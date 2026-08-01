Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждут три бухты с разными характерами. Стеклянная бухта удивляет переливами гладких цветных «сокровищ», рожденных морем из осколков.



Дикая бухта позволяет окунуться в первозданную природу, а в Муравьиной история встречается с живописными пейзажами. Завершит маршрут арт-парк на месте древнего поселения «На Джай».



Здесь бионическая архитектура переплетается с лесом, тропинки ведут к необычным объектам, а в сезон цветет озеро лотосов.

Раиса Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Групповая экскурсия 6500 ₽ за человека 7 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы с вами окунемся в наши уникальные бухты с сокровищами,ракушками,черным песком японского моря,где в сезон с июля по октябрь)можно искупаться и насладиться прекрасной природой и морскими побережьями. Затем мы с вами попадем в Штыковские пруды с озером лотосов и прекрасным парком с различными арт объектами,развлечениями и мастер классами. На территории работает кафе.

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