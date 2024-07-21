За одну поездку вы побываете на самой южной оконечности города – Токаревском маяке. Послушаете экскурсию про Владивосток и поедете на уникальный пляж бухты Стеклянной, которых в мире всего 2. Увидите Уссурийский залив и поедете на самый большой остров архипелага – Русский. Там мы увидим обрывистые скалы и каменные пляжи мыса Тобизина – изюминки нашего мини путешествия.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание экскурсии

Что вас ждет За одну поездку вы побываете на самой южной оконечности города – Токаревском маяке. Послушаете экскурсию про Владивосток и поедете на уникальный пляж бухты Стеклянной, которых в мире всего 2. Увидите Уссурийский залив и поедете на самый большой остров архипелага – Русский. Там мы увидим обрывистые скалы и каменные пляжи мыса Тобизина – изюминки нашего мини путешествия.