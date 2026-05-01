У вас всего несколько дней во Владивостоке, и вы хотите увидеть как можно больше? Тогда эта программа — отличный выбор для вас! Вы посетите знаменитый маяк, прокатитесь на фуникулере и
Описание экскурсииВладивосток: чудеса природы и архитектуры Мы осмотрим первый торговый центр и современные высотные здания, главные улицы и вокзал – конечную станцию транссибирской магистрали, а также множество других интересных мест. Маяк – это символ Владивостока. Мы прогуляемся по косе, идущей вдоль Амурского залива и пролива Босфор Восточный. Не упустим шанс постучать в дверь маяка на удачу! Есть большая вероятность увидеть милых морских котиков. Фуникулёр – уникальный вид общественного транспорта, единственный в России. Вы поднимитесь на нём вверх и насладитесь захватывающими видами на город и Золотой мост. Мариинский театр оперы и балета – это филиал знаменитого театра из Петербурга. Мы прогуляемся по его территории и насладимся великолепным видом на Золотой мост, бухту Золотой рог и сам Владивосток. Золотой и Русский мосты. Мы побываем на обоих этих архитектурных шедеврах. Остров Русский. Мы проедем по Университетскому проспекту, увидим кампус Дальневосточного федерального университета, Школу музыки и балета имени Чайковского, а также Океанариум (при желании, можем организовать посещение по окончании экскурсии). Бухты Чернышева или Карпинского, откуда начинаются живописные мысы острова. Мыс Шмидта – это природная смотровая площадка с потрясающим видом на остров Русский и знаменитые мысы Тобизина и Вятлина. Мыс Тобизина или мыс Вятлина – оба этих живописных места с отвесными скалами уходят в прозрачные воды Японского моря. Выбор, куда направиться, остается за вами! На Тобизина вас ждет увлекательная прогулка с древними аммонитами и загадочными крокодилами, а на Вятлине вы сможете полюбоваться красотой природных ворот в мир моря. Видовая площадка на мост Русский — именно в этом месте было сделано фото, изображённое на купюре 2000 рублей. Также отсюда открывается вид на Уссурийский залив и пролив Босфор Восточный. Бухта Стеклянная, где вместо обычного каменного или песчаного пляжа — маленькие стёклышки, переливающиеся на солнце. Таких бухт всего две в мире — во Владивостоке и в Калифорнии. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
- На ноги рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой побольше питьевой воды, так же можно взять с собой лёгкий перекус (бананы, йогурты, бутерброды и тд.).
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Владивосток
- Маяк
- Фуникулёр
- Мариинский театр оперы и балета
- Золотой и Русский мосты
- Остров Русский
- Бухты Чернышева или Карпинского
- Мыс Шмидта
- Мыс Тобизина или мыс Вятлина
- Видовая площадка на Русский мост
- Бухта Стеклянная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
- На ноги рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой побольше питьевой воды, так же можно взять с собой лёгкий перекус (бананы, йогурты, бутерброды и тд.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.