На этой прогулке вы откроете малоизвестную, но захватывающую историю корейцев Владивостока, Приморья и всей России.
Торговцы, беженцы, картёжники, опиумные курильщики, патриоты и мечтатели — все они оставили свой след в судьбе города. Вы узнаете, почему Пхеньян называли «Восточным Иерусалимом», о трагедии 1937 года и многом другом. И конечно, увидите знаковые для корейцев места.
Торговцы, беженцы, картёжники, опиумные курильщики, патриоты и мечтатели — все они оставили свой след в судьбе города. Вы узнаете, почему Пхеньян называли «Восточным Иерусалимом», о трагедии 1937 года и многом другом. И конечно, увидите знаковые для корейцев места.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по китайской и корейской Миллионке: осмотрим дома, дворы и изучим особенности их устройства.
- Погрузимся в атмосферу корейской истории от начала.
- Отыщем дом, где жил один из вдохновителей корейского освободительного движения — Пётр Цой.
- Посетим места, откуда происходила депортация корейцев в 1937 году.
- Заглянем в дом настоящей корейской семьи, где проведём время за чаем и беседами на корейскую тематику.
- Зайдём в салон дизайнерской одежды, полный авторских идей и уникальных решений.
- Вас также ждёт сюрприз подарок.
- Вы сможете выбрать и приобрести уникальные куклы, сделанные в Северной Корее.
Организационные детали
Экскурсию чаще всего веду я сам, иногда — другой гид из нашей команды.
в понедельник и четверг в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, во вторник, среду и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея им. Арсеньева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, во вторник, среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 145 туристов
Мы небольшая компания энтузиастов. Любим наш город. Нам нравится общаться с людьми и беседовать на самые разные темы. И конечно, мы любим готовить! Помимо гастрономических мастер-классов, проводим экскурсии по Миллионке. Постараемся оставить вам добрые и тёплые воспоминания о проведённом вместе времени. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
На прогулке по центру города Игорь доступным языком рассказал о непростой судьбе своего народа, российских корейцев. Душевная получилась экскурсия, с чаепитием под конец. Мне всё понравилось.
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А
Потрясающая и волнуются история жизни корейцев в этом регионе, рассказаннная человеком, история семьи которого вплетена в историю города. Было очень интересно, так как события были описаны не столько с книг,
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БРАЗИЛЬСКИЙ СЕРИАЛ КОРЕЙЦЕВ 🇷🇺 Посетил авторскую экскурсию «Тайны корейцев».
Очень умный экскурсовод и просто классный мужик - Игорь рассказал много интересного про историю корейцев «на Руси». Прошлись по главным местам истории взаимодействия народов. Прокатились на машине до локаций, где древность соединяется с современностью.
Обсудили культуры за чашкой ароматного чая! Отлично провел время, много интересного узнал и точно буду советовать другим!
Очень умный экскурсовод и просто классный мужик - Игорь рассказал много интересного про историю корейцев «на Руси». Прошлись по главным местам истории взаимодействия народов. Прокатились на машине до локаций, где древность соединяется с современностью.
Обсудили культуры за чашкой ароматного чая! Отлично провел время, много интересного узнал и точно буду советовать другим!
+2
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Игорь замечательный собеседник и интересный рассказчик! Все было по запросу, идеально подстроился под настроение, ответил на все вопросы! Даже несмотря на плохую погоду составил идеальный маршрут. Экскурсия прошла комфортно на автомобиле. Спасибо большое! Узнала много интересных деталей о жизни коренных жителей. Очень познавательная экскурсия для знакомства с городом!
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Ю
Первая моя экскурсия в этом городе, задала отличный ракурс на дальнейшее времяпровождение. Спасибо за содержатеную и полезную информацию Виталию, однозначно бы порекомендовала.
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Н
Очень понравилось) Игорь прекрасный гид и рассказчик. Очень приятный и добрый человек. Всем кому интересна корейская культура и жизнь (или даже просто история): рекомендую!!! Было очень интересно узнать о жизни корейского человека во Владивостоке. Игорю - большое спасибо!!!
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