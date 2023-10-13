Увидеть город с высоты в разных местах
Мы прокатимся по городу и поднимемся на пять видовых площадок, одна из которых — секретная. По пути вы узнаете об истории Владивостока, чем жил и живёт город сейчас. Увидите его красивейшие панорамы, мосты и, конечно же, море.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Орлиное гнездо — центральная видовая площадка. Сюда можно подняться на фуникулёре.
Сопка Бурачка. Пройдём мимо старой водонапорной башни и по новому облагороженному парку. Поднимемся на самый верх и увидим панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин.
Нагорный парк — современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России. Я расскажу, кто его построил и почему его так любят местные жители.
Сопка Крестовая. Отсюда открываются шикарные виды на морской порт. Здесь можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами.
Сопка Почтовая — одна из секретных видовых площадок, про которую мало кто знает.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы (по желанию): поездка на Стеклянный пляж — 2500 рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 495 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. С радостью покажу вам любимый Приморский край и расскажу о нём много интересного!
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