Самые красивые места Восточной части острова Русский

Захватывающее путешествие по самым интересным локациям Сапёрного полуострова
В разное время остров Русский был стоянкой древнего человека, базой китайских пиратов, колыбелью обороны Владивостокской крепости и альма-матер Тихоокеанского флота. Лучший способ познакомиться с ним — исследовать полуостров Сапёрный. Я покажу все самые фотогеничные локации и невероятные виды острова!
5
1 отзыв
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Гора Вятлина

В глубины горы Вятлина на несколько этажей уходят тоннели бывшего главного командного пункта Ворошиловской батареи. А с её вершины нам откроются захватывающие виды на гряду островов архипелага Императрицы Евгении.

Мыс Тобизина

Во время неспешной прогулки вы насладитесь панорамой Японского моря и скалами, уходящими глубоко в его воды. Я поделюсь любопытными особенностями полуострова и региона в целом. А если повезёт, даже встретим лису!

Великокняжеская береговая батарея

Пожалуй, этот военный объект в своё время расположился в максимально живописном месте. Пройдём по тропинке между орудийными двориками и бескрайним морем и посмотрим на интересный объект — пианино прямо у края скалы.

Бухта, мыс и остров Ахлёстышева

Полюбуемся видами на акваторию и круглогодичный сёрф-лагерь с высоты, а затем спустимся на саму набережную, открытую для всех желающих не так давно.

Форт Поспелова

По пути к одному из первых и наиболее атмосферных фортификационных сооружений Владивостока вы увидите кампус университета ДВФУ. А прогуливаясь по живописной территории форта, познакомитесь с историей возникновения Владивостокской крепости.

И кое-что ещё!

Проедем через бывшую территорию одной из крупнейших учебных частей Тихоокеанского флота прямиком к основанию Русского моста, чтобы оценить его с выгодного ракурса. Сделаем несколько фотографий на фоне него и орудий Новосильцевской батареи.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Subaru Forester
  • Пешая часть маршрута — около 6 километров
  • Экскурсия подходит детям от 7 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
23 ноя 2024
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с Сергеем! Сергей замечательный человек, приятный рассказчик, влюбленный в свой край! Знает очень много о своем крае и с огромной любовь рассказывает про него. День на экскурсии вместе с Сергеем прошел выше всяких похвал!
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