Попадая сюда, на секунду застываешь и пытаешься осознать, где находишься.
В Таиланде или Приморье? Только изумрудные сопки, укутанные местной растительностью, возвращают в реальность. У вас будет около 7 часов, чтобы насладиться природой, тишиной и чистым морем. А для любителей активного отдыха мы организуем поход в дикую бухту.
В Таиланде или Приморье? Только изумрудные сопки, укутанные местной растительностью, возвращают в реальность. У вас будет около 7 часов, чтобы насладиться природой, тишиной и чистым морем. А для любителей активного отдыха мы организуем поход в дикую бухту.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока. Путевая информация, санитарные остановки по пути следования, инструктаж
11:00 — прибытие в бухту Триозёрье. Здесь вас ждёт огромный пляж с белым песком и чистым бирюзовым морем. Желающие могут расположиться в Триозёрье на целый день — загорать и купаться. Для любителей более активного отдыха мы организуем поход на видовую площадку и в дикую бухту. Общая протяженность маршрута — 3,5 км. Спуск достаточно крутой, для страховки привязана верёвка
18:00 — выезд во Владивосток
22:00 — ориентировочное время прибытия во Владивосток
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет. Экскурсия автобусно-пешеходная
- Обед — из собственных продуктов. Воду, подстилки для пляжа и пледы необходимо взять с собой
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От остановки Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
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