Топ-5 смотровых площадок Владивостока

Увидеть город с высоты в разных местах

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Ответы на вопросы
Мы прокатимся по городу и поднимемся на пять видовых площадок, одна из которых — секретная. По пути вы узнаете об истории Владивостока, чем жил и живёт город сейчас. Увидите его красивейшие панорамы, мосты и, конечно же, море.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Орлиное гнездо — центральная видовая площадка. Сюда можно подняться на фуникулёре.

Сопка Бурачка. Пройдём мимо старой водонапорной башни и по новому облагороженному парку. Поднимемся на самый верх и увидим панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.

Нагорный парк — современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему его так любят местные жители.

Сопка Крестовая. Отсюда открываются шикарные виды на морской порт. Здесь можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.

Сопка Почтовая — одна из секретных видовых площадок, про которую мало кто знает.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы (по желанию): поездка на Стеклянный пляж — 2500 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
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Ночные
Летние
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