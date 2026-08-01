Вас ждут три бухты с разными характерами. Стеклянная бухта удивляет переливами гладких цветных «сокровищ», рожденных морем из осколков.
Дикая бухта позволяет окунуться в первозданную природу, а в Муравьиной история встречается с живописными пейзажами. Завершит маршрут арт-парк на месте древнего поселения «На Джай».
Здесь бионическая архитектура переплетается с лесом, тропинки ведут к необычным объектам, а в сезон цветет озеро лотосов.
Дикая бухта позволяет окунуться в первозданную природу, а в Муравьиной история встречается с живописными пейзажами. Завершит маршрут арт-парк на месте древнего поселения «На Джай».
Здесь бионическая архитектура переплетается с лесом, тропинки ведут к необычным объектам, а в сезон цветет озеро лотосов.
Описание экскурсииМы с вами окунемся в наши уникальные бухты с сокровищами,ракушками,черным песком японского моря,где в сезон с июля по октябрь)можно искупаться и насладиться прекрасной природой и морскими побережьями. Затем мы с вами попадем в Штыковские пруды с озером лотосов и прекрасным парком с различными арт объектами,развлечениями и мастер классами. На территории работает кафе.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикая бухта
- Уссурийская тайга
- Стеклянная бухта
- Озеро Черепашье
- Бухта Муравьиная
- Побережья Японского моря
- Арт-парк Штыковские пруды
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в арт-парк: 300 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Светланская улица, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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