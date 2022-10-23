Владивосток - сердце Приморского края. И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его
Владивосток — сердце Приморского края.
И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его. Мы посетим знаменитые места и главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии.
Проедимся по Русскому мосту до острова Русский и дойдем с Вами до крайней точки яркого мыса Тобизина. Равнодушным не останется никто!
И мы сделаем всё, чтобы Вы запомнили и полюбили его. Мы посетим знаменитые места и главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии.
Проедимся по Русскому мосту до острова Русский и дойдем с Вами до крайней точки яркого мыса Тобизина. Равнодушным не останется никто!
Что вас ожидает 🤩
- Маяк
- Подводная лодка (снаружи)
- Триумфальная арка
- Фуникулёр (прокатимся)
- Видовые площадки
- Мосты (Золотой мост, Русский мост)
- Мыс Тобизина
- Новосельцевская батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- Выезд ориентировочно в 10.00.
- Сбор на остановке кинотеатр Уссури.
В этот день мы увидим:
- Маяк;
- Подводная лодка (снаружи);
- Триумфальная арка;
- Фуникулёр (прокатимся);
- Видовые площадки;
- Мосты (Золотой мост, Русский мост);
- Мыс Тобизина;
- Новосельцевская батарея.
- Ориентировочное время завершения экскурсии в 16.00.
- По желанию программа и время может корректироваться.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кинотеатр «Уссури»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой деньЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- После оформления тура на сайте вам необходимо связаться с нашим менеджером по телефону 89841987078 (Whats Ap)
- Полная оплата за тур производится за 24 часа до начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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