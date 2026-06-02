Владивосток - город с уникальной историей и неповторимыми пейзажами, который каждый должен увидеть своими глазами.
Наша экскурсия «Топ-5 смотровых площадок Владивостока» предлагает вам не просто прогулку по городу, а настоящее путешествие
Наша экскурсия «Топ-5 смотровых площадок Владивостока» предлагает вам не просто прогулку по городу, а настоящее путешествие
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные виды на мосты
- 🌊 Захватывающие морские панорамы
- 🏞 Посещение секретной площадки
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📜 Интересные исторические факты
- 🗺 Погружение в атмосферу города-порта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучше всего посещать с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды наиболее впечатляющие. В октябре и апреле тоже можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к прохладным дням. Зимой, с ноября по март, виды остаются великолепными, но холодный ветер может сделать прогулку менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Орлиное гнездо
- Сопка Бурачка
- Нагорный парк
- Сопка Крестовая
- Сопка Почтовая
Описание экскурсии
Орлиное гнездо — центральная видовая площадка. Сюда можно подняться на фуникулёре.
Сопка Бурачка. Пройдём мимо старой водонапорной башни и по новому облагороженному парку. Поднимемся на самый верх и увидим панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.
Нагорный парк — современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему его так любят местные жители.
Сопка Крестовая. Отсюда открываются шикарные виды на морской порт. Здесь можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.
Сопка Почтовая — одна из секретных видовых площадок, про которую мало кто знает.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы (по желанию): поездка на Стеклянный пляж — 2500 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1143 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас была индивидуальная экскурсия с Алексеем.
Приехал вовремя, все отлично.
Посетили все локации, все понятно и интересно.
Много от себя посоветовал, все актуально.
Единственное замечание, из заявленных 4 часов, экскурсия прошла за 3 часа. Наверно надо было добавить что то ещё.
Приехал вовремя, все отлично.
Посетили все локации, все понятно и интересно.
Много от себя посоветовал, все актуально.
Единственное замечание, из заявленных 4 часов, экскурсия прошла за 3 часа. Наверно надо было добавить что то ещё.
Алексей
Ответ организатора:
Влада, спасибо за обратную связь:)
Рад, что Вам все понравилось. Время экскурсии 4 часа указано с запасом:)
Рад, что Вам все понравилось. Время экскурсии 4 часа указано с запасом:)
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Эту замечательную экскурсию для меня и моей семьи провела София на своей машине. София была пунктуальна, доброжелательна, открыта, с удовольствием показывала Владивосток с различных видовых точек и рассказывала много интересного.
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Ю
Дата посещения: 3 ноя 2025
Рекомендую, буквально за 4 часа проехали по основным смотровым площадкам. Алексей опытный водитель, много знает о городе и истории Владивостока.
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Экскурсия интересная, необычная, с очень красивыми видами. Нам пошли на встречу, перенесли экскурсию на время с лучшими погодными условиями. Экскурсовод Алексей ответил на все наши вопросы. Экскурсия спокойная, без феерии), подойдет для знакомства с городом.
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Н
Все заявленное получили, отличные виды, ответ на все вопросы.
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К
Очень комфортное и непринужденное общение. Широкий кругозор. Возможность поговорить как об основном предмете экскурсии так и по сопутствующим темам. Аккуратное вождение. Мероприятие подойдет для всех желающих узнать больше о городе Владивосток и Приморье в целом по широкому спектру вопросов
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