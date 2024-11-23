В разное время остров Русский был стоянкой древнего человека, базой китайских пиратов, колыбелью обороны Владивостокской крепости и альма-матер Тихоокеанского флота. Лучший способ познакомиться с ним — исследовать полуостров Сапёрный. Я покажу все самые фотогеничные локации и невероятные виды острова!

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Описание экскурсии

Гора Вятлина

В глубины горы Вятлина на несколько этажей уходят тоннели бывшего главного командного пункта Ворошиловской батареи. А с её вершины нам откроются захватывающие виды на гряду островов архипелага Императрицы Евгении.

Мыс Тобизина

Во время неспешной прогулки вы насладитесь панорамой Японского моря и скалами, уходящими глубоко в его воды. Я поделюсь любопытными особенностями полуострова и региона в целом. А если повезёт, даже встретим лису!

Великокняжеская береговая батарея

Пожалуй, этот военный объект в своё время расположился в максимально живописном месте. Пройдём по тропинке между орудийными двориками и бескрайним морем и посмотрим на интересный объект — пианино прямо у края скалы.

Бухта, мыс и остров Ахлёстышева

Полюбуемся видами на акваторию и круглогодичный сёрф-лагерь с высоты, а затем спустимся на саму набережную, открытую для всех желающих не так давно.

Форт Поспелова

По пути к одному из первых и наиболее атмосферных фортификационных сооружений Владивостока вы увидите кампус университета ДВФУ. А прогуливаясь по живописной территории форта, познакомитесь с историей возникновения Владивостокской крепости.

И кое-что ещё!

Проедем через бывшую территорию одной из крупнейших учебных частей Тихоокеанского флота прямиком к основанию Русского моста, чтобы оценить его с выгодного ракурса. Сделаем несколько фотографий на фоне него и орудий Новосильцевской батареи.

Организационные детали