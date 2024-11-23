Описание экскурсии
Гора Вятлина
В глубины горы Вятлина на несколько этажей уходят тоннели бывшего главного командного пункта Ворошиловской батареи. А с её вершины нам откроются захватывающие виды на гряду островов архипелага Императрицы Евгении.
Мыс Тобизина
Во время неспешной прогулки вы насладитесь панорамой Японского моря и скалами, уходящими глубоко в его воды. Я поделюсь любопытными особенностями полуострова и региона в целом. А если повезёт, даже встретим лису!
Великокняжеская береговая батарея
Пожалуй, этот военный объект в своё время расположился в максимально живописном месте. Пройдём по тропинке между орудийными двориками и бескрайним морем и посмотрим на интересный объект — пианино прямо у края скалы.
Бухта, мыс и остров Ахлёстышева
Полюбуемся видами на акваторию и круглогодичный сёрф-лагерь с высоты, а затем спустимся на саму набережную, открытую для всех желающих не так давно.
Форт Поспелова
По пути к одному из первых и наиболее атмосферных фортификационных сооружений Владивостока вы увидите кампус университета ДВФУ. А прогуливаясь по живописной территории форта, познакомитесь с историей возникновения Владивостокской крепости.
И кое-что ещё!
Проедем через бывшую территорию одной из крупнейших учебных частей Тихоокеанского флота прямиком к основанию Русского моста, чтобы оценить его с выгодного ракурса. Сделаем несколько фотографий на фоне него и орудий Новосильцевской батареи.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Subaru Forester
- Пешая часть маршрута — около 6 километров
- Экскурсия подходит детям от 7 лет