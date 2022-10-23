Владивосток — сердце Приморского края.



И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его. Мы посетим знаменитые места и главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии.



Проедимся по Русскому мосту до острова Русский и дойдем с Вами до крайней точки яркого мыса Тобизина. Равнодушным не останется никто!