За одну поездку вы побываете на самой южной оконечности города – Токаревском маяке. Послушаете экскурсию про Владивосток и поедете на уникальный пляж бухты Стеклянной, которых в мире всего 2. Увидите Уссурийский залив и поедете на самый большой остров архипелага – Русский. Там мы увидим обрывистые скалы и каменные пляжи мыса Тобизина – изюминки нашего мини путешествия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет За одну поездку вы побываете на самой южной оконечности города – Токаревском маяке. Послушаете экскурсию про Владивосток и поедете на уникальный пляж бухты Стеклянной, которых в мире всего 2. Увидите Уссурийский залив и поедете на самый большой остров архипелага – Русский. Там мы увидим обрывистые скалы и каменные пляжи мыса Тобизина – изюминки нашего мини путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский маяк
- Бухта Стеклянная
- Мыс Тобизина
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер не из города оплачивается отдельно)
- Цена на экскурсию указана за 1-3 человека, за каждого последующего человека доплата - 1000 руб
- Время продолжительности экскурсии указано среднее. Некоторые туристы могут пройти маршрут за 5 часов, а некоторые за 6
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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