая. Отсюда открываются шикарные виды на морской порт. Здесь можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Сопка Почтовая — одна из секретных видовых площадок, про которую мало кто знает.

Организационные детали