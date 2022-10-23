Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина

Владивосток - сердце Приморского края. И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его

Владивосток — сердце Приморского края.

И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его. Мы посетим знаменитые места и главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии.

Проедимся по Русскому мосту до острова Русский и дойдем с Вами до крайней точки яркого мыса Тобизина. Равнодушным не останется никто!
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина

Что вас ожидает 🤩

  • Маяк
  • Подводная лодка (снаружи)
  • Триумфальная арка
  • Фуникулёр (прокатимся)
  • Видовые площадки
  • Мосты (Золотой мост, Русский мост)
  • Мыс Тобизина
  • Новосельцевская батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Выезд ориентировочно в 10.00.
  • Сбор на остановке кинотеатр Уссури.

В этот день мы увидим:

  • Маяк;
  • Подводная лодка (снаружи);
  • Триумфальная арка;
  • Фуникулёр (прокатимся);
  • Видовые площадки;
  • Мосты (Золотой мост, Русский мост);
  • Мыс Тобизина;
  • Новосельцевская батарея.
  • Ориентировочное время завершения экскурсии в 16.00.
  • По желанию программа и время может корректироваться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кинотеатр «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После оформления тура на сайте вам необходимо связаться с нашим менеджером по телефону 89841987078 (Whats Ap)
  • Полная оплата за тур производится за 24 часа до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🚌На автобусе🧒Можно с детьми☀️На весь деньОстров русский🗽Популярные местаМостыМыс Тобизина

Похожие туры во Владивостоке

Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Русский Сан-Франциско и мыс Тобизина за один день на внедорожнике
Здравствуйте! Вы точно слышали, что Владивосток называют русским Сан-Франциско и я покажу вам, почему
Отель клиента, уточняется после бронирования
12 000 за всё до 4 чел.
Тайны мыса Тобизина
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
5
36 отзывов
Тайны мыса Тобизина
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
7 950 за всё до 3 чел.
Путешествие из Владивостока на остров Русский
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
56 отзывов
Путешествие из Владивостока на остров Русский
Мыс Тобизина, форт Поспелова, загадочный лабиринт и шикарные панорамы за один день
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
9 800 за всё до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
28 отзывов
Очень популярно сейчас
Остров Русский и мыс Тобизина
Посетить самые живописные места острова и узнать о его фортификационных сооружениях
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
97457 796 за всё до 3 чел.
К мысу Тобизина на внедорожнике
4.5 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Andrey
Andrey
5
3 отзыва
К мысу Тобизина на внедорожнике
Отправиться к местам притяжения острова Русский, посетить форт Поспелова и побывать на краю земли
По договоренности
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
9 900 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ангелина
Ангелина
5
75 отзывов
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
9 745 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и остров Русский
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
13 отзывов
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и остров Русский
Приглашаю вас в путешествие по острову Русский
Центральная площадь, Владивосток
5 500 за всё до 4 чел.
Топ-места окрестностей Владивостока
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Топ-места окрестностей Владивостока
Увлекательная экскурсия для всей семьи по окрестностям Владивостока
Фабрика Заря, Владивосток
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
10 000 за всё до 3 чел.
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока
5 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
90 отзывов
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
Гид заберет вас из центра города
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
9 500 за всё до 3 чел.
Прогулка на мыс Тобизина
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
7 отзывов
Прогулка на мыс Тобизина
Экскурсия к мысу Тобизина на острове Русский
Корабельная Набережная, 1а
от 6 500 за всё до 2 чел.
Топ 8 Instagram мест Владивостока
8 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Топ 8 Instagram мест Владивостока
Я покажу вам самые фотогеничные места Владивостока
Ваш адрес во Владивостоке
10 000 за всё до 3 чел.
Магия Русского острова: все топ-места за один день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Магия Русского острова: все топ-места за один день
Посетить островные форты и батареи, морскую ферму, мысы Вятлина и Тобизина, океанариум и кампус ДВФУ
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ